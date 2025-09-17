Lagi Mengenai GVNR

1 GVNR ke USD Harga Langsung:

GVNR (GVNR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:37:01 (UTC+8)

GVNR (GVNR) Maklumat Harga (USD)

GVNR (GVNR) harga masa nyata ialah $ 1.2141. Sepanjang 24 jam yang lalu, GVNR didagangkan antara $ 1.214 rendah dan $ 1.2249 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GVNR sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, GVNR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -1.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GVNR (GVNR) Maklumat Pasaran

ETH

Had Pasaran semasa GVNR ialah $ 8.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 104.74K. Bekalan edaran GVNR ialah 7.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.28M.

GVNR (GVNR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk GVNR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.2868-19.11%
60 Hari$ -0.276-18.53%
90 Hari$ +0.8141+203.52%
Perubahan Harga GVNR Hari Ini

Hari ini, GVNR mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariGVNR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2868 (-19.11%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari GVNR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, GVNR mengalami perubahan sebanyak $ -0.276 (-18.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari GVNR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.8141 (+203.52%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga GVNR (GVNR)?

Semak GVNRhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu GVNR (GVNR)

GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

GVNR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus GVNR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak GVNR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang GVNR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian GVNR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

GVNR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GVNR (GVNR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GVNR (GVNR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GVNR.

Semak GVNR ramalan harga sekarang!

Tokenomik GVNR (GVNR)

Memahami tokenomik GVNR (GVNR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GVNR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli GVNR (GVNR)

Mencari cara membeli GVNR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah GVNR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GVNR kepada Mata Wang Tempatan

1 GVNR(GVNR) ke VND
31,949.0415
1 GVNR(GVNR) ke AUD
A$1.809009
1 GVNR(GVNR) ke GBP
0.886293
1 GVNR(GVNR) ke EUR
1.019844
1 GVNR(GVNR) ke USD
$1.2141
1 GVNR(GVNR) ke MYR
RM5.09922
1 GVNR(GVNR) ke TRY
50.105907
1 GVNR(GVNR) ke JPY
¥177.2586
1 GVNR(GVNR) ke ARS
ARS$1,782.808722
1 GVNR(GVNR) ke RUB
100.988838
1 GVNR(GVNR) ke INR
106.755813
1 GVNR(GVNR) ke IDR
Rp19,903.275504
1 GVNR(GVNR) ke KRW
1,674.620271
1 GVNR(GVNR) ke PHP
68.924457
1 GVNR(GVNR) ke EGP
￡E.58.361787
1 GVNR(GVNR) ke BRL
R$6.422589
1 GVNR(GVNR) ke CAD
C$1.663317
1 GVNR(GVNR) ke BDT
147.87738
1 GVNR(GVNR) ke NGN
1,814.788116
1 GVNR(GVNR) ke COP
$4,724.123805
1 GVNR(GVNR) ke ZAR
R.21.028212
1 GVNR(GVNR) ke UAH
49.984497
1 GVNR(GVNR) ke VES
Bs194.256
1 GVNR(GVNR) ke CLP
$1,152.1809
1 GVNR(GVNR) ke PKR
Rs344.610144
1 GVNR(GVNR) ke KZT
656.973792
1 GVNR(GVNR) ke THB
฿38.450547
1 GVNR(GVNR) ke TWD
NT$36.54441
1 GVNR(GVNR) ke AED
د.إ4.455747
1 GVNR(GVNR) ke CHF
Fr0.946998
1 GVNR(GVNR) ke HKD
HK$9.445698
1 GVNR(GVNR) ke AMD
֏464.27184
1 GVNR(GVNR) ke MAD
.د.م10.890477
1 GVNR(GVNR) ke MXN
$22.193748
1 GVNR(GVNR) ke SAR
ريال4.552875
1 GVNR(GVNR) ke PLN
4.346478
1 GVNR(GVNR) ke RON
лв5.172066
1 GVNR(GVNR) ke SEK
kr11.194002
1 GVNR(GVNR) ke BGN
лв2.003265
1 GVNR(GVNR) ke HUF
Ft398.321928
1 GVNR(GVNR) ke CZK
24.864768
1 GVNR(GVNR) ke KWD
د.ك0.3690864
1 GVNR(GVNR) ke ILS
4.042953
1 GVNR(GVNR) ke AOA
Kz1,106.737137
1 GVNR(GVNR) ke BHD
.د.ب0.4577157
1 GVNR(GVNR) ke BMD
$1.2141
1 GVNR(GVNR) ke DKK
kr7.624548
1 GVNR(GVNR) ke HNL
L31.845843
1 GVNR(GVNR) ke MUR
54.938025
1 GVNR(GVNR) ke NAD
$21.088917
1 GVNR(GVNR) ke NOK
kr11.837475
1 GVNR(GVNR) ke NZD
$2.015406
1 GVNR(GVNR) ke PAB
B/.1.2141
1 GVNR(GVNR) ke PGK
K5.074938
1 GVNR(GVNR) ke QAR
ر.ق4.419324
1 GVNR(GVNR) ke RSD
дин.119.880234

GVNR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang GVNR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web GVNR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GVNR

Berapakah nilai GVNR (GVNR) hari ini?
Harga langsung GVNR dalam USD ialah 1.2141 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GVNR ke USD?
Harga semasa GVNR ke USD ialah $ 1.2141. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GVNR?
Had pasaran untuk GVNR ialah $ 8.74M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GVNR?
Bekalan edaran GVNR ialah 7.20M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GVNR?
GVNR mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GVNR?
GVNR melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan GVNR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GVNRialah $ 104.74K USD.
Adakah GVNR akan naik lebih tinggi tahun ini?
GVNR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GVNRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:37:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

