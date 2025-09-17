Apakah itu Xeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Xeno Governance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak GXE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Xeno Governance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Xeno Governance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Xeno Governance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Xeno Governance (GXE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Xeno Governance (GXE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xeno Governance.

Semak Xeno Governance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Xeno Governance (GXE)

Memahami tokenomik Xeno Governance (GXE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GXE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Xeno Governance (GXE)

Mencari cara membeli Xeno Governance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Xeno Governance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

GXE kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Xeno Governance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Xeno Governance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Xeno Governance Berapakah nilai Xeno Governance (GXE) hari ini? Harga langsung GXE dalam USD ialah 0.0019 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GXE ke USD? $ 0.0019 . Lihat Harga semasa GXE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Xeno Governance? Had pasaran untuk GXE ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GXE? Bekalan edaran GXE ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GXE? GXE mencapai harga ATH sebanyak 127.55105996752341 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GXE? GXE melihat harga ATL sebanyak 0.001043390131716337 USD . Berapakah jumlah dagangan GXE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GXEialah $ 27.82K USD . Adakah GXE akan naik lebih tinggi tahun ini? GXE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GXEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Xeno Governance (GXE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan