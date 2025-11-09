GoChapaa Harga Hari Ini

Harga langsung GoChapaa (GXP) hari ini ialah $ 0.00003366, dengan 3.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GXP kepada USD penukaran adalah $ 0.00003366 setiap GXP.

GoChapaa kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- GXP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GXP didagangkan antara $ 0.00003069 (rendah) dan $ 0.000034 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, GXP dipindahkan +1.87% dalam sejam terakhir dan -35.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 68.57K.

GoChapaa (GXP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 68.57K$ 68.57K $ 68.57K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.69K$ 70.69K $ 70.69K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

