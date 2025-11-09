Game X Harga Hari Ini

Harga langsung Game X (GXT) hari ini ialah $ 0.0012487, dengan 1.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GXT kepada USD penukaran adalah $ 0.0012487 setiap GXT.

Game X kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- GXT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GXT didagangkan antara $ 0.0012241 (rendah) dan $ 0.001255 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, GXT dipindahkan +0.31% dalam sejam terakhir dan -6.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 86.25K.

Game X (GXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 86.25K$ 86.25K $ 86.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 262.23M$ 262.23M $ 262.23M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Game X ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 86.25K. Bekalan edaran GXT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 262.23M.