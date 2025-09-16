Lagi Mengenai H1

Maklumat Harga H1

Kertas putih H1

Laman Web Rasmi H1

Tokenomik H1

Ramalan Harga H1

Sejarah H1

H1 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang H1-ke-Fiat

H1 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Haven1 Logo

Haven1Hargae(H1)

1 H1 ke USD Harga Langsung:

$0.00597
$0.00597$0.00597
-16.03%1D
USD
Haven1 (H1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:40:04 (UTC+8)

Haven1 (H1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00591
$ 0.00591$ 0.00591
24J Rendah
$ 0.00711
$ 0.00711$ 0.00711
24J Tinggi

$ 0.00591
$ 0.00591$ 0.00591

$ 0.00711
$ 0.00711$ 0.00711

$ 0.040872621563631216
$ 0.040872621563631216$ 0.040872621563631216

$ 0.005020972141601933
$ 0.005020972141601933$ 0.005020972141601933

0.00%

-16.03%

-21.35%

-21.35%

Haven1 (H1) harga masa nyata ialah $ 0.00597. Sepanjang 24 jam yang lalu, H1 didagangkan antara $ 0.00591 rendah dan $ 0.00711 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi H1 sepanjang masa ialah $ 0.040872621563631216, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005020972141601933.

Dari segi prestasi jangka pendek, H1 telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -16.03% dalam 24 jam dan -21.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Haven1 (H1) Maklumat Pasaran

No.2089

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 5.69K
$ 5.69K$ 5.69K

$ 11.94M
$ 11.94M$ 11.94M

196.82M
196.82M 196.82M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

9.84%

ETH

Had Pasaran semasa Haven1 ialah $ 1.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.69K. Bekalan edaran H1 ialah 196.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.94M.

Haven1 (H1) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Haven1 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0011397-16.03%
30 Hari$ -0.00847-58.66%
60 Hari$ -0.00967-61.83%
90 Hari$ -0.01417-70.36%
Perubahan Harga Haven1 Hari Ini

Hari ini, H1 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0011397 (-16.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHaven1

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00847 (-58.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Haven1

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, H1 mengalami perubahan sebanyak $ -0.00967 (-61.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Haven1

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01417 (-70.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Haven1 (H1)?

Semak Haven1halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Haven1 (H1)

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

Haven1 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Haven1 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak H1 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Haven1 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Haven1 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Haven1 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Haven1 (H1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Haven1 (H1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Haven1.

Semak Haven1 ramalan harga sekarang!

Tokenomik Haven1 (H1)

Memahami tokenomik Haven1 (H1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token H1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Haven1 (H1)

Mencari cara membeli Haven1? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Haven1 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

H1 kepada Mata Wang Tempatan

1 Haven1(H1) ke VND
157.10055
1 Haven1(H1) ke AUD
A$0.0088953
1 Haven1(H1) ke GBP
0.0043581
1 Haven1(H1) ke EUR
0.0050148
1 Haven1(H1) ke USD
$0.00597
1 Haven1(H1) ke MYR
RM0.025074
1 Haven1(H1) ke TRY
0.2463819
1 Haven1(H1) ke JPY
¥0.87162
1 Haven1(H1) ke ARS
ARS$8.7280206
1 Haven1(H1) ke RUB
0.4954503
1 Haven1(H1) ke INR
0.52536
1 Haven1(H1) ke IDR
Rp97.8688368
1 Haven1(H1) ke KRW
8.2458237
1 Haven1(H1) ke PHP
0.3392751
1 Haven1(H1) ke EGP
￡E.0.2870376
1 Haven1(H1) ke BRL
R$0.0317007
1 Haven1(H1) ke CAD
C$0.0081789
1 Haven1(H1) ke BDT
0.727146
1 Haven1(H1) ke NGN
8.9104041
1 Haven1(H1) ke COP
$23.2295685
1 Haven1(H1) ke ZAR
R.0.1035795
1 Haven1(H1) ke UAH
0.2457849
1 Haven1(H1) ke VES
Bs0.9552
1 Haven1(H1) ke CLP
$5.66553
1 Haven1(H1) ke PKR
Rs1.6945248
1 Haven1(H1) ke KZT
3.2304864
1 Haven1(H1) ke THB
฿0.1889505
1 Haven1(H1) ke TWD
NT$0.1795179
1 Haven1(H1) ke AED
د.إ0.0219099
1 Haven1(H1) ke CHF
Fr0.0046566
1 Haven1(H1) ke HKD
HK$0.0464466
1 Haven1(H1) ke AMD
֏2.282928
1 Haven1(H1) ke MAD
.د.م0.0535509
1 Haven1(H1) ke MXN
$0.1094898
1 Haven1(H1) ke SAR
ريال0.0223875
1 Haven1(H1) ke PLN
0.0214323
1 Haven1(H1) ke RON
лв0.0254919
1 Haven1(H1) ke SEK
kr0.0551031
1 Haven1(H1) ke BGN
лв0.0098505
1 Haven1(H1) ke HUF
Ft1.9637718
1 Haven1(H1) ke CZK
0.1225641
1 Haven1(H1) ke KWD
د.ك0.00182085
1 Haven1(H1) ke ILS
0.0198801
1 Haven1(H1) ke AOA
Kz5.4420729
1 Haven1(H1) ke BHD
.د.ب0.00225069
1 Haven1(H1) ke BMD
$0.00597
1 Haven1(H1) ke DKK
kr0.037611
1 Haven1(H1) ke HNL
L0.1565931
1 Haven1(H1) ke MUR
0.2701425
1 Haven1(H1) ke NAD
$0.1036989
1 Haven1(H1) ke NOK
kr0.0583866
1 Haven1(H1) ke NZD
$0.0099699
1 Haven1(H1) ke PAB
B/.0.00597
1 Haven1(H1) ke PGK
K0.0249546
1 Haven1(H1) ke QAR
ر.ق0.0217308
1 Haven1(H1) ke RSD
дин.0.5906121

Haven1 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Haven1, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Haven1 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Haven1

Berapakah nilai Haven1 (H1) hari ini?
Harga langsung H1 dalam USD ialah 0.00597 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa H1 ke USD?
Harga semasa H1 ke USD ialah $ 0.00597. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Haven1?
Had pasaran untuk H1 ialah $ 1.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran H1?
Bekalan edaran H1 ialah 196.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) H1?
H1 mencapai harga ATH sebanyak 0.040872621563631216 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa H1?
H1 melihat harga ATL sebanyak 0.005020972141601933 USD.
Berapakah jumlah dagangan H1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk H1ialah $ 5.69K USD.
Adakah H1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
H1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak H1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:40:04 (UTC+8)

Haven1 (H1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator H1-ke-USD

Jumlah

H1
H1
USD
USD

1 H1 = 0.00597 USD

Berdagang H1

H1USDT
$0.00597
$0.00597$0.00597
-16.03%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan