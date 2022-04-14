Tokenomik Haven1 (H1)

Tokenomik Haven1 (H1)

Lihat cerapan utama tentang Haven1 (H1), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Haven1 (H1) Maklumat

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

Laman Web Rasmi:
https://haven1.org
Kertas putih:
https://docs.haven1.org/get-started/litepaper
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9

Haven1 (H1) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Haven1 (H1), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.09M
Jumlah Bekalan:
$ 2.00B
Bekalan Edaran:
$ 196.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.06M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02989
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.005020972141601933
Harga Semasa:
$ 0.00553
Tokenomik Haven1 (H1): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Haven1 (H1) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token H1 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token H1 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik H1, terokai H1 harga langsung token!

