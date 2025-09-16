Lagi Mengenai HAEDAL

Haedal Protocol (HAEDAL) Carta Harga Langsung
Haedal Protocol (HAEDAL) Maklumat Harga (USD)

Haedal Protocol (HAEDAL) harga masa nyata ialah $ 0.14009. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAEDAL didagangkan antara $ 0.13897 rendah dan $ 0.14481 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAEDAL sepanjang masa ialah $ 0.3030852003927108, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.08154305381497716.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAEDAL telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, -1.47% dalam 24 jam dan -0.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

No.730

$ 32.22M
$ 32.22M$ 32.22M

$ 966.15K
$ 966.15K$ 966.15K

$ 140.09M
$ 140.09M$ 140.09M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SUI

Had Pasaran semasa Haedal Protocol ialah $ 32.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 966.15K. Bekalan edaran HAEDAL ialah 230.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.09M.

Haedal Protocol (HAEDAL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Haedal Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

Hari ini$ -0.00209-1.47%
30 Hari$ +0.00515+3.81%
60 Hari$ -0.07129-33.73%
90 Hari$ +0.01673+13.56%
Perubahan Harga Haedal Protocol Hari Ini

Hari ini, HAEDAL mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00209 (-1.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHaedal Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00515 (+3.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Haedal Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HAEDAL mengalami perubahan sebanyak $ -0.07129 (-33.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Haedal Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01673 (+13.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Haedal Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Haedal Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Haedal Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Haedal Protocol

Berapakah nilai Haedal Protocol (HAEDAL) hari ini?
Harga langsung HAEDAL dalam USD ialah 0.14009 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HAEDAL ke USD?
Harga semasa HAEDAL ke USD ialah $ 0.14009. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Haedal Protocol?
Had pasaran untuk HAEDAL ialah $ 32.22M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HAEDAL?
Bekalan edaran HAEDAL ialah 230.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HAEDAL?
HAEDAL mencapai harga ATH sebanyak 0.3030852003927108 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HAEDAL?
HAEDAL melihat harga ATL sebanyak 0.08154305381497716 USD.
Berapakah jumlah dagangan HAEDAL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HAEDALialah $ 966.15K USD.
Adakah HAEDAL akan naik lebih tinggi tahun ini?
HAEDAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HAEDALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
