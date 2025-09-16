Lagi Mengenai HAI

HAIHargae(HAI)

1 HAI ke USD Harga Langsung:

$0.008108
$0.008108$0.008108
+2.36%1D
USD
HAI (HAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:55:23 (UTC+8)

HAI (HAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.007875
$ 0.007875$ 0.007875
24J Rendah
$ 0.008139
$ 0.008139$ 0.008139
24J Tinggi

$ 0.007875
$ 0.007875$ 0.007875

$ 0.008139
$ 0.008139$ 0.008139

$ 0.47068067530248303
$ 0.47068067530248303$ 0.47068067530248303

$ 0.000048907555818186
$ 0.000048907555818186$ 0.000048907555818186

+0.04%

+2.36%

+2.19%

+2.19%

HAI (HAI) harga masa nyata ialah $ 0.008113. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAI didagangkan antara $ 0.007875 rendah dan $ 0.008139 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAI sepanjang masa ialah $ 0.47068067530248303, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000048907555818186.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAI telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +2.36% dalam 24 jam dan +2.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HAI (HAI) Maklumat Pasaran

No.1339

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

$ 15.00K
$ 15.00K$ 15.00K

$ 8.11M
$ 8.11M$ 8.11M

833.34M
833.34M 833.34M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,338,705
958,338,705 958,338,705

83.33%

2021-04-01 00:00:00

VET

Had Pasaran semasa HAI ialah $ 6.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.00K. Bekalan edaran HAI ialah 833.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 958338705. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.11M.

HAI (HAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00018694+2.36%
30 Hari$ -0.002312-22.18%
60 Hari$ -0.002321-22.25%
90 Hari$ -0.007057-46.52%
Perubahan Harga HAI Hari Ini

Hari ini, HAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00018694 (+2.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002312 (-22.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.002321 (-22.25%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.007057 (-46.52%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HAI (HAI)?

Semak HAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HAI (HAI)

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

HAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HAI (HAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HAI (HAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HAI.

Semak HAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik HAI (HAI)

Memahami tokenomik HAI (HAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HAI (HAI)

Mencari cara membeli HAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HAI kepada Mata Wang Tempatan

1 HAI(HAI) ke VND
213.493595
1 HAI(HAI) ke AUD
A$0.01208837
1 HAI(HAI) ke GBP
0.00592249
1 HAI(HAI) ke EUR
0.00681492
1 HAI(HAI) ke USD
$0.008113
1 HAI(HAI) ke MYR
RM0.0340746
1 HAI(HAI) ke TRY
0.33490464
1 HAI(HAI) ke JPY
¥1.192611
1 HAI(HAI) ke ARS
ARS$11.89584851
1 HAI(HAI) ke RUB
0.67159414
1 HAI(HAI) ke INR
0.71451191
1 HAI(HAI) ke IDR
Rp132.99997872
1 HAI(HAI) ke KRW
11.22125256
1 HAI(HAI) ke PHP
0.46187309
1 HAI(HAI) ke EGP
￡E.0.39039756
1 HAI(HAI) ke BRL
R$0.04308003
1 HAI(HAI) ke CAD
C$0.01111481
1 HAI(HAI) ke BDT
0.9881634
1 HAI(HAI) ke NGN
12.12698788
1 HAI(HAI) ke COP
$31.69140625
1 HAI(HAI) ke ZAR
R.0.14084168
1 HAI(HAI) ke UAH
0.33401221
1 HAI(HAI) ke VES
Bs1.29808
1 HAI(HAI) ke CLP
$7.699237
1 HAI(HAI) ke PKR
Rs2.30279392
1 HAI(HAI) ke KZT
4.39010656
1 HAI(HAI) ke THB
฿0.25734436
1 HAI(HAI) ke TWD
NT$0.24468808
1 HAI(HAI) ke AED
د.إ0.02977471
1 HAI(HAI) ke CHF
Fr0.00640927
1 HAI(HAI) ke HKD
HK$0.06311914
1 HAI(HAI) ke AMD
֏3.1024112
1 HAI(HAI) ke MAD
.د.م0.07277361
1 HAI(HAI) ke MXN
$0.14854903
1 HAI(HAI) ke SAR
ريال0.03042375
1 HAI(HAI) ke PLN
0.02912567
1 HAI(HAI) ke RON
лв0.03472364
1 HAI(HAI) ke SEK
kr0.07504525
1 HAI(HAI) ke BGN
лв0.01338645
1 HAI(HAI) ke HUF
Ft2.67842582
1 HAI(HAI) ke CZK
0.1671278
1 HAI(HAI) ke KWD
د.ك0.002474465
1 HAI(HAI) ke ILS
0.02709742
1 HAI(HAI) ke AOA
Kz7.39556741
1 HAI(HAI) ke BHD
.د.ب0.003050488
1 HAI(HAI) ke BMD
$0.008113
1 HAI(HAI) ke DKK
kr0.05127416
1 HAI(HAI) ke HNL
L0.21280399
1 HAI(HAI) ke MUR
0.36711325
1 HAI(HAI) ke NAD
$0.14092281
1 HAI(HAI) ke NOK
kr0.07958853
1 HAI(HAI) ke NZD
$0.01354871
1 HAI(HAI) ke PAB
B/.0.008113
1 HAI(HAI) ke PGK
K0.03391234
1 HAI(HAI) ke QAR
ر.ق0.02953132
1 HAI(HAI) ke RSD
дин.0.80513412

HAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web HAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HAI

Berapakah nilai HAI (HAI) hari ini?
Harga langsung HAI dalam USD ialah 0.008113 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HAI ke USD?
Harga semasa HAI ke USD ialah $ 0.008113. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HAI?
Had pasaran untuk HAI ialah $ 6.76M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HAI?
Bekalan edaran HAI ialah 833.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HAI?
HAI mencapai harga ATH sebanyak 0.47068067530248303 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HAI?
HAI melihat harga ATL sebanyak 0.000048907555818186 USD.
Berapakah jumlah dagangan HAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HAIialah $ 15.00K USD.
Adakah HAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
HAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:55:23 (UTC+8)

HAI (HAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 HAI = 0.008113 USD

