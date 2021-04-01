Tokenomik HAI (HAI)

Tokenomik HAI (HAI)

Lihat cerapan utama tentang HAI (HAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
HAI (HAI) Maklumat

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

Laman Web Rasmi:
https://hacken.ai
Kertas putih:
https://hacken.ai/tokenomics.pdf
Peneroka Blok:
https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14

HAI (HAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HAI (HAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M
Jumlah Bekalan:
$ 958.34M
$ 958.34M$ 958.34M
Bekalan Edaran:
$ 833.34M
$ 833.34M$ 833.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.4813
$ 0.4813$ 0.4813
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000048907555818186
$ 0.000048907555818186$ 0.000048907555818186
Harga Semasa:
$ 0.008001
$ 0.008001$ 0.008001

Tokenomik HAI (HAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HAI (HAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HAI, terokai HAI harga langsung token!

Cara Membeli HAI

Berminat untuk menambah HAI (HAI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli HAI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

HAI (HAI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga HAI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

HAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HAI? Halaman ramalan harga HAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

