Hana Harga Hari Ini

Harga langsung Hana (HANA) hari ini ialah $ 0.02599, dengan 3.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HANA kepada USD penukaran adalah $ 0.02599 setiap HANA.

Hana kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- HANA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HANA didagangkan antara $ 0.02427 (rendah) dan $ 0.02647 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, HANA dipindahkan +0.11% dalam sejam terakhir dan -14.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 183.87K.

Hana (HANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 183.87K$ 183.87K $ 183.87K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.99M$ 25.99M $ 25.99M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Hana ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 183.87K. Bekalan edaran HANA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.99M.