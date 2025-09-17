Lagi Mengenai HAPI

1 HAPI ke USD Harga Langsung:

$2.037
+0.49%1D
USD
HAPI (HAPI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:37:37 (UTC+8)

HAPI (HAPI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.992
24J Rendah
$ 2.082
24J Tinggi

$ 1.992
$ 2.082
$ 211.78083955
$ 0
+0.29%

+0.49%

+1.14%

+1.14%

HAPI (HAPI) harga masa nyata ialah $ 2.037. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAPI didagangkan antara $ 1.992 rendah dan $ 2.082 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAPI sepanjang masa ialah $ 211.78083955, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAPI telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, +0.49% dalam 24 jam dan +1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HAPI (HAPI) Maklumat Pasaran

No.1991

$ 1.49M
$ 3.29K
$ 2.04M
732.25K
1,000,000
750,779.20666767
73.22%

2021-03-07 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa HAPI ialah $ 1.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.29K. Bekalan edaran HAPI ialah 732.25K, dengan jumlah bekalan sebanyak 750779.20666767. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.04M.

HAPI (HAPI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HAPI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00993+0.49%
30 Hari$ -0.322-13.65%
60 Hari$ -0.431-17.47%
90 Hari$ -0.864-29.79%
Perubahan Harga HAPI Hari Ini

Hari ini, HAPI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00993 (+0.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHAPI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.322 (-13.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HAPI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HAPI mengalami perubahan sebanyak $ -0.431 (-17.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HAPI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.864 (-29.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HAPI (HAPI)?

Semak HAPIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HAPI (HAPI)

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

HAPI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HAPI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HAPI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HAPI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HAPI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HAPI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HAPI (HAPI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HAPI (HAPI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HAPI.

Semak HAPI ramalan harga sekarang!

Tokenomik HAPI (HAPI)

Memahami tokenomik HAPI (HAPI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HAPI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HAPI (HAPI)

Mencari cara membeli HAPI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HAPI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HAPI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HAPI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web HAPI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HAPI

Berapakah nilai HAPI (HAPI) hari ini?
Harga langsung HAPI dalam USD ialah 2.037 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HAPI ke USD?
Harga semasa HAPI ke USD ialah $ 2.037. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HAPI?
Had pasaran untuk HAPI ialah $ 1.49M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HAPI?
Bekalan edaran HAPI ialah 732.25K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HAPI?
HAPI mencapai harga ATH sebanyak 211.78083955 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HAPI?
HAPI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HAPI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HAPIialah $ 3.29K USD.
Adakah HAPI akan naik lebih tinggi tahun ini?
HAPI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HAPIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:37:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

