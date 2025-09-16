Apakah itu Happy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Happy Cat Berapakah nilai Happy Cat (HAPPY) hari ini? Harga langsung HAPPY dalam USD ialah 0.0014573 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HAPPY ke USD? $ 0.0014573 . Lihat Harga semasa HAPPY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Happy Cat? Had pasaran untuk HAPPY ialah $ 4.86M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HAPPY? Bekalan edaran HAPPY ialah 3.33B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HAPPY? HAPPY mencapai harga ATH sebanyak 0.05720146633296332 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HAPPY? HAPPY melihat harga ATL sebanyak 0.000382420636071654 USD . Berapakah jumlah dagangan HAPPY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HAPPYialah $ 118.85K USD . Adakah HAPPY akan naik lebih tinggi tahun ini? HAPPY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HAPPYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

