Tokenomik Happy Cat (HAPPY)

Tokenomik Happy Cat (HAPPY)

Lihat cerapan utama tentang Happy Cat (HAPPY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Happy Cat (HAPPY) Maklumat

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Laman Web Rasmi:
https://happycatonsol.com/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ

Happy Cat (HAPPY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Happy Cat (HAPPY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M
Jumlah Bekalan:
$ 3.33B
$ 3.33B$ 3.33B
Bekalan Edaran:
$ 3.33B
$ 3.33B$ 3.33B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.05765
$ 0.05765$ 0.05765
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000382420636071654
$ 0.000382420636071654$ 0.000382420636071654
Harga Semasa:
$ 0.0014281
$ 0.0014281$ 0.0014281

Tokenomik Happy Cat (HAPPY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Happy Cat (HAPPY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HAPPY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HAPPY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HAPPY, terokai HAPPY harga langsung token!

Cara Membeli HAPPY

Berminat untuk menambah Happy Cat (HAPPY) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli HAPPY, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Happy Cat (HAPPY) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga HAPPY membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

HAPPY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HAPPY? Halaman ramalan harga HAPPY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.