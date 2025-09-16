Lagi Mengenai HARAMBEAI

Harambe AI Logo

Harambe AIHargae(HARAMBEAI)

1 HARAMBEAI ke USD Harga Langsung:

$0.00724
-1.09%1D
USD
Harambe AI (HARAMBEAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:40:29 (UTC+8)

Harambe AI (HARAMBEAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00722
24J Rendah
$ 0.00739
24J Tinggi

$ 0.00722
$ 0.00739
$ 1.9796475887919178
$ 0.005600586694135568
-0.14%

-1.09%

+1.97%

+1.97%

Harambe AI (HARAMBEAI) harga masa nyata ialah $ 0.00724. Sepanjang 24 jam yang lalu, HARAMBEAI didagangkan antara $ 0.00722 rendah dan $ 0.00739 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HARAMBEAI sepanjang masa ialah $ 1.9796475887919178, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005600586694135568.

Dari segi prestasi jangka pendek, HARAMBEAI telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -1.09% dalam 24 jam dan +1.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Harambe AI (HARAMBEAI) Maklumat Pasaran

No.4317

$ 0.00
$ 68.08K
$ 5.00M
0.00
690,000,000
ETH

Had Pasaran semasa Harambe AI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.08K. Bekalan edaran HARAMBEAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 690000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.00M.

Harambe AI (HARAMBEAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Harambe AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000798-1.09%
30 Hari$ -0.00299-29.23%
60 Hari$ -0.00616-45.98%
90 Hari$ -0.00169-18.93%
Perubahan Harga Harambe AI Hari Ini

Hari ini, HARAMBEAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000798 (-1.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHarambe AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00299 (-29.23%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Harambe AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HARAMBEAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00616 (-45.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Harambe AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00169 (-18.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Harambe AI (HARAMBEAI)?

Semak Harambe AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Harambe AI (HARAMBEAI)

Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe.

Harambe AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Harambe AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HARAMBEAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Harambe AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Harambe AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Harambe AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Harambe AI (HARAMBEAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Harambe AI (HARAMBEAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Harambe AI.

Semak Harambe AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Harambe AI (HARAMBEAI)

Memahami tokenomik Harambe AI (HARAMBEAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HARAMBEAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Harambe AI (HARAMBEAI)

Mencari cara membeli Harambe AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Harambe AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HARAMBEAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke VND
190.5206
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke AUD
A$0.01086
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke GBP
0.0052852
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke EUR
0.0060816
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke USD
$0.00724
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke MYR
RM0.030408
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke TRY
0.2987948
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke JPY
¥1.05704
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke ARS
ARS$10.5847352
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke RUB
0.6008476
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke INR
0.63712
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke IDR
Rp118.6885056
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke KRW
9.9999604
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke PHP
0.4114492
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke EGP
￡E.0.3480268
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke BRL
R$0.038372
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke CAD
C$0.0099188
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke BDT
0.881832
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke NGN
10.8059172
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke COP
$28.171202
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke ZAR
R.0.125614
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke UAH
0.2980708
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke VES
Bs1.1584
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke CLP
$6.87076
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke PKR
Rs2.0550016
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke KZT
3.9177088
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke THB
฿0.229146
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke TWD
NT$0.2177792
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke AED
د.إ0.0265708
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke CHF
Fr0.0056472
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke HKD
HK$0.0563272
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke AMD
֏2.768576
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke MAD
.د.م0.0649428
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke MXN
$0.1327816
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke SAR
ريال0.02715
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke PLN
0.0259916
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke RON
лв0.0309148
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke SEK
kr0.0668252
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke BGN
лв0.011946
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke HUF
Ft2.3815256
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke CZK
0.1486372
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke KWD
د.ك0.0022082
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke ILS
0.0241092
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke AOA
Kz6.5997668
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke BHD
.د.ب0.00272948
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke BMD
$0.00724
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke DKK
kr0.045612
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke HNL
L0.1899052
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke MUR
0.32761
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke NAD
$0.1257588
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke NOK
kr0.0708072
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke NZD
$0.0120908
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke PAB
B/.0.00724
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke PGK
K0.0302632
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke QAR
ر.ق0.0263536
1 Harambe AI(HARAMBEAI) ke RSD
дин.0.7162532

Harambe AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Harambe AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Harambe AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Harambe AI

Berapakah nilai Harambe AI (HARAMBEAI) hari ini?
Harga langsung HARAMBEAI dalam USD ialah 0.00724 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HARAMBEAI ke USD?
Harga semasa HARAMBEAI ke USD ialah $ 0.00724. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Harambe AI?
Had pasaran untuk HARAMBEAI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HARAMBEAI?
Bekalan edaran HARAMBEAI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HARAMBEAI?
HARAMBEAI mencapai harga ATH sebanyak 1.9796475887919178 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HARAMBEAI?
HARAMBEAI melihat harga ATL sebanyak 0.005600586694135568 USD.
Berapakah jumlah dagangan HARAMBEAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HARAMBEAIialah $ 68.08K USD.
Adakah HARAMBEAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
HARAMBEAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HARAMBEAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:40:29 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

