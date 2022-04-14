Tokenomik Harambe AI (HARAMBEAI)

Tokenomik Harambe AI (HARAMBEAI)

Lihat cerapan utama tentang Harambe AI (HARAMBEAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Harambe AI (HARAMBEAI) Maklumat

Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe.

Laman Web Rasmi:
https://harambetoken.ai
Kertas putih:
https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2

Harambe AI (HARAMBEAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Harambe AI (HARAMBEAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Tertinggi Sepanjang Masa:
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
Tokenomik Harambe AI (HARAMBEAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Harambe AI (HARAMBEAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HARAMBEAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HARAMBEAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HARAMBEAI, terokai HARAMBEAI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.