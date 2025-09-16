Lagi Mengenai HASHAI

HashAIHargae(HASHAI)

1 HASHAI ke USD Harga Langsung:

$0.0003122
-8.76%1D
USD
HashAI (HASHAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:40:50 (UTC+8)

HashAI (HASHAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003033
24J Rendah
$ 0.0003534
24J Tinggi

$ 0.0003033
$ 0.0003534
$ 0.003131676714965016
$ 0.000152660244543882
-1.83%

-8.76%

-9.38%

-9.38%

HashAI (HASHAI) harga masa nyata ialah $ 0.0003122. Sepanjang 24 jam yang lalu, HASHAI didagangkan antara $ 0.0003033 rendah dan $ 0.0003534 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HASHAI sepanjang masa ialah $ 0.003131676714965016, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000152660244543882.

Dari segi prestasi jangka pendek, HASHAI telah berubah sebanyak -1.83% sejak sejam yang lalu, -8.76% dalam 24 jam dan -9.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HashAI (HASHAI) Maklumat Pasaran

No.816

$ 26.40M
$ 177.67K
$ 31.22M
84.56B
100,000,000,000
89,719,785,186
84.56%

ETH

Had Pasaran semasa HashAI ialah $ 26.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 177.67K. Bekalan edaran HASHAI ialah 84.56B, dengan jumlah bekalan sebanyak 89719785186. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.22M.

HashAI (HASHAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HashAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000029974-8.76%
30 Hari$ -0.0002587-45.32%
60 Hari$ -0.0003321-51.55%
90 Hari$ -0.000012-3.71%
Perubahan Harga HashAI Hari Ini

Hari ini, HASHAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000029974 (-8.76%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHashAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002587 (-45.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HashAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HASHAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0003321 (-51.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HashAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000012 (-3.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HashAI (HASHAI)?

Semak HashAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HashAI (HASHAI)

Where Artificial Intelligence meets mining excellence.With vast Crypto and Web3 experience, the Hash AI team has established the infrastructure, partnerships, and distribution network for a successful Crypto mining company.

HashAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HashAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HASHAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HashAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HashAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HashAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HashAI (HASHAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HashAI (HASHAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HashAI.

Semak HashAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik HashAI (HASHAI)

Memahami tokenomik HashAI (HASHAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HASHAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HashAI (HASHAI)

Mencari cara membeli HashAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HashAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HASHAI kepada Mata Wang Tempatan

1 HashAI(HASHAI) ke VND
8.215543
1 HashAI(HASHAI) ke AUD
A$0.0004683
1 HashAI(HASHAI) ke GBP
0.000227906
1 HashAI(HASHAI) ke EUR
0.000262248
1 HashAI(HASHAI) ke USD
$0.0003122
1 HashAI(HASHAI) ke MYR
RM0.00131124
1 HashAI(HASHAI) ke TRY
0.012884494
1 HashAI(HASHAI) ke JPY
¥0.0455812
1 HashAI(HASHAI) ke ARS
ARS$0.456430156
1 HashAI(HASHAI) ke RUB
0.025909478
1 HashAI(HASHAI) ke INR
0.0274736
1 HashAI(HASHAI) ke IDR
Rp5.118031968
1 HashAI(HASHAI) ke KRW
0.431213762
1 HashAI(HASHAI) ke PHP
0.01773296
1 HashAI(HASHAI) ke EGP
￡E.0.015007454
1 HashAI(HASHAI) ke BRL
R$0.00165466
1 HashAI(HASHAI) ke CAD
C$0.000427714
1 HashAI(HASHAI) ke BDT
0.03802596
1 HashAI(HASHAI) ke NGN
0.466664072
1 HashAI(HASHAI) ke COP
$1.21478581
1 HashAI(HASHAI) ke ZAR
R.0.00541667
1 HashAI(HASHAI) ke UAH
0.012853274
1 HashAI(HASHAI) ke VES
Bs0.049952
1 HashAI(HASHAI) ke CLP
$0.2962778
1 HashAI(HASHAI) ke PKR
Rs0.088614848
1 HashAI(HASHAI) ke KZT
0.168937664
1 HashAI(HASHAI) ke THB
฿0.009887374
1 HashAI(HASHAI) ke TWD
NT$0.009390976
1 HashAI(HASHAI) ke AED
د.إ0.001145774
1 HashAI(HASHAI) ke CHF
Fr0.000243516
1 HashAI(HASHAI) ke HKD
HK$0.002428916
1 HashAI(HASHAI) ke AMD
֏0.11938528
1 HashAI(HASHAI) ke MAD
.د.م0.002800434
1 HashAI(HASHAI) ke MXN
$0.005725748
1 HashAI(HASHAI) ke SAR
ريال0.00117075
1 HashAI(HASHAI) ke PLN
0.001120798
1 HashAI(HASHAI) ke RON
лв0.001333094
1 HashAI(HASHAI) ke SEK
kr0.002881606
1 HashAI(HASHAI) ke BGN
лв0.00051513
1 HashAI(HASHAI) ke HUF
Ft0.102695068
1 HashAI(HASHAI) ke CZK
0.006409466
1 HashAI(HASHAI) ke KWD
د.ك0.000095221
1 HashAI(HASHAI) ke ILS
0.001039626
1 HashAI(HASHAI) ke AOA
Kz0.284592154
1 HashAI(HASHAI) ke BHD
.د.ب0.0001176994
1 HashAI(HASHAI) ke BMD
$0.0003122
1 HashAI(HASHAI) ke DKK
kr0.00196686
1 HashAI(HASHAI) ke HNL
L0.008189006
1 HashAI(HASHAI) ke MUR
0.01412705
1 HashAI(HASHAI) ke NAD
$0.005422914
1 HashAI(HASHAI) ke NOK
kr0.003053316
1 HashAI(HASHAI) ke NZD
$0.000521374
1 HashAI(HASHAI) ke PAB
B/.0.0003122
1 HashAI(HASHAI) ke PGK
K0.001304996
1 HashAI(HASHAI) ke QAR
ر.ق0.001136408
1 HashAI(HASHAI) ke RSD
дин.0.030885946

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HashAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web HashAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HashAI

Berapakah nilai HashAI (HASHAI) hari ini?
Harga langsung HASHAI dalam USD ialah 0.0003122 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HASHAI ke USD?
Harga semasa HASHAI ke USD ialah $ 0.0003122. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HashAI?
Had pasaran untuk HASHAI ialah $ 26.40M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HASHAI?
Bekalan edaran HASHAI ialah 84.56B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HASHAI?
HASHAI mencapai harga ATH sebanyak 0.003131676714965016 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HASHAI?
HASHAI melihat harga ATL sebanyak 0.000152660244543882 USD.
Berapakah jumlah dagangan HASHAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HASHAIialah $ 177.67K USD.
Adakah HASHAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
HASHAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HASHAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:40:50 (UTC+8)

HashAI (HASHAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

