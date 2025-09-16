Lagi Mengenai HBAR

Hedera (HBAR)

1 HBAR ke USD Harga Langsung:

$0.2354
$0.2354
+1.55%1D
USD
Hedera (HBAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:51:42 (UTC+8)

Hedera (HBAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.23007
$ 0.23007
24J Rendah
$ 0.23854
$ 0.23854
24J Tinggi

$ 0.23007
$ 0.23007

$ 0.23854
$ 0.23854

$ 0.57014605196947
$ 0.57014605196947

$ 0.0100124401134
$ 0.0100124401134

-0.07%

+1.55%

+4.36%

+4.36%

Hedera (HBAR) harga masa nyata ialah $ 0.23551. Sepanjang 24 jam yang lalu, HBAR didagangkan antara $ 0.23007 rendah dan $ 0.23854 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HBAR sepanjang masa ialah $ 0.57014605196947, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0100124401134.

Dari segi prestasi jangka pendek, HBAR telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +1.55% dalam 24 jam dan +4.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hedera (HBAR) Maklumat Pasaran

No.18

$ 9.98B
$ 9.98B

$ 5.51M
$ 5.51M

$ 11.78B
$ 11.78B

42.39B
42.39B

50,000,000,000
50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000

84.78%

0.24%

HBAR

Had Pasaran semasa Hedera ialah $ 9.98B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.51M. Bekalan edaran HBAR ialah 42.39B, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.78B.

Hedera (HBAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hedera hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003593+1.55%
30 Hari$ -0.02333-9.02%
60 Hari$ -0.02973-11.21%
90 Hari$ +0.08876+60.48%
Perubahan Harga Hedera Hari Ini

Hari ini, HBAR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.003593 (+1.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHedera

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02333 (-9.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hedera

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HBAR mengalami perubahan sebanyak $ -0.02973 (-11.21%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hedera

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.08876 (+60.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hedera (HBAR)?

Semak Hederahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hedera (HBAR)

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Hedera tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hedera pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HBAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hedera di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hedera anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hedera Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hedera (HBAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hedera (HBAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hedera.

Semak Hedera ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hedera (HBAR)

Memahami tokenomik Hedera (HBAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HBAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hedera (HBAR)

Mencari cara membeli Hedera? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hedera di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HBAR kepada Mata Wang Tempatan

1 Hedera(HBAR) ke VND
6,197.44565
1 Hedera(HBAR) ke AUD
A$0.3509099
1 Hedera(HBAR) ke GBP
0.1719223
1 Hedera(HBAR) ke EUR
0.1978284
1 Hedera(HBAR) ke USD
$0.23551
1 Hedera(HBAR) ke MYR
RM0.989142
1 Hedera(HBAR) ke TRY
9.7218528
1 Hedera(HBAR) ke JPY
¥34.38446
1 Hedera(HBAR) ke ARS
ARS$344.3109098
1 Hedera(HBAR) ke RUB
19.5897218
1 Hedera(HBAR) ke INR
20.7295902
1 Hedera(HBAR) ke IDR
Rp3,860.8190544
1 Hedera(HBAR) ke KRW
325.2887671
1 Hedera(HBAR) ke PHP
13.3910986
1 Hedera(HBAR) ke EGP
￡E.11.3209657
1 Hedera(HBAR) ke BRL
R$1.248203
1 Hedera(HBAR) ke CAD
C$0.3226487
1 Hedera(HBAR) ke BDT
28.685118
1 Hedera(HBAR) ke NGN
352.0309276
1 Hedera(HBAR) ke COP
$916.3811855
1 Hedera(HBAR) ke ZAR
R.4.0931638
1 Hedera(HBAR) ke UAH
9.6959467
1 Hedera(HBAR) ke VES
Bs37.6816
1 Hedera(HBAR) ke CLP
$223.49899
1 Hedera(HBAR) ke PKR
Rs66.8471584
1 Hedera(HBAR) ke KZT
127.4391712
1 Hedera(HBAR) ke THB
฿7.4727323
1 Hedera(HBAR) ke TWD
NT$7.0959163
1 Hedera(HBAR) ke AED
د.إ0.8643217
1 Hedera(HBAR) ke CHF
Fr0.1836978
1 Hedera(HBAR) ke HKD
HK$1.8322678
1 Hedera(HBAR) ke AMD
֏90.059024
1 Hedera(HBAR) ke MAD
.د.م2.1125247
1 Hedera(HBAR) ke MXN
$4.3145432
1 Hedera(HBAR) ke SAR
ريال0.8831625
1 Hedera(HBAR) ke PLN
0.8454809
1 Hedera(HBAR) ke RON
лв1.0056277
1 Hedera(HBAR) ke SEK
kr2.1761124
1 Hedera(HBAR) ke BGN
лв0.3885915
1 Hedera(HBAR) ke HUF
Ft77.5463777
1 Hedera(HBAR) ke CZK
4.8373754
1 Hedera(HBAR) ke KWD
د.ك0.07183055
1 Hedera(HBAR) ke ILS
0.7842483
1 Hedera(HBAR) ke AOA
Kz214.6838507
1 Hedera(HBAR) ke BHD
.د.ب0.08878727
1 Hedera(HBAR) ke BMD
$0.23551
1 Hedera(HBAR) ke DKK
kr1.483713
1 Hedera(HBAR) ke HNL
L6.1774273
1 Hedera(HBAR) ke MUR
10.6568275
1 Hedera(HBAR) ke NAD
$4.0908087
1 Hedera(HBAR) ke NOK
kr2.3032878
1 Hedera(HBAR) ke NZD
$0.3933017
1 Hedera(HBAR) ke PAB
B/.0.23551
1 Hedera(HBAR) ke PGK
K0.9844318
1 Hedera(HBAR) ke QAR
ر.ق0.8572564
1 Hedera(HBAR) ke RSD
дин.23.3131349

Hedera Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hedera, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hedera Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hedera

Berapakah nilai Hedera (HBAR) hari ini?
Harga langsung HBAR dalam USD ialah 0.23551 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HBAR ke USD?
Harga semasa HBAR ke USD ialah $ 0.23551. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hedera?
Had pasaran untuk HBAR ialah $ 9.98B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HBAR?
Bekalan edaran HBAR ialah 42.39B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HBAR?
HBAR mencapai harga ATH sebanyak 0.57014605196947 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HBAR?
HBAR melihat harga ATL sebanyak 0.0100124401134 USD.
Berapakah jumlah dagangan HBAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HBARialah $ 5.51M USD.
Adakah HBAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
HBAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HBARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:51:42 (UTC+8)

Hedera (HBAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

