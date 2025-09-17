Lagi Mengenai HDN

Maklumat Harga HDN

Kertas putih HDN

Laman Web Rasmi HDN

Tokenomik HDN

Ramalan Harga HDN

Sejarah HDN

HDN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HDN-ke-Fiat

HDN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Hydranet Logo

HydranetHargae(HDN)

1 HDN ke USD Harga Langsung:

$0.04115
$0.04115$0.04115
-0.26%1D
USD
Hydranet (HDN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:37:57 (UTC+8)

Hydranet (HDN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04
$ 0.04$ 0.04
24J Rendah
$ 0.0429
$ 0.0429$ 0.0429
24J Tinggi

$ 0.04
$ 0.04$ 0.04

$ 0.0429
$ 0.0429$ 0.0429

$ 0.17620876406289046
$ 0.17620876406289046$ 0.17620876406289046

$ 0.001732296451158479
$ 0.001732296451158479$ 0.001732296451158479

-0.37%

-0.26%

+1.37%

+1.37%

Hydranet (HDN) harga masa nyata ialah $ 0.04115. Sepanjang 24 jam yang lalu, HDN didagangkan antara $ 0.04 rendah dan $ 0.0429 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HDN sepanjang masa ialah $ 0.17620876406289046, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001732296451158479.

Dari segi prestasi jangka pendek, HDN telah berubah sebanyak -0.37% sejak sejam yang lalu, -0.26% dalam 24 jam dan +1.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hydranet (HDN) Maklumat Pasaran

No.1286

$ 7.55M
$ 7.55M$ 7.55M

$ 94.59K
$ 94.59K$ 94.59K

$ 12.35M
$ 12.35M$ 12.35M

183.41M
183.41M 183.41M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

61.13%

ARB

Had Pasaran semasa Hydranet ialah $ 7.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 94.59K. Bekalan edaran HDN ialah 183.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.35M.

Hydranet (HDN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hydranet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001073-0.26%
30 Hari$ +0.00069+1.70%
60 Hari$ +0.00697+20.39%
90 Hari$ -0.00055-1.32%
Perubahan Harga Hydranet Hari Ini

Hari ini, HDN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001073 (-0.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHydranet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00069 (+1.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hydranet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HDN mengalami perubahan sebanyak $ +0.00697 (+20.39%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hydranet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00055 (-1.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hydranet (HDN)?

Semak Hydranethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hydranet (HDN)

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

Hydranet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hydranet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HDN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hydranet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hydranet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hydranet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hydranet (HDN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hydranet (HDN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hydranet.

Semak Hydranet ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hydranet (HDN)

Memahami tokenomik Hydranet (HDN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HDN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hydranet (HDN)

Mencari cara membeli Hydranet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hydranet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HDN kepada Mata Wang Tempatan

1 Hydranet(HDN) ke VND
1,082.86225
1 Hydranet(HDN) ke AUD
A$0.0613135
1 Hydranet(HDN) ke GBP
0.0300395
1 Hydranet(HDN) ke EUR
0.034566
1 Hydranet(HDN) ke USD
$0.04115
1 Hydranet(HDN) ke MYR
RM0.17283
1 Hydranet(HDN) ke TRY
1.6982605
1 Hydranet(HDN) ke JPY
¥6.0079
1 Hydranet(HDN) ke ARS
ARS$60.425483
1 Hydranet(HDN) ke RUB
3.422857
1 Hydranet(HDN) ke INR
3.6183195
1 Hydranet(HDN) ke IDR
Rp674.590056
1 Hydranet(HDN) ke KRW
56.7586065
1 Hydranet(HDN) ke PHP
2.3360855
1 Hydranet(HDN) ke EGP
￡E.1.9780805
1 Hydranet(HDN) ke BRL
R$0.2176835
1 Hydranet(HDN) ke CAD
C$0.0563755
1 Hydranet(HDN) ke BDT
5.01207
1 Hydranet(HDN) ke NGN
61.509374
1 Hydranet(HDN) ke COP
$160.1167075
1 Hydranet(HDN) ke ZAR
R.0.712718
1 Hydranet(HDN) ke UAH
1.6941455
1 Hydranet(HDN) ke VES
Bs6.584
1 Hydranet(HDN) ke CLP
$39.05135
1 Hydranet(HDN) ke PKR
Rs11.680016
1 Hydranet(HDN) ke KZT
22.267088
1 Hydranet(HDN) ke THB
฿1.3032205
1 Hydranet(HDN) ke TWD
NT$1.238615
1 Hydranet(HDN) ke AED
د.إ0.1510205
1 Hydranet(HDN) ke CHF
Fr0.032097
1 Hydranet(HDN) ke HKD
HK$0.320147
1 Hydranet(HDN) ke AMD
֏15.73576
1 Hydranet(HDN) ke MAD
.د.م0.3691155
1 Hydranet(HDN) ke MXN
$0.752222
1 Hydranet(HDN) ke SAR
ريال0.1543125
1 Hydranet(HDN) ke PLN
0.147317
1 Hydranet(HDN) ke RON
лв0.175299
1 Hydranet(HDN) ke SEK
kr0.379403
1 Hydranet(HDN) ke BGN
лв0.0678975
1 Hydranet(HDN) ke HUF
Ft13.500492
1 Hydranet(HDN) ke CZK
0.842752
1 Hydranet(HDN) ke KWD
د.ك0.0125096
1 Hydranet(HDN) ke ILS
0.1370295
1 Hydranet(HDN) ke AOA
Kz37.5111055
1 Hydranet(HDN) ke BHD
.د.ب0.01551355
1 Hydranet(HDN) ke BMD
$0.04115
1 Hydranet(HDN) ke DKK
kr0.258422
1 Hydranet(HDN) ke HNL
L1.0793645
1 Hydranet(HDN) ke MUR
1.8620375
1 Hydranet(HDN) ke NAD
$0.7147755
1 Hydranet(HDN) ke NOK
kr0.4012125
1 Hydranet(HDN) ke NZD
$0.068309
1 Hydranet(HDN) ke PAB
B/.0.04115
1 Hydranet(HDN) ke PGK
K0.172007
1 Hydranet(HDN) ke QAR
ر.ق0.149786
1 Hydranet(HDN) ke RSD
дин.4.063151

Hydranet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hydranet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hydranet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hydranet

Berapakah nilai Hydranet (HDN) hari ini?
Harga langsung HDN dalam USD ialah 0.04115 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HDN ke USD?
Harga semasa HDN ke USD ialah $ 0.04115. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hydranet?
Had pasaran untuk HDN ialah $ 7.55M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HDN?
Bekalan edaran HDN ialah 183.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HDN?
HDN mencapai harga ATH sebanyak 0.17620876406289046 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HDN?
HDN melihat harga ATL sebanyak 0.001732296451158479 USD.
Berapakah jumlah dagangan HDN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HDNialah $ 94.59K USD.
Adakah HDN akan naik lebih tinggi tahun ini?
HDN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HDNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:37:57 (UTC+8)

Hydranet (HDN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HDN-ke-USD

Jumlah

HDN
HDN
USD
USD

1 HDN = 0.04115 USD

Berdagang HDN

HDNUSDT
$0.04115
$0.04115$0.04115
-0.24%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan