Heima Logo

HeimaHargae(HEI)

1 HEI ke USD Harga Langsung:

$0,4117
$0,4117$0,4117
-4,18%1D
USD
Heima (HEI) Carta Harga Langsung
Heima (HEI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0,406
$ 0,406$ 0,406
24J Rendah
$ 0,4358
$ 0,4358$ 0,4358
24J Tinggi

$ 0,406
$ 0,406$ 0,406

$ 0,4358
$ 0,4358$ 0,4358

$ 1,3586561844463771
$ 1,3586561844463771$ 1,3586561844463771

$ 0,23297119664169133
$ 0,23297119664169133$ 0,23297119664169133

+1,10%

-4,18%

-5,17%

-5,17%

Heima (HEI) harga masa nyata ialah $ 0,4117. Sepanjang 24 jam yang lalu, HEI didagangkan antara $ 0,406 rendah dan $ 0,4358 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HEI sepanjang masa ialah $ 1,3586561844463771, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,23297119664169133.

Dari segi prestasi jangka pendek, HEI telah berubah sebanyak +1,10% sejak sejam yang lalu, -4,18% dalam 24 jam dan -5,17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Heima (HEI) Maklumat Pasaran

No.725

$ 31,88M
$ 31,88M$ 31,88M

$ 1,26M
$ 1,26M$ 1,26M

$ 41,17M
$ 41,17M$ 41,17M

77,44M
77,44M 77,44M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

97 627 705
97 627 705 97 627 705

77,43%

ETH

Had Pasaran semasa Heima ialah $ 31,88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1,26M. Bekalan edaran HEI ialah 77,44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 97627705. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41,17M.

Heima (HEI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Heima hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0,01796-4,18%
30 Hari$ -0,0538-11,56%
60 Hari$ +0,0949+29,95%
90 Hari$ +0,0974+30,98%
Perubahan Harga Heima Hari Ini

Hari ini, HEI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0,01796 (-4,18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHeima

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0,0538 (-11,56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Heima

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HEI mengalami perubahan sebanyak $ +0,0949 (+29,95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Heima

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0,0974 (+30,98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Heima (HEI)?

Semak Heimahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Heima (HEI)

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Heima tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Heima pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HEI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Heima di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Heima anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Heima Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Heima (HEI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Heima (HEI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Heima.

Semak Heima ramalan harga sekarang!

Tokenomik Heima (HEI)

Memahami tokenomik Heima (HEI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HEI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Heima (HEI)

Mencari cara membeli Heima? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Heima di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HEI kepada Mata Wang Tempatan

1 Heima(HEI) ke VND
10 833,8855
1 Heima(HEI) ke AUD
A$0,613433
1 Heima(HEI) ke GBP
0,300541
1 Heima(HEI) ke EUR
0,345828
1 Heima(HEI) ke USD
$0,4117
1 Heima(HEI) ke MYR
RM1,72914
1 Heima(HEI) ke TRY
16,994976
1 Heima(HEI) ke JPY
¥60,5199
1 Heima(HEI) ke ARS
ARS$603,663359
1 Heima(HEI) ke RUB
34,080526
1 Heima(HEI) ke INR
36,258419
1 Heima(HEI) ke IDR
Rp6 749,179248
1 Heima(HEI) ke KRW
569,430504
1 Heima(HEI) ke PHP
23,438081
1 Heima(HEI) ke EGP
￡E.19,811004
1 Heima(HEI) ke BRL
R$2,186127
1 Heima(HEI) ke CAD
C$0,564029
1 Heima(HEI) ke BDT
50,14506
1 Heima(HEI) ke NGN
615,392692
1 Heima(HEI) ke COP
$1 608,203125
1 Heima(HEI) ke ZAR
R.7,147112
1 Heima(HEI) ke UAH
16,949689
1 Heima(HEI) ke VES
Bs65,872
1 Heima(HEI) ke CLP
$390,7033
1 Heima(HEI) ke PKR
Rs116,856928
1 Heima(HEI) ke KZT
222,779104
1 Heima(HEI) ke THB
฿13,059124
1 Heima(HEI) ke TWD
NT$12,416872
1 Heima(HEI) ke AED
د.إ1,510939
1 Heima(HEI) ke CHF
Fr0,325243
1 Heima(HEI) ke HKD
HK$3,203026
1 Heima(HEI) ke AMD
֏157,43408
1 Heima(HEI) ke MAD
.د.م3,692949
1 Heima(HEI) ke MXN
$7,538227
1 Heima(HEI) ke SAR
ريال1,543875
1 Heima(HEI) ke PLN
1,478003
1 Heima(HEI) ke RON
лв1,762076
1 Heima(HEI) ke SEK
kr3,808225
1 Heima(HEI) ke BGN
лв0,679305
1 Heima(HEI) ke HUF
Ft135,918638
1 Heima(HEI) ke CZK
8,48102
1 Heima(HEI) ke KWD
د.ك0,1255685
1 Heima(HEI) ke ILS
1,375078
1 Heima(HEI) ke AOA
Kz375,293369
1 Heima(HEI) ke BHD
.د.ب0,1547992
1 Heima(HEI) ke BMD
$0,4117
1 Heima(HEI) ke DKK
kr2,601944
1 Heima(HEI) ke HNL
L10,798891
1 Heima(HEI) ke MUR
18,629425
1 Heima(HEI) ke NAD
$7,151229
1 Heima(HEI) ke NOK
kr4,038777
1 Heima(HEI) ke NZD
$0,687539
1 Heima(HEI) ke PAB
B/.0,4117
1 Heima(HEI) ke PGK
K1,720906
1 Heima(HEI) ke QAR
ر.ق1,498588
1 Heima(HEI) ke RSD
дин.40,857108

Heima Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Heima, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Heima Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Heima

Berapakah nilai Heima (HEI) hari ini?
Harga langsung HEI dalam USD ialah 0,4117 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HEI ke USD?
Harga semasa HEI ke USD ialah $ 0,4117. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Heima?
Had pasaran untuk HEI ialah $ 31,88M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HEI?
Bekalan edaran HEI ialah 77,44M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HEI?
HEI mencapai harga ATH sebanyak 1,3586561844463771 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HEI?
HEI melihat harga ATL sebanyak 0,23297119664169133 USD.
Berapakah jumlah dagangan HEI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HEIialah $ 1,26M USD.
Adakah HEI akan naik lebih tinggi tahun ini?
HEI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HEIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

