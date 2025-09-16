Apakah itu Heima (HEI)

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Tokenomik Heima (HEI)

Memahami tokenomik Heima (HEI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HEI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Heima Berapakah nilai Heima (HEI) hari ini? Harga langsung HEI dalam USD ialah 0,4117 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HEI ke USD? $ 0,4117 . Lihat Harga semasa HEI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Heima? Had pasaran untuk HEI ialah $ 31,88M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HEI? Bekalan edaran HEI ialah 77,44M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HEI? HEI mencapai harga ATH sebanyak 1,3586561844463771 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HEI? HEI melihat harga ATL sebanyak 0,23297119664169133 USD . Berapakah jumlah dagangan HEI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HEIialah $ 1,26M USD . Adakah HEI akan naik lebih tinggi tahun ini? HEI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HEIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

