HELLO Harga (HELLO)

1 HELLO ke USD Harga Langsung: $0.00791

$0.00791
-5.81% 1D
USD
HELLO (HELLO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:52:10 (UTC+8)

HELLO (HELLO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.007844
24J Rendah
$ 0.008609
24J Tinggi

$ 0.007844
$ 0.008609
$ 0.21187619286663767
$ 0.004364094763133339
+0.64%

-5.81%

-5.56%

-5.56%

HELLO (HELLO) harga masa nyata ialah $ 0.007912. Sepanjang 24 jam yang lalu, HELLO didagangkan antara $ 0.007844 rendah dan $ 0.008609 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HELLO sepanjang masa ialah $ 0.21187619286663767, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004364094763133339.

Dari segi prestasi jangka pendek, HELLO telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, -5.81% dalam 24 jam dan -5.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HELLO (HELLO) Maklumat Pasaran

No.1379

$ 5.79M
$ 69.16K
$ 7.91M
731.58M
1,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa HELLO ialah $ 5.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 69.16K. Bekalan edaran HELLO ialah 731.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.91M.

HELLO (HELLO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HELLO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00048792-5.81%
30 Hari$ -0.004584-36.69%
60 Hari$ +0.000717+9.96%
90 Hari$ +0.000462+6.20%
Perubahan Harga HELLO Hari Ini

Hari ini, HELLO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00048792 (-5.81%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHELLO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.004584 (-36.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HELLO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HELLO mengalami perubahan sebanyak $ +0.000717 (+9.96%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HELLO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000462 (+6.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HELLO (HELLO)?

Semak HELLOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HELLO (HELLO)

HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed.

HELLO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HELLO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HELLO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HELLO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HELLO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HELLO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HELLO (HELLO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HELLO (HELLO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HELLO.

Semak HELLO ramalan harga sekarang!

Tokenomik HELLO (HELLO)

Memahami tokenomik HELLO (HELLO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HELLO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HELLO (HELLO)

Mencari cara membeli HELLO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HELLO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HELLO kepada Mata Wang Tempatan

1 HELLO(HELLO) ke VND
208.20428
1 HELLO(HELLO) ke AUD
A$0.01178888
1 HELLO(HELLO) ke GBP
0.00577576
1 HELLO(HELLO) ke EUR
0.00664608
1 HELLO(HELLO) ke USD
$0.007912
1 HELLO(HELLO) ke MYR
RM0.0332304
1 HELLO(HELLO) ke TRY
0.32660736
1 HELLO(HELLO) ke JPY
¥1.155152
1 HELLO(HELLO) ke ARS
ARS$11.56718576
1 HELLO(HELLO) ke RUB
0.65812016
1 HELLO(HELLO) ke INR
0.69641424
1 HELLO(HELLO) ke IDR
Rp129.70489728
1 HELLO(HELLO) ke KRW
10.92813352
1 HELLO(HELLO) ke PHP
0.44987632
1 HELLO(HELLO) ke EGP
￡E.0.38032984
1 HELLO(HELLO) ke BRL
R$0.0419336
1 HELLO(HELLO) ke CAD
C$0.01083944
1 HELLO(HELLO) ke BDT
0.9636816
1 HELLO(HELLO) ke NGN
11.82654112
1 HELLO(HELLO) ke COP
$30.7859876
1 HELLO(HELLO) ke ZAR
R.0.13751056
1 HELLO(HELLO) ke UAH
0.32573704
1 HELLO(HELLO) ke VES
Bs1.26592
1 HELLO(HELLO) ke CLP
$7.508488
1 HELLO(HELLO) ke PKR
Rs2.24574208
1 HELLO(HELLO) ke KZT
4.28134144
1 HELLO(HELLO) ke THB
฿0.25104776
1 HELLO(HELLO) ke TWD
NT$0.23838856
1 HELLO(HELLO) ke AED
د.إ0.02903704
1 HELLO(HELLO) ke CHF
Fr0.00617136
1 HELLO(HELLO) ke HKD
HK$0.06155536
1 HELLO(HELLO) ke AMD
֏3.0255488
1 HELLO(HELLO) ke MAD
.د.م0.07097064
1 HELLO(HELLO) ke MXN
$0.14494784
1 HELLO(HELLO) ke SAR
ريال0.02967
1 HELLO(HELLO) ke PLN
0.02840408
1 HELLO(HELLO) ke RON
лв0.03378424
1 HELLO(HELLO) ke SEK
kr0.07310688
1 HELLO(HELLO) ke BGN
лв0.0130548
1 HELLO(HELLO) ke HUF
Ft2.60518424
1 HELLO(HELLO) ke CZK
0.16251248
1 HELLO(HELLO) ke KWD
د.ك0.00241316
1 HELLO(HELLO) ke ILS
0.02634696
1 HELLO(HELLO) ke AOA
Kz7.21234184
1 HELLO(HELLO) ke BHD
.د.ب0.002982824
1 HELLO(HELLO) ke BMD
$0.007912
1 HELLO(HELLO) ke DKK
kr0.0498456
1 HELLO(HELLO) ke HNL
L0.20753176
1 HELLO(HELLO) ke MUR
0.358018
1 HELLO(HELLO) ke NAD
$0.13743144
1 HELLO(HELLO) ke NOK
kr0.07737936
1 HELLO(HELLO) ke NZD
$0.01321304
1 HELLO(HELLO) ke PAB
B/.0.007912
1 HELLO(HELLO) ke PGK
K0.03307216
1 HELLO(HELLO) ke QAR
ر.ق0.02879968
1 HELLO(HELLO) ke RSD
дин.0.78320888

HELLO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HELLO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web HELLO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HELLO

Berapakah nilai HELLO (HELLO) hari ini?
Harga langsung HELLO dalam USD ialah 0.007912 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HELLO ke USD?
Harga semasa HELLO ke USD ialah $ 0.007912. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HELLO?
Had pasaran untuk HELLO ialah $ 5.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HELLO?
Bekalan edaran HELLO ialah 731.58M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HELLO?
HELLO mencapai harga ATH sebanyak 0.21187619286663767 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HELLO?
HELLO melihat harga ATL sebanyak 0.004364094763133339 USD.
Berapakah jumlah dagangan HELLO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HELLOialah $ 69.16K USD.
Adakah HELLO akan naik lebih tinggi tahun ini?
HELLO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HELLOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:52:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

HELLOUSDT
