Hemi Harga Hari Ini

Harga langsung Hemi (HEMI) hari ini ialah $ 0.03544, dengan 5.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HEMI kepada USD penukaran adalah $ 0.03544 setiap HEMI.

Hemi kini berada pada kedudukan #637 mengikut permodalan pasaran pada $ 34.64M, dengan bekalan edaran sebanyak 977.50M HEMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HEMI didagangkan antara $ 0.03274 (rendah) dan $ 0.03599 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.19259179461442666, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.015350458365510373.

Dalam prestasi jangka pendek, HEMI dipindahkan +1.31% dalam sejam terakhir dan -12.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 116.28K.

Hemi (HEMI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.637 Modal Pasaran $ 34.64M$ 34.64M $ 34.64M Kelantangan (24J) $ 116.28K$ 116.28K $ 116.28K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 354.40M$ 354.40M $ 354.40M Bekalan Peredaran 977.50M 977.50M 977.50M Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 9.77% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Hemi ialah $ 34.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 116.28K. Bekalan edaran HEMI ialah 977.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 354.40M.