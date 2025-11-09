BursaDEX+
Harga Hemi langsung hari ini ialah 0.03544 USD.HEMI modal pasaran ialah 34,642,600 USD. Jejaki masa nyata HEMI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Hemi langsung hari ini ialah 0.03544 USD.HEMI modal pasaran ialah 34,642,600 USD. Jejaki masa nyata HEMI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Hemi Logo

HemiHargae(HEMI)

1 HEMI ke USD Harga Langsung:

$0.03539
+5.57%1D
USD
Hemi (HEMI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:19:23 (UTC+8)

Hemi Harga Hari Ini

Harga langsung Hemi (HEMI) hari ini ialah $ 0.03544, dengan 5.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HEMI kepada USD penukaran adalah $ 0.03544 setiap HEMI.

Hemi kini berada pada kedudukan #637 mengikut permodalan pasaran pada $ 34.64M, dengan bekalan edaran sebanyak 977.50M HEMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HEMI didagangkan antara $ 0.03274 (rendah) dan $ 0.03599 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.19259179461442666, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.015350458365510373.

Dalam prestasi jangka pendek, HEMI dipindahkan +1.31% dalam sejam terakhir dan -12.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 116.28K.

Hemi (HEMI) Maklumat Pasaran

No.637

$ 34.64M
$ 116.28K
$ 354.40M
977.50M
10,000,000,000
10,000,000,000
9.77%

BSC

Had Pasaran semasa Hemi ialah $ 34.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 116.28K. Bekalan edaran HEMI ialah 977.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 354.40M.

Hemi Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03274
24J Rendah
$ 0.03599
24J Tinggi

$ 0.03274
$ 0.03599
$ 0.19259179461442666
$ 0.015350458365510373
+1.31%

+5.57%

-12.50%

-12.50%

Hemi (HEMI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hemi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0018672+5.57%
30 Hari$ -0.04787-57.47%
60 Hari$ -0.00439-11.03%
90 Hari$ +0.03044+608.80%
Perubahan Harga Hemi Hari Ini

Hari ini, HEMI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0018672 (+5.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHemi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04787 (-57.47%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hemi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HEMI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00439 (-11.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hemi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03044 (+608.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hemi (HEMI)?

Semak Hemihalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Hemi

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Hemi pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Hemi?

Several key factors influence Hemi (HEMI) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and adoption rates
6. Regulatory news affecting DeFi tokens
7. Supply and demand dynamics
8. Community engagement and social media buzz
9. Exchange listings and accessibility
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates

Mengapa orang ingin tahu harga Hemi hari ini?

People want to know Hemi (HEMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Hemi

Hemi (HEMI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HEMI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Hemi (HEMI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Hemi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Hemi yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk HEMI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Hemi Ramalan Harga.

Perihal Hemi

HEMI is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized network, with a particular focus on enhancing the efficiency and security of these processes. HEMI employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network, ensuring a reliable and trustworthy environment for users. The asset's primary use is as a medium of exchange within its network, but it also plays a role in governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of HEMI is designed to maintain a balance between demand and supply, contributing to the stability of the asset.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Hemi dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Hemi? Membeli HEMI adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Hemi. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Hemi (HEMI) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Panduan Cara Membeli Hemi (HEMI)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Hemi

Apakah itu Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hemi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hemi Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hemi

Berapakah nilai 1 Hemi pada tahun 2030?
Jika Hemi berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Hemi berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:19:23 (UTC+8)

