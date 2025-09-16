Apakah itu Henlo (HENLO)

Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth.

Tokenomik Henlo (HENLO)

Memahami tokenomik Henlo (HENLO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HENLO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Henlo Berapakah nilai Henlo (HENLO) hari ini? Harga langsung HENLO dalam USD ialah 0.0000417 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HENLO ke USD? $ 0.0000417 . Lihat Harga semasa HENLO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Henlo? Had pasaran untuk HENLO ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HENLO? Bekalan edaran HENLO ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HENLO? HENLO mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HENLO? HENLO melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan HENLO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HENLOialah $ 6.37K USD . Adakah HENLO akan naik lebih tinggi tahun ini? HENLO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HENLOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Henlo (HENLO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

