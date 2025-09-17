Lagi Mengenai HGG

Maklumat Harga HGG

Kertas putih HGG

Laman Web Rasmi HGG

Tokenomik HGG

Ramalan Harga HGG

Sejarah HGG

HGG Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HGG-ke-Fiat

HGG Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Hedera Guild Game Logo

Hedera Guild GameHargae(HGG)

1 HGG ke USD Harga Langsung:

$0.000539
$0.000539$0.000539
-0.55%1D
USD
Hedera Guild Game (HGG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:29:35 (UTC+8)

Hedera Guild Game (HGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000529
$ 0.000529$ 0.000529
24J Rendah
$ 0.000606
$ 0.000606$ 0.000606
24J Tinggi

$ 0.000529
$ 0.000529$ 0.000529

$ 0.000606
$ 0.000606$ 0.000606

$ 0.1749373438815988
$ 0.1749373438815988$ 0.1749373438815988

$ 0.000446934275019267
$ 0.000446934275019267$ 0.000446934275019267

-1.11%

-0.54%

+6.73%

+6.73%

Hedera Guild Game (HGG) harga masa nyata ialah $ 0.000539. Sepanjang 24 jam yang lalu, HGG didagangkan antara $ 0.000529 rendah dan $ 0.000606 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HGG sepanjang masa ialah $ 0.1749373438815988, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000446934275019267.

Dari segi prestasi jangka pendek, HGG telah berubah sebanyak -1.11% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan +6.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hedera Guild Game (HGG) Maklumat Pasaran

No.3874

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 211.50K
$ 211.50K$ 211.50K

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

HBAR

Had Pasaran semasa Hedera Guild Game ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 211.50K. Bekalan edaran HGG ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.08M.

Hedera Guild Game (HGG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hedera Guild Game hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000298-0.54%
30 Hari$ -0.000014-2.54%
60 Hari$ -0.001003-65.05%
90 Hari$ -0.000788-59.39%
Perubahan Harga Hedera Guild Game Hari Ini

Hari ini, HGG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000298 (-0.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHedera Guild Game

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000014 (-2.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hedera Guild Game

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HGG mengalami perubahan sebanyak $ -0.001003 (-65.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hedera Guild Game

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000788 (-59.39%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hedera Guild Game (HGG)?

Semak Hedera Guild Gamehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hedera Guild Game (HGG)

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Hedera Guild Game tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hedera Guild Game pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HGG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hedera Guild Game di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hedera Guild Game anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hedera Guild Game Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hedera Guild Game (HGG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hedera Guild Game (HGG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hedera Guild Game.

Semak Hedera Guild Game ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hedera Guild Game (HGG)

Memahami tokenomik Hedera Guild Game (HGG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HGG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hedera Guild Game (HGG)

Mencari cara membeli Hedera Guild Game? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hedera Guild Game di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HGG kepada Mata Wang Tempatan

1 Hedera Guild Game(HGG) ke VND
14.183785
1 Hedera Guild Game(HGG) ke AUD
A$0.00080311
1 Hedera Guild Game(HGG) ke GBP
0.00039347
1 Hedera Guild Game(HGG) ke EUR
0.00045276
1 Hedera Guild Game(HGG) ke USD
$0.000539
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MYR
RM0.0022638
1 Hedera Guild Game(HGG) ke TRY
0.02223914
1 Hedera Guild Game(HGG) ke JPY
¥0.078694
1 Hedera Guild Game(HGG) ke ARS
ARS$0.79147838
1 Hedera Guild Game(HGG) ke RUB
0.0448448
1 Hedera Guild Game(HGG) ke INR
0.04742122
1 Hedera Guild Game(HGG) ke IDR
Rp8.83606416
1 Hedera Guild Game(HGG) ke KRW
0.74344809
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PHP
0.03064215
1 Hedera Guild Game(HGG) ke EGP
￡E.0.02591512
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BRL
R$0.00285131
1 Hedera Guild Game(HGG) ke CAD
C$0.00073843
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BDT
0.0656502
1 Hedera Guild Game(HGG) ke NGN
0.80567564
1 Hedera Guild Game(HGG) ke COP
$2.09727595
1 Hedera Guild Game(HGG) ke ZAR
R.0.00934087
1 Hedera Guild Game(HGG) ke UAH
0.02219063
1 Hedera Guild Game(HGG) ke VES
Bs0.08624
1 Hedera Guild Game(HGG) ke CLP
$0.511511
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PKR
Rs0.15298976
1 Hedera Guild Game(HGG) ke KZT
0.29166368
1 Hedera Guild Game(HGG) ke THB
฿0.01707013
1 Hedera Guild Game(HGG) ke TWD
NT$0.01621851
1 Hedera Guild Game(HGG) ke AED
د.إ0.00197813
1 Hedera Guild Game(HGG) ke CHF
Fr0.00042042
1 Hedera Guild Game(HGG) ke HKD
HK$0.00419342
1 Hedera Guild Game(HGG) ke AMD
֏0.2061136
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MAD
.د.م0.00483483
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MXN
$0.00985292
1 Hedera Guild Game(HGG) ke SAR
ريال0.00202125
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PLN
0.00192962
1 Hedera Guild Game(HGG) ke RON
лв0.00229614
1 Hedera Guild Game(HGG) ke SEK
kr0.00496419
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BGN
лв0.00088935
1 Hedera Guild Game(HGG) ke HUF
Ft0.17671654
1 Hedera Guild Game(HGG) ke CZK
0.01103333
1 Hedera Guild Game(HGG) ke KWD
د.ك0.000163856
1 Hedera Guild Game(HGG) ke ILS
0.00179487
1 Hedera Guild Game(HGG) ke AOA
Kz0.49133623
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BHD
.د.ب0.000203203
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BMD
$0.000539
1 Hedera Guild Game(HGG) ke DKK
kr0.00338492
1 Hedera Guild Game(HGG) ke HNL
L0.01413797
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MUR
0.02438975
1 Hedera Guild Game(HGG) ke NAD
$0.00936243
1 Hedera Guild Game(HGG) ke NOK
kr0.00525525
1 Hedera Guild Game(HGG) ke NZD
$0.00089474
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PAB
B/.0.000539
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PGK
K0.00225302
1 Hedera Guild Game(HGG) ke QAR
ر.ق0.00196196
1 Hedera Guild Game(HGG) ke RSD
дин.0.05318313

Hedera Guild Game Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hedera Guild Game, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hedera Guild Game Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hedera Guild Game

Berapakah nilai Hedera Guild Game (HGG) hari ini?
Harga langsung HGG dalam USD ialah 0.000539 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HGG ke USD?
Harga semasa HGG ke USD ialah $ 0.000539. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hedera Guild Game?
Had pasaran untuk HGG ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HGG?
Bekalan edaran HGG ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HGG?
HGG mencapai harga ATH sebanyak 0.1749373438815988 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HGG?
HGG melihat harga ATL sebanyak 0.000446934275019267 USD.
Berapakah jumlah dagangan HGG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HGGialah $ 211.50K USD.
Adakah HGG akan naik lebih tinggi tahun ini?
HGG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HGGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:29:35 (UTC+8)

Hedera Guild Game (HGG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HGG-ke-USD

Jumlah

HGG
HGG
USD
USD

1 HGG = 0.000539 USD

Berdagang HGG

HGGUSDT
$0.000539
$0.000539$0.000539
-0.73%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan