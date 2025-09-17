Lagi Mengenai HGPT

HyperGPT Logo

HyperGPTHargae(HGPT)

1 HGPT ke USD Harga Langsung:

HyperGPT (HGPT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:38:20 (UTC+8)

HyperGPT (HGPT) Maklumat Harga (USD)

HyperGPT (HGPT) harga masa nyata ialah $ 0.010385. Sepanjang 24 jam yang lalu, HGPT didagangkan antara $ 0.009314 rendah dan $ 0.0115 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HGPT sepanjang masa ialah $ 0.10468220987756303, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003368045600990264.

Dari segi prestasi jangka pendek, HGPT telah berubah sebanyak +3.09% sejak sejam yang lalu, +6.44% dalam 24 jam dan +49.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HyperGPT (HGPT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa HyperGPT ialah $ 8.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 266.77K. Bekalan edaran HGPT ialah 799.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997742373. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.39M.

HyperGPT (HGPT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HyperGPT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00062833+6.44%
30 Hari$ +0.003301+46.59%
60 Hari$ +0.002032+24.32%
90 Hari$ +0.002533+32.25%
Perubahan Harga HyperGPT Hari Ini

Hari ini, HGPT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00062833 (+6.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHyperGPT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.003301 (+46.59%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HyperGPT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HGPT mengalami perubahan sebanyak $ +0.002032 (+24.32%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HyperGPT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.002533 (+32.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HyperGPT (HGPT)?

Semak HyperGPThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HyperGPT (HGPT)

HyperGPT is a marketplace for all AI solutions and seamless SDK where you can access integrated AI solutions. HyperGPT is not only a company that provides AI solutions, but also a marketplace that lists all AI solutions on a single platform and provides easy access for the user. With the unique SDK it has developed, it integrates the APIs of both popular and new AI solutions and offers solutions that allow developers or zero-knowledge users to pay as much as they use all AI APIs with a credit model through a single account.

HyperGPT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HyperGPT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HGPT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HyperGPT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HyperGPT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HyperGPT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HyperGPT (HGPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HyperGPT (HGPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HyperGPT.

Semak HyperGPT ramalan harga sekarang!

Tokenomik HyperGPT (HGPT)

Memahami tokenomik HyperGPT (HGPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HGPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HyperGPT (HGPT)

Mencari cara membeli HyperGPT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HyperGPT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HGPT kepada Mata Wang Tempatan

HyperGPT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HyperGPT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web HyperGPT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HyperGPT

Berapakah nilai HyperGPT (HGPT) hari ini?
Harga langsung HGPT dalam USD ialah 0.010385 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HGPT ke USD?
Harga semasa HGPT ke USD ialah $ 0.010385. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HyperGPT?
Had pasaran untuk HGPT ialah $ 8.30M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HGPT?
Bekalan edaran HGPT ialah 799.67M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HGPT?
HGPT mencapai harga ATH sebanyak 0.10468220987756303 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HGPT?
HGPT melihat harga ATL sebanyak 0.003368045600990264 USD.
Berapakah jumlah dagangan HGPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HGPTialah $ 266.77K USD.
Adakah HGPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
HGPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HGPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:38:20 (UTC+8)

HyperGPT (HGPT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

