Lagi Mengenai HIFI

Maklumat Harga HIFI

Kertas putih HIFI

Laman Web Rasmi HIFI

Tokenomik HIFI

Ramalan Harga HIFI

Sejarah HIFI

HIFI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HIFI-ke-Fiat

HIFI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Hifi Finance Logo

Hifi FinanceHargae(HIFI)

1 HIFI ke USD Harga Langsung:

$0.12789
$0.12789$0.12789
-21.37%1D
USD
Hifi Finance (HIFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:56:14 (UTC+8)

Hifi Finance (HIFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.116
$ 0.116$ 0.116
24J Rendah
$ 0.264
$ 0.264$ 0.264
24J Tinggi

$ 0.116
$ 0.116$ 0.116

$ 0.264
$ 0.264$ 0.264

$ 2.6057193937436143
$ 2.6057193937436143$ 2.6057193937436143

$ 0.051917170291608486
$ 0.051917170291608486$ 0.051917170291608486

+0.69%

-21.37%

+121.96%

+121.96%

Hifi Finance (HIFI) harga masa nyata ialah $ 0.12812. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIFI didagangkan antara $ 0.116 rendah dan $ 0.264 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIFI sepanjang masa ialah $ 2.6057193937436143, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.051917170291608486.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIFI telah berubah sebanyak +0.69% sejak sejam yang lalu, -21.37% dalam 24 jam dan +121.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hifi Finance (HIFI) Maklumat Pasaran

No.862

$ 18.19M
$ 18.19M$ 18.19M

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

$ 21.39M
$ 21.39M$ 21.39M

141.96M
141.96M 141.96M

166,963,129.3587208
166,963,129.3587208 166,963,129.3587208

ETH

Had Pasaran semasa Hifi Finance ialah $ 18.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.10M. Bekalan edaran HIFI ialah 141.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 166963129.3587208. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.39M.

Hifi Finance (HIFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hifi Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0347578-21.37%
30 Hari$ +0.03559+38.46%
60 Hari$ +0.04117+47.34%
90 Hari$ +0.06009+88.32%
Perubahan Harga Hifi Finance Hari Ini

Hari ini, HIFI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0347578 (-21.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHifi Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.03559 (+38.46%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hifi Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HIFI mengalami perubahan sebanyak $ +0.04117 (+47.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hifi Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.06009 (+88.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hifi Finance (HIFI)?

Semak Hifi Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Hifi Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hifi Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HIFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hifi Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hifi Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hifi Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hifi Finance (HIFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hifi Finance (HIFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hifi Finance.

Semak Hifi Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hifi Finance (HIFI)

Memahami tokenomik Hifi Finance (HIFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HIFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hifi Finance (HIFI)

Mencari cara membeli Hifi Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hifi Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HIFI kepada Mata Wang Tempatan

1 Hifi Finance(HIFI) ke VND
3,371.4778
1 Hifi Finance(HIFI) ke AUD
A$0.1908988
1 Hifi Finance(HIFI) ke GBP
0.0935276
1 Hifi Finance(HIFI) ke EUR
0.1076208
1 Hifi Finance(HIFI) ke USD
$0.12812
1 Hifi Finance(HIFI) ke MYR
RM0.538104
1 Hifi Finance(HIFI) ke TRY
5.2887936
1 Hifi Finance(HIFI) ke JPY
¥18.83364
1 Hifi Finance(HIFI) ke ARS
ARS$187.8585124
1 Hifi Finance(HIFI) ke RUB
10.6057736
1 Hifi Finance(HIFI) ke INR
11.2835284
1 Hifi Finance(HIFI) ke IDR
Rp2,100.3275328
1 Hifi Finance(HIFI) ke KRW
177.2053344
1 Hifi Finance(HIFI) ke PHP
7.2938716
1 Hifi Finance(HIFI) ke EGP
￡E.6.1651344
1 Hifi Finance(HIFI) ke BRL
R$0.6803172
1 Hifi Finance(HIFI) ke CAD
C$0.1755244
1 Hifi Finance(HIFI) ke BDT
15.605016
1 Hifi Finance(HIFI) ke NGN
191.5086512
1 Hifi Finance(HIFI) ke COP
$500.46875
1 Hifi Finance(HIFI) ke ZAR
R.2.2241632
1 Hifi Finance(HIFI) ke UAH
5.2747004
1 Hifi Finance(HIFI) ke VES
Bs20.4992
1 Hifi Finance(HIFI) ke CLP
$121.58588
1 Hifi Finance(HIFI) ke PKR
Rs36.3655808
1 Hifi Finance(HIFI) ke KZT
69.3282944
1 Hifi Finance(HIFI) ke THB
฿4.0639664
1 Hifi Finance(HIFI) ke TWD
NT$3.8640992
1 Hifi Finance(HIFI) ke AED
د.إ0.4702004
1 Hifi Finance(HIFI) ke CHF
Fr0.1012148
1 Hifi Finance(HIFI) ke HKD
HK$0.9967736
1 Hifi Finance(HIFI) ke AMD
֏48.993088
1 Hifi Finance(HIFI) ke MAD
.د.م1.1492364
1 Hifi Finance(HIFI) ke MXN
$2.3458772
1 Hifi Finance(HIFI) ke SAR
ريال0.48045
1 Hifi Finance(HIFI) ke PLN
0.4599508
1 Hifi Finance(HIFI) ke RON
лв0.5483536
1 Hifi Finance(HIFI) ke SEK
kr1.18511
1 Hifi Finance(HIFI) ke BGN
лв0.211398
1 Hifi Finance(HIFI) ke HUF
Ft42.2975368
1 Hifi Finance(HIFI) ke CZK
2.639272
1 Hifi Finance(HIFI) ke KWD
د.ك0.0390766
1 Hifi Finance(HIFI) ke ILS
0.4279208
1 Hifi Finance(HIFI) ke AOA
Kz116.7903484
1 Hifi Finance(HIFI) ke BHD
.د.ب0.04817312
1 Hifi Finance(HIFI) ke BMD
$0.12812
1 Hifi Finance(HIFI) ke DKK
kr0.8097184
1 Hifi Finance(HIFI) ke HNL
L3.3605876
1 Hifi Finance(HIFI) ke MUR
5.79743
1 Hifi Finance(HIFI) ke NAD
$2.2254444
1 Hifi Finance(HIFI) ke NOK
kr1.2568572
1 Hifi Finance(HIFI) ke NZD
$0.2139604
1 Hifi Finance(HIFI) ke PAB
B/.0.12812
1 Hifi Finance(HIFI) ke PGK
K0.5355416
1 Hifi Finance(HIFI) ke QAR
ر.ق0.4663568
1 Hifi Finance(HIFI) ke RSD
дин.12.7146288

Hifi Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hifi Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hifi Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hifi Finance

Berapakah nilai Hifi Finance (HIFI) hari ini?
Harga langsung HIFI dalam USD ialah 0.12812 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HIFI ke USD?
Harga semasa HIFI ke USD ialah $ 0.12812. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hifi Finance?
Had pasaran untuk HIFI ialah $ 18.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HIFI?
Bekalan edaran HIFI ialah 141.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HIFI?
HIFI mencapai harga ATH sebanyak 2.6057193937436143 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HIFI?
HIFI melihat harga ATL sebanyak 0.051917170291608486 USD.
Berapakah jumlah dagangan HIFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HIFIialah $ 3.10M USD.
Adakah HIFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
HIFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HIFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:56:14 (UTC+8)

Hifi Finance (HIFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HIFI-ke-USD

Jumlah

HIFI
HIFI
USD
USD

1 HIFI = 0.12812 USD

Berdagang HIFI

HIFIUSDT
$0.12789
$0.12789$0.12789
-21.95%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan