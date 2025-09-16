Apakah itu Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Tokenomik Hifi Finance (HIFI)

Memahami tokenomik Hifi Finance (HIFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HIFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Hifi Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hifi Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hifi Finance Berapakah nilai Hifi Finance (HIFI) hari ini? Harga langsung HIFI dalam USD ialah 0.12812 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HIFI ke USD? $ 0.12812 . Lihat Harga semasa HIFI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hifi Finance? Had pasaran untuk HIFI ialah $ 18.19M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HIFI? Bekalan edaran HIFI ialah 141.96M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HIFI? HIFI mencapai harga ATH sebanyak 2.6057193937436143 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HIFI? HIFI melihat harga ATL sebanyak 0.051917170291608486 USD . Berapakah jumlah dagangan HIFI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HIFIialah $ 3.10M USD . Adakah HIFI akan naik lebih tinggi tahun ini? HIFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HIFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

