Apakah itu Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Highstreet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak HIGH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Highstreet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Highstreet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Highstreet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Highstreet (HIGH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Highstreet (HIGH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Highstreet.

Semak Highstreet ramalan harga sekarang!

Tokenomik Highstreet (HIGH)

Memahami tokenomik Highstreet (HIGH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HIGH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Highstreet (HIGH)

Mencari cara membeli Highstreet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Highstreet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HIGH kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Highstreet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Highstreet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Highstreet Berapakah nilai Highstreet (HIGH) hari ini? Harga langsung HIGH dalam USD ialah 0.5557 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HIGH ke USD? $ 0.5557 . Lihat Harga semasa HIGH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Highstreet? Had pasaran untuk HIGH ialah $ 42.08M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HIGH? Bekalan edaran HIGH ialah 75.72M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HIGH? HIGH mencapai harga ATH sebanyak 40.2582090224571 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HIGH? HIGH melihat harga ATL sebanyak 0.3412480229055489 USD . Berapakah jumlah dagangan HIGH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HIGHialah $ 344.70K USD . Adakah HIGH akan naik lebih tinggi tahun ini? HIGH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HIGHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Highstreet (HIGH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan