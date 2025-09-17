Lagi Mengenai HIGH

Maklumat Harga HIGH

Kertas putih HIGH

Laman Web Rasmi HIGH

Tokenomik HIGH

Ramalan Harga HIGH

Sejarah HIGH

HIGH Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HIGH-ke-Fiat

HIGH Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Highstreet Logo

HighstreetHargae(HIGH)

1 HIGH ke USD Harga Langsung:

$0.5555
$0.5555$0.5555
-0.03%1D
USD
Highstreet (HIGH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:38:34 (UTC+8)

Highstreet (HIGH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5333
$ 0.5333$ 0.5333
24J Rendah
$ 0.5591
$ 0.5591$ 0.5591
24J Tinggi

$ 0.5333
$ 0.5333$ 0.5333

$ 0.5591
$ 0.5591$ 0.5591

$ 40.2582090224571
$ 40.2582090224571$ 40.2582090224571

$ 0.3412480229055489
$ 0.3412480229055489$ 0.3412480229055489

+0.21%

-0.03%

+6.74%

+6.74%

Highstreet (HIGH) harga masa nyata ialah $ 0.5557. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIGH didagangkan antara $ 0.5333 rendah dan $ 0.5591 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIGH sepanjang masa ialah $ 40.2582090224571, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3412480229055489.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIGH telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan +6.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Highstreet (HIGH) Maklumat Pasaran

No.647

$ 42.08M
$ 42.08M$ 42.08M

$ 344.70K
$ 344.70K$ 344.70K

$ 55.57M
$ 55.57M$ 55.57M

75.72M
75.72M 75.72M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

75.72%

BSC

Had Pasaran semasa Highstreet ialah $ 42.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 344.70K. Bekalan edaran HIGH ialah 75.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.57M.

Highstreet (HIGH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Highstreet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000167-0.03%
30 Hari$ -0.0198-3.45%
60 Hari$ -0.088-13.68%
90 Hari$ +0.0378+7.29%
Perubahan Harga Highstreet Hari Ini

Hari ini, HIGH mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000167 (-0.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHighstreet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0198 (-3.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Highstreet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HIGH mengalami perubahan sebanyak $ -0.088 (-13.68%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Highstreet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0378 (+7.29%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Highstreet (HIGH)?

Semak Highstreethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Highstreet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HIGH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Highstreet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Highstreet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Highstreet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Highstreet (HIGH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Highstreet (HIGH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Highstreet.

Semak Highstreet ramalan harga sekarang!

Tokenomik Highstreet (HIGH)

Memahami tokenomik Highstreet (HIGH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HIGH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Highstreet (HIGH)

Mencari cara membeli Highstreet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Highstreet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HIGH kepada Mata Wang Tempatan

1 Highstreet(HIGH) ke VND
14,623.2455
1 Highstreet(HIGH) ke AUD
A$0.827993
1 Highstreet(HIGH) ke GBP
0.405661
1 Highstreet(HIGH) ke EUR
0.466788
1 Highstreet(HIGH) ke USD
$0.5557
1 Highstreet(HIGH) ke MYR
RM2.33394
1 Highstreet(HIGH) ke TRY
22.933739
1 Highstreet(HIGH) ke JPY
¥81.1322
1 Highstreet(HIGH) ke ARS
ARS$816.000994
1 Highstreet(HIGH) ke RUB
46.23424
1 Highstreet(HIGH) ke INR
48.862701
1 Highstreet(HIGH) ke IDR
Rp9,109.834608
1 Highstreet(HIGH) ke KRW
766.482567
1 Highstreet(HIGH) ke PHP
31.547089
1 Highstreet(HIGH) ke EGP
￡E.26.712499
1 Highstreet(HIGH) ke BRL
R$2.939653
1 Highstreet(HIGH) ke CAD
C$0.761309
1 Highstreet(HIGH) ke BDT
67.68426
1 Highstreet(HIGH) ke NGN
830.638132
1 Highstreet(HIGH) ke COP
$2,162.256485
1 Highstreet(HIGH) ke ZAR
R.9.624724
1 Highstreet(HIGH) ke UAH
22.878169
1 Highstreet(HIGH) ke VES
Bs88.912
1 Highstreet(HIGH) ke CLP
$527.3593
1 Highstreet(HIGH) ke PKR
Rs157.729888
1 Highstreet(HIGH) ke KZT
300.700384
1 Highstreet(HIGH) ke THB
฿17.599019
1 Highstreet(HIGH) ke TWD
NT$16.72657
1 Highstreet(HIGH) ke AED
د.إ2.039419
1 Highstreet(HIGH) ke CHF
Fr0.433446
1 Highstreet(HIGH) ke HKD
HK$4.323346
1 Highstreet(HIGH) ke AMD
֏212.49968
1 Highstreet(HIGH) ke MAD
.د.م4.984629
1 Highstreet(HIGH) ke MXN
$10.158196
1 Highstreet(HIGH) ke SAR
ريال2.083875
1 Highstreet(HIGH) ke PLN
1.989406
1 Highstreet(HIGH) ke RON
лв2.367282
1 Highstreet(HIGH) ke SEK
kr5.123554
1 Highstreet(HIGH) ke BGN
лв0.916905
1 Highstreet(HIGH) ke HUF
Ft182.314056
1 Highstreet(HIGH) ke CZK
11.380736
1 Highstreet(HIGH) ke KWD
د.ك0.1689328
1 Highstreet(HIGH) ke ILS
1.850481
1 Highstreet(HIGH) ke AOA
Kz506.559449
1 Highstreet(HIGH) ke BHD
.د.ب0.2094989
1 Highstreet(HIGH) ke BMD
$0.5557
1 Highstreet(HIGH) ke DKK
kr3.489796
1 Highstreet(HIGH) ke HNL
L14.576011
1 Highstreet(HIGH) ke MUR
25.145425
1 Highstreet(HIGH) ke NAD
$9.652509
1 Highstreet(HIGH) ke NOK
kr5.418075
1 Highstreet(HIGH) ke NZD
$0.922462
1 Highstreet(HIGH) ke PAB
B/.0.5557
1 Highstreet(HIGH) ke PGK
K2.322826
1 Highstreet(HIGH) ke QAR
ر.ق2.022748
1 Highstreet(HIGH) ke RSD
дин.54.869818

Highstreet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Highstreet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Highstreet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Highstreet

Berapakah nilai Highstreet (HIGH) hari ini?
Harga langsung HIGH dalam USD ialah 0.5557 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HIGH ke USD?
Harga semasa HIGH ke USD ialah $ 0.5557. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Highstreet?
Had pasaran untuk HIGH ialah $ 42.08M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HIGH?
Bekalan edaran HIGH ialah 75.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HIGH?
HIGH mencapai harga ATH sebanyak 40.2582090224571 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HIGH?
HIGH melihat harga ATL sebanyak 0.3412480229055489 USD.
Berapakah jumlah dagangan HIGH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HIGHialah $ 344.70K USD.
Adakah HIGH akan naik lebih tinggi tahun ini?
HIGH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HIGHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:38:34 (UTC+8)

Highstreet (HIGH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HIGH-ke-USD

Jumlah

HIGH
HIGH
USD
USD

1 HIGH = 0.5557 USD

Berdagang HIGH

HIGHUSDT
$0.5555
$0.5555$0.5555
-0.12%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan