Hims Hers Health Harga Hari Ini

Harga langsung Hims Hers Health (HIMSON) hari ini ialah $ 46.13, dengan 10.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HIMSON kepada USD penukaran adalah $ 46.13 setiap HIMSON.

Hims Hers Health kini berada pada kedudukan #2768 mengikut permodalan pasaran pada $ 278.11K, dengan bekalan edaran sebanyak 6.03K HIMSON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HIMSON didagangkan antara $ 39.94 (rendah) dan $ 151.31 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 64.87097006673565, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 39.63976232175413.

Dalam prestasi jangka pendek, HIMSON dipindahkan -62.34% dalam sejam terakhir dan +0.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 161.50K.

Hims Hers Health (HIMSON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2768 Modal Pasaran $ 278.11K$ 278.11K $ 278.11K Kelantangan (24J) $ 161.50K$ 161.50K $ 161.50K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 278.11K$ 278.11K $ 278.11K Bekalan Peredaran 6.03K 6.03K 6.03K Jumlah Bekalan 6,028.81610582 6,028.81610582 6,028.81610582 Rantaian Blok Awam ETH

