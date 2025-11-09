BursaDEX+
Harga Hims Hers Health langsung hari ini ialah 46.13 USD.HIMSON modal pasaran ialah 278,109.2869614766 USD. Jejaki masa nyata HIMSON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Hims Hers Health Logo

Hims Hers HealthHargae(HIMSON)

1 HIMSON ke USD Harga Langsung:

$46.13
$46.13
+10.35%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:19:31 (UTC+8)

Hims Hers Health Harga Hari Ini

Harga langsung Hims Hers Health (HIMSON) hari ini ialah $ 46.13, dengan 10.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HIMSON kepada USD penukaran adalah $ 46.13 setiap HIMSON.

Hims Hers Health kini berada pada kedudukan #2768 mengikut permodalan pasaran pada $ 278.11K, dengan bekalan edaran sebanyak 6.03K HIMSON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HIMSON didagangkan antara $ 39.94 (rendah) dan $ 151.31 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 64.87097006673565, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 39.63976232175413.

Dalam prestasi jangka pendek, HIMSON dipindahkan -62.34% dalam sejam terakhir dan +0.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 161.50K.

Hims Hers Health (HIMSON) Maklumat Pasaran

No.2768

$ 278.11K
$ 278.11K

$ 161.50K
$ 161.50K

$ 278.11K
$ 278.11K

6.03K
6.03K

6,028.81610582
6,028.81610582

ETH

Had Pasaran semasa Hims Hers Health ialah $ 278.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 161.50K. Bekalan edaran HIMSON ialah 6.03K, dengan jumlah bekalan sebanyak 6028.81610582. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 278.11K.

Hims Hers Health Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 39.94
$ 39.94
24J Rendah
$ 151.31
$ 151.31
24J Tinggi

$ 39.94
$ 39.94

$ 151.31
$ 151.31

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565

$ 39.63976232175413
$ 39.63976232175413

-62.34%

+10.35%

+0.04%

+0.04%

Hims Hers Health (HIMSON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hims Hers Health hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +4.3266+10.35%
30 Hari$ -7.93-14.67%
60 Hari$ +16.13+53.76%
90 Hari$ +16.13+53.76%
Perubahan Harga Hims Hers Health Hari Ini

Hari ini, HIMSON mencatatkan perubahan sebanyak $ +4.3266 (+10.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHims Hers Health

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -7.93 (-14.67%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hims Hers Health

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HIMSON mengalami perubahan sebanyak $ +16.13 (+53.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hims Hers Health

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +16.13 (+53.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hims Hers Health (HIMSON)?

Semak Hims Hers Healthhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Hims Hers Health

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Hims Hers Health pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Hims Hers Health?

HIMS (Hims & Hers Health) stock prices are influenced by: revenue growth and subscriber metrics, regulatory changes in telehealth, competition from traditional healthcare providers, prescription drug costs, marketing effectiveness, customer acquisition costs, retention rates, expansion into new markets, partnerships with healthcare systems, and overall telehealth industry trends.

Mengapa orang ingin tahu harga Hims Hers Health hari ini?

People want to know HIMS stock price today because it's a popular telehealth company offering direct-to-consumer healthcare services. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, assess market sentiment, and evaluate investment opportunities in the growing digital health sector.

Ramalan Harga untuk Hims Hers Health

Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HIMSON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Hims Hers Health berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Hims Hers Health yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk HIMSON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Hims Hers Health Ramalan Harga.

Perihal Hims Hers Health

HIMSON is a digital asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of HIMSON is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HIMSON's issuance model is designed with a fixed supply to prevent inflation. The asset is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, purchasing goods and services, and for transferring value across borders. Its design and functionality make it a significant part of the broader digital currency landscape.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Hims Hers Health dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Hims Hers Health? Membeli HIMSON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Hims Hers Health. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Hims Hers Health (HIMSON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 6.03K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Hims Hers Health akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Hims Hers Health (HIMSON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Hims Hers Health

Memiliki Hims Hers Health membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Hims Hers Health (HIMSON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hims Hers Health, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Hims Hers Health Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hims Hers Health

Berapakah nilai 1 Hims Hers Health pada tahun 2030?
Jika Hims Hers Health berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Hims Hers Health berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:19:31 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Hims Hers Health

HIMSON USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek HIMSON dengan leveraj. Terokai HIMSON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Hims Hers Health (HIMSON) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Hims Hers Health langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
HIMSON/USDT
$46.13
$46.13
+10.22%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04150

$0.1085

$0.00007547

$0.0000329

$0.03961

$0.12162

$0.000015390

Penafian

