1 HINT ke USD Harga Langsung:

$0.004841
-2.10%1D
USD
Hive Intelligence (HINT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:52:26 (UTC+8)

Hive Intelligence (HINT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004799
24J Rendah
$ 0.004985
24J Tinggi

$ 0.004799
$ 0.004985
$ 0.0418835281570032
$ 0.00207862882740898
+0.04%

-2.10%

-2.84%

-2.84%

Hive Intelligence (HINT) harga masa nyata ialah $ 0.004839. Sepanjang 24 jam yang lalu, HINT didagangkan antara $ 0.004799 rendah dan $ 0.004985 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HINT sepanjang masa ialah $ 0.0418835281570032, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00207862882740898.

Dari segi prestasi jangka pendek, HINT telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -2.10% dalam 24 jam dan -2.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hive Intelligence (HINT) Maklumat Pasaran

No.1808

$ 2.23M
$ 146.48K
$ 4.84M
460.38M
999,999,996.6606125
BASE

Had Pasaran semasa Hive Intelligence ialah $ 2.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 146.48K. Bekalan edaran HINT ialah 460.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999996.6606125. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.84M.

Hive Intelligence (HINT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hive Intelligence hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00010384-2.10%
30 Hari$ -0.001834-27.49%
60 Hari$ -0.004847-50.05%
90 Hari$ -0.001576-24.57%
Perubahan Harga Hive Intelligence Hari Ini

Hari ini, HINT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00010384 (-2.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHive Intelligence

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001834 (-27.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hive Intelligence

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HINT mengalami perubahan sebanyak $ -0.004847 (-50.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hive Intelligence

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001576 (-24.57%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hive Intelligence (HINT)?

Semak Hive Intelligencehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Hive Intelligence tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hive Intelligence pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HINT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hive Intelligence di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hive Intelligence anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hive Intelligence Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hive Intelligence (HINT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hive Intelligence (HINT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hive Intelligence.

Semak Hive Intelligence ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hive Intelligence (HINT)

Memahami tokenomik Hive Intelligence (HINT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HINT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hive Intelligence (HINT)

Mencari cara membeli Hive Intelligence? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hive Intelligence di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HINT kepada Mata Wang Tempatan

1 Hive Intelligence(HINT) ke VND
127.338285
1 Hive Intelligence(HINT) ke AUD
A$0.00721011
1 Hive Intelligence(HINT) ke GBP
0.00353247
1 Hive Intelligence(HINT) ke EUR
0.00406476
1 Hive Intelligence(HINT) ke USD
$0.004839
1 Hive Intelligence(HINT) ke MYR
RM0.0203238
1 Hive Intelligence(HINT) ke TRY
0.19975392
1 Hive Intelligence(HINT) ke JPY
¥0.706494
1 Hive Intelligence(HINT) ke ARS
ARS$7.07452122
1 Hive Intelligence(HINT) ke RUB
0.40250802
1 Hive Intelligence(HINT) ke INR
0.42592878
1 Hive Intelligence(HINT) ke IDR
Rp79.32785616
1 Hive Intelligence(HINT) ke KRW
6.68367519
1 Hive Intelligence(HINT) ke PHP
0.27514554
1 Hive Intelligence(HINT) ke EGP
￡E.0.23261073
1 Hive Intelligence(HINT) ke BRL
R$0.0256467
1 Hive Intelligence(HINT) ke CAD
C$0.00662943
1 Hive Intelligence(HINT) ke BDT
0.5893902
1 Hive Intelligence(HINT) ke NGN
7.23314364
1 Hive Intelligence(HINT) ke COP
$18.82879095
1 Hive Intelligence(HINT) ke ZAR
R.0.08410182
1 Hive Intelligence(HINT) ke UAH
0.19922163
1 Hive Intelligence(HINT) ke VES
Bs0.77424
1 Hive Intelligence(HINT) ke CLP
$4.592211
1 Hive Intelligence(HINT) ke PKR
Rs1.37350176
1 Hive Intelligence(HINT) ke KZT
2.61847968
1 Hive Intelligence(HINT) ke THB
฿0.15354147
1 Hive Intelligence(HINT) ke TWD
NT$0.14579907
1 Hive Intelligence(HINT) ke AED
د.إ0.01775913
1 Hive Intelligence(HINT) ke CHF
Fr0.00377442
1 Hive Intelligence(HINT) ke HKD
HK$0.03764742
1 Hive Intelligence(HINT) ke AMD
֏1.8504336
1 Hive Intelligence(HINT) ke MAD
.د.م0.04340583
1 Hive Intelligence(HINT) ke MXN
$0.08865048
1 Hive Intelligence(HINT) ke SAR
ريال0.01814625
1 Hive Intelligence(HINT) ke PLN
0.01737201
1 Hive Intelligence(HINT) ke RON
лв0.02066253
1 Hive Intelligence(HINT) ke SEK
kr0.04471236
1 Hive Intelligence(HINT) ke BGN
лв0.00798435
1 Hive Intelligence(HINT) ke HUF
Ft1.59333753
1 Hive Intelligence(HINT) ke CZK
0.09939306
1 Hive Intelligence(HINT) ke KWD
د.ك0.001475895
1 Hive Intelligence(HINT) ke ILS
0.01611387
1 Hive Intelligence(HINT) ke AOA
Kz4.41108723
1 Hive Intelligence(HINT) ke BHD
.د.ب0.001824303
1 Hive Intelligence(HINT) ke BMD
$0.004839
1 Hive Intelligence(HINT) ke DKK
kr0.0304857
1 Hive Intelligence(HINT) ke HNL
L0.12692697
1 Hive Intelligence(HINT) ke MUR
0.21896475
1 Hive Intelligence(HINT) ke NAD
$0.08405343
1 Hive Intelligence(HINT) ke NOK
kr0.04732542
1 Hive Intelligence(HINT) ke NZD
$0.00808113
1 Hive Intelligence(HINT) ke PAB
B/.0.004839
1 Hive Intelligence(HINT) ke PGK
K0.02022702
1 Hive Intelligence(HINT) ke QAR
ر.ق0.01761396
1 Hive Intelligence(HINT) ke RSD
дин.0.47901261

Hive Intelligence Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hive Intelligence, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hive Intelligence Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hive Intelligence

Berapakah nilai Hive Intelligence (HINT) hari ini?
Harga langsung HINT dalam USD ialah 0.004839 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HINT ke USD?
Harga semasa HINT ke USD ialah $ 0.004839. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hive Intelligence?
Had pasaran untuk HINT ialah $ 2.23M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HINT?
Bekalan edaran HINT ialah 460.38M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HINT?
HINT mencapai harga ATH sebanyak 0.0418835281570032 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HINT?
HINT melihat harga ATL sebanyak 0.00207862882740898 USD.
Berapakah jumlah dagangan HINT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HINTialah $ 146.48K USD.
Adakah HINT akan naik lebih tinggi tahun ini?
HINT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HINTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Hive Intelligence (HINT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

