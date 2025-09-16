Apakah itu HIVE (HIVE)

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HIVE Berapakah nilai HIVE (HIVE) hari ini? Harga langsung HIVE dalam USD ialah 0.2015 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HIVE ke USD? $ 0.2015 . Lihat Harga semasa HIVE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran HIVE? Had pasaran untuk HIVE ialah $ 98.35M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HIVE? Bekalan edaran HIVE ialah 488.10M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HIVE? HIVE mencapai harga ATH sebanyak 3.418294589422955 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HIVE? HIVE melihat harga ATL sebanyak 0.0869425890031 USD . Berapakah jumlah dagangan HIVE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HIVEialah $ 346.93K USD . Adakah HIVE akan naik lebih tinggi tahun ini? HIVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HIVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

HIVE (HIVE) Kemas Kini Industri Penting

