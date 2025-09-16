Lagi Mengenai HIVE

Maklumat Harga HIVE

Kertas putih HIVE

Laman Web Rasmi HIVE

Tokenomik HIVE

Ramalan Harga HIVE

Sejarah HIVE

HIVE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HIVE-ke-Fiat

HIVE Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

HIVE Logo

HIVEHargae(HIVE)

1 HIVE ke USD Harga Langsung:

$0.2015
$0.2015$0.2015
+0.54%1D
USD
HIVE (HIVE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:52:34 (UTC+8)

HIVE (HIVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1983
$ 0.1983$ 0.1983
24J Rendah
$ 0.2023
$ 0.2023$ 0.2023
24J Tinggi

$ 0.1983
$ 0.1983$ 0.1983

$ 0.2023
$ 0.2023$ 0.2023

$ 3.418294589422955
$ 3.418294589422955$ 3.418294589422955

$ 0.0869425890031
$ 0.0869425890031$ 0.0869425890031

+0.54%

+0.54%

-1.71%

-1.71%

HIVE (HIVE) harga masa nyata ialah $ 0.2015. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIVE didagangkan antara $ 0.1983 rendah dan $ 0.2023 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIVE sepanjang masa ialah $ 3.418294589422955, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0869425890031.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIVE telah berubah sebanyak +0.54% sejak sejam yang lalu, +0.54% dalam 24 jam dan -1.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HIVE (HIVE) Maklumat Pasaran

No.381

$ 98.35M
$ 98.35M$ 98.35M

$ 346.93K
$ 346.93K$ 346.93K

$ 98.35M
$ 98.35M$ 98.35M

488.10M
488.10M 488.10M

--
----

488,096,808.09
488,096,808.09 488,096,808.09

2020-03-01 00:00:00

HIVE

Had Pasaran semasa HIVE ialah $ 98.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 346.93K. Bekalan edaran HIVE ialah 488.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 488096808.09. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.35M.

HIVE (HIVE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HIVE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001082+0.54%
30 Hari$ -0.0188-8.54%
60 Hari$ -0.0404-16.71%
90 Hari$ -0.0007-0.35%
Perubahan Harga HIVE Hari Ini

Hari ini, HIVE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001082 (+0.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHIVE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0188 (-8.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HIVE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HIVE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0404 (-16.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HIVE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0007 (-0.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HIVE (HIVE)?

Semak HIVEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HIVE (HIVE)

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

HIVE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HIVE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HIVE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HIVE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HIVE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HIVE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HIVE (HIVE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HIVE (HIVE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HIVE.

Semak HIVE ramalan harga sekarang!

Tokenomik HIVE (HIVE)

Memahami tokenomik HIVE (HIVE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HIVE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HIVE (HIVE)

Mencari cara membeli HIVE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HIVE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HIVE kepada Mata Wang Tempatan

1 HIVE(HIVE) ke VND
5,302.4725
1 HIVE(HIVE) ke AUD
A$0.300235
1 HIVE(HIVE) ke GBP
0.147095
1 HIVE(HIVE) ke EUR
0.16926
1 HIVE(HIVE) ke USD
$0.2015
1 HIVE(HIVE) ke MYR
RM0.8463
1 HIVE(HIVE) ke TRY
8.31792
1 HIVE(HIVE) ke JPY
¥29.419
1 HIVE(HIVE) ke ARS
ARS$294.58897
1 HIVE(HIVE) ke RUB
16.76077
1 HIVE(HIVE) ke INR
17.73603
1 HIVE(HIVE) ke IDR
Rp3,303.27816
1 HIVE(HIVE) ke KRW
278.313815
1 HIVE(HIVE) ke PHP
11.45729
1 HIVE(HIVE) ke EGP
￡E.9.686105
1 HIVE(HIVE) ke BRL
R$1.06795
1 HIVE(HIVE) ke CAD
C$0.276055
1 HIVE(HIVE) ke BDT
24.5427
1 HIVE(HIVE) ke NGN
301.19414
1 HIVE(HIVE) ke COP
$784.046575
1 HIVE(HIVE) ke ZAR
R.3.50207
1 HIVE(HIVE) ke UAH
8.295755
1 HIVE(HIVE) ke VES
Bs32.24
1 HIVE(HIVE) ke CLP
$191.2235
1 HIVE(HIVE) ke PKR
Rs57.19376
1 HIVE(HIVE) ke KZT
109.03568
1 HIVE(HIVE) ke THB
฿6.393595
1 HIVE(HIVE) ke TWD
NT$6.071195
1 HIVE(HIVE) ke AED
د.إ0.739505
1 HIVE(HIVE) ke CHF
Fr0.15717
1 HIVE(HIVE) ke HKD
HK$1.56767
1 HIVE(HIVE) ke AMD
֏77.0536
1 HIVE(HIVE) ke MAD
.د.م1.807455
1 HIVE(HIVE) ke MXN
$3.69148
1 HIVE(HIVE) ke SAR
ريال0.755625
1 HIVE(HIVE) ke PLN
0.723385
1 HIVE(HIVE) ke RON
лв0.860405
1 HIVE(HIVE) ke SEK
kr1.86186
1 HIVE(HIVE) ke BGN
лв0.332475
1 HIVE(HIVE) ke HUF
Ft66.347905
1 HIVE(HIVE) ke CZK
4.13881
1 HIVE(HIVE) ke KWD
د.ك0.0614575
1 HIVE(HIVE) ke ILS
0.670995
1 HIVE(HIVE) ke AOA
Kz183.681355
1 HIVE(HIVE) ke BHD
.د.ب0.0759655
1 HIVE(HIVE) ke BMD
$0.2015
1 HIVE(HIVE) ke DKK
kr1.26945
1 HIVE(HIVE) ke HNL
L5.285345
1 HIVE(HIVE) ke MUR
9.117875
1 HIVE(HIVE) ke NAD
$3.500055
1 HIVE(HIVE) ke NOK
kr1.97067
1 HIVE(HIVE) ke NZD
$0.336505
1 HIVE(HIVE) ke PAB
B/.0.2015
1 HIVE(HIVE) ke PGK
K0.84227
1 HIVE(HIVE) ke QAR
ر.ق0.73346
1 HIVE(HIVE) ke RSD
дин.19.946485

HIVE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HIVE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web HIVE Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HIVE

Berapakah nilai HIVE (HIVE) hari ini?
Harga langsung HIVE dalam USD ialah 0.2015 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HIVE ke USD?
Harga semasa HIVE ke USD ialah $ 0.2015. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HIVE?
Had pasaran untuk HIVE ialah $ 98.35M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HIVE?
Bekalan edaran HIVE ialah 488.10M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HIVE?
HIVE mencapai harga ATH sebanyak 3.418294589422955 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HIVE?
HIVE melihat harga ATL sebanyak 0.0869425890031 USD.
Berapakah jumlah dagangan HIVE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HIVEialah $ 346.93K USD.
Adakah HIVE akan naik lebih tinggi tahun ini?
HIVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HIVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:52:34 (UTC+8)

HIVE (HIVE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HIVE-ke-USD

Jumlah

HIVE
HIVE
USD
USD

1 HIVE = 0.2015 USD

Berdagang HIVE

HIVEUSDT
$0.2015
$0.2015$0.2015
+0.49%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan