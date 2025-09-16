Apakah itu Humanode (HMND)

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Humanode Berapakah nilai Humanode (HMND) hari ini? Harga langsung HMND dalam USD ialah 0.01666 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HMND ke USD? $ 0.01666 . Lihat Harga semasa HMND ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Humanode? Had pasaran untuk HMND ialah $ 2.47M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HMND? Bekalan edaran HMND ialah 148.47M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HMND? HMND mencapai harga ATH sebanyak 0.5317158777385766 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HMND? HMND melihat harga ATL sebanyak 0.01563264362067471 USD . Berapakah jumlah dagangan HMND? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HMNDialah $ 66.65K USD . Adakah HMND akan naik lebih tinggi tahun ini? HMND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HMNDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

