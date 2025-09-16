Apakah itu Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Hamster Kombat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hamster Kombat (HMSTR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hamster Kombat (HMSTR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hamster Kombat.

Tokenomik Hamster Kombat (HMSTR)

Memahami tokenomik Hamster Kombat (HMSTR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HMSTR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hamster Kombat (HMSTR)

HMSTR kepada Mata Wang Tempatan

Hamster Kombat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hamster Kombat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hamster Kombat Berapakah nilai Hamster Kombat (HMSTR) hari ini? Harga langsung HMSTR dalam USD ialah 0.0007051 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HMSTR ke USD? $ 0.0007051 . Lihat Harga semasa HMSTR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hamster Kombat? Had pasaran untuk HMSTR ialah $ 45.39M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HMSTR? Bekalan edaran HMSTR ialah 64.38B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HMSTR? HMSTR mencapai harga ATH sebanyak 0.010042899226314997 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HMSTR? HMSTR melihat harga ATL sebanyak 0.000637760840967271 USD . Berapakah jumlah dagangan HMSTR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HMSTRialah $ 886.14K USD . Adakah HMSTR akan naik lebih tinggi tahun ini? HMSTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HMSTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Hamster Kombat (HMSTR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

