Hamster Kombat Logo

Hamster KombatHargae(HMSTR)

1 HMSTR ke USD Harga Langsung:

$0.0007058
$0.0007058
+2.20%1D
USD
Hamster Kombat (HMSTR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:56:35 (UTC+8)

Hamster Kombat (HMSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006824
$ 0.0006824
24J Rendah
$ 0.0007139
$ 0.0007139
24J Tinggi

$ 0.0006824
$ 0.0006824

$ 0.0007139
$ 0.0007139

$ 0.010042899226314997
$ 0.010042899226314997

$ 0.000637760840967271
$ 0.000637760840967271

+0.27%

+2.20%

-4.66%

-4.66%

Hamster Kombat (HMSTR) harga masa nyata ialah $ 0.0007051. Sepanjang 24 jam yang lalu, HMSTR didagangkan antara $ 0.0006824 rendah dan $ 0.0007139 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HMSTR sepanjang masa ialah $ 0.010042899226314997, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000637760840967271.

Dari segi prestasi jangka pendek, HMSTR telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +2.20% dalam 24 jam dan -4.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hamster Kombat (HMSTR) Maklumat Pasaran

No.612

$ 45.39M
$ 45.39M

$ 886.14K
$ 886.14K

$ 70.51M
$ 70.51M

64.38B
64.38B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

64.37%

TONCOIN

Had Pasaran semasa Hamster Kombat ialah $ 45.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 886.14K. Bekalan edaran HMSTR ialah 64.38B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.51M.

Hamster Kombat (HMSTR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hamster Kombat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000015193+2.20%
30 Hari$ -0.0000494-6.55%
60 Hari$ -0.0001765-20.03%
90 Hari$ -0.0000853-10.80%
Perubahan Harga Hamster Kombat Hari Ini

Hari ini, HMSTR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000015193 (+2.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHamster Kombat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000494 (-6.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hamster Kombat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HMSTR mengalami perubahan sebanyak $ -0.0001765 (-20.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hamster Kombat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000853 (-10.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hamster Kombat (HMSTR)?

Semak Hamster Kombathalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Hamster Kombat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hamster Kombat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HMSTR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hamster Kombat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hamster Kombat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hamster Kombat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hamster Kombat (HMSTR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hamster Kombat (HMSTR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hamster Kombat.

Semak Hamster Kombat ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hamster Kombat (HMSTR)

Memahami tokenomik Hamster Kombat (HMSTR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HMSTR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hamster Kombat (HMSTR)

Mencari cara membeli Hamster Kombat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hamster Kombat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HMSTR kepada Mata Wang Tempatan

1 Hamster Kombat(HMSTR) ke VND
18.5547065
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke AUD
A$0.001050599
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke GBP
0.000514723
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke EUR
0.000592284
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke USD
$0.0007051
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke MYR
RM0.00296142
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke TRY
0.029106528
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke JPY
¥0.1036497
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke ARS
ARS$1.033866977
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke RUB
0.058368178
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke INR
0.062098157
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke IDR
Rp11.559014544
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke KRW
0.975237912
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke PHP
0.040141343
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke EGP
￡E.0.033929412
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke BRL
R$0.003744081
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke CAD
C$0.000965987
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke BDT
0.08588118
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke NGN
1.053955276
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke COP
$2.754296875
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke ZAR
R.0.012240536
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke UAH
0.029028967
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke VES
Bs0.112816
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke CLP
$0.6691399
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke PKR
Rs0.200135584
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke KZT
0.381543712
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke THB
฿0.022365772
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke TWD
NT$0.021265816
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke AED
د.إ0.002587717
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke CHF
Fr0.000557029
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke HKD
HK$0.005485678
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke AMD
֏0.26963024
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke MAD
.د.م0.006324747
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke MXN
$0.012910381
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke SAR
ريال0.002644125
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke PLN
0.002531309
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke RON
лв0.003017828
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke SEK
kr0.006522175
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke BGN
лв0.001163415
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke HUF
Ft0.232781714
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke CZK
0.01452506
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke KWD
د.ك0.0002150555
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke ILS
0.002355034
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke AOA
Kz0.642748007
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke BHD
.د.ب0.0002651176
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke BMD
$0.0007051
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke DKK
kr0.004456232
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke HNL
L0.018494773
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke MUR
0.031905775
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke NAD
$0.012247587
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke NOK
kr0.006917031
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke NZD
$0.001177517
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke PAB
B/.0.0007051
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke PGK
K0.002947318
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke QAR
ر.ق0.002566564
1 Hamster Kombat(HMSTR) ke RSD
дин.0.069974124

Hamster Kombat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hamster Kombat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hamster Kombat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hamster Kombat

Berapakah nilai Hamster Kombat (HMSTR) hari ini?
Harga langsung HMSTR dalam USD ialah 0.0007051 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HMSTR ke USD?
Harga semasa HMSTR ke USD ialah $ 0.0007051. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hamster Kombat?
Had pasaran untuk HMSTR ialah $ 45.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HMSTR?
Bekalan edaran HMSTR ialah 64.38B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HMSTR?
HMSTR mencapai harga ATH sebanyak 0.010042899226314997 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HMSTR?
HMSTR melihat harga ATL sebanyak 0.000637760840967271 USD.
Berapakah jumlah dagangan HMSTR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HMSTRialah $ 886.14K USD.
Adakah HMSTR akan naik lebih tinggi tahun ini?
HMSTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HMSTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:56:35 (UTC+8)

Hamster Kombat (HMSTR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.0007058
