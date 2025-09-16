Apakah itu Human (HMT)

HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.

Tokenomik Human (HMT)

Memahami tokenomik Human (HMT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HMT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Human Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Human, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Human Berapakah nilai Human (HMT) hari ini? Harga langsung HMT dalam USD ialah 0.01127 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HMT ke USD? $ 0.01127 . Lihat Harga semasa HMT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Human? Had pasaran untuk HMT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HMT? Bekalan edaran HMT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HMT? HMT mencapai harga ATH sebanyak 1.37403946 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HMT? HMT melihat harga ATL sebanyak 0.010131568459792389 USD . Berapakah jumlah dagangan HMT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HMTialah $ 2.27K USD . Adakah HMT akan naik lebih tinggi tahun ini? HMT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HMTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

