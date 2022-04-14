Tokenomik Human (HMT)

Lihat cerapan utama tentang Human (HMT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Human (HMT) Maklumat

HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.

Laman Web Rasmi:
https://www.humanprotocol.org/
Kertas putih:
https://docs.humanprotocol.org/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xd1ba9BAC957322D6e8c07a160a3A8dA11A0d2867

Human (HMT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Human (HMT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.86M
$ 11.86M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.17998
$ 0.17998
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.010131568459792389
$ 0.010131568459792389
Harga Semasa:
$ 0.01186
$ 0.01186

Tokenomik Human (HMT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Human (HMT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HMT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HMT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HMT, terokai HMT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.