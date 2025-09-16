Apakah itu Handshake (HNS)

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Handshake tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Handshake pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak HNS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Handshake di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Handshake anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Handshake Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Handshake (HNS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Handshake (HNS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Handshake.

Semak Handshake ramalan harga sekarang!

Tokenomik Handshake (HNS)

Memahami tokenomik Handshake (HNS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HNS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Handshake (HNS)

Mencari cara membeli Handshake? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Handshake di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HNS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Handshake Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Handshake, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Handshake Berapakah nilai Handshake (HNS) hari ini? Harga langsung HNS dalam USD ialah 0.007721 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HNS ke USD? $ 0.007721 . Lihat Harga semasa HNS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Handshake? Had pasaran untuk HNS ialah $ 5.23M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HNS? Bekalan edaran HNS ialah 677.35M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HNS? HNS mencapai harga ATH sebanyak 0.85278518 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HNS? HNS melihat harga ATL sebanyak 0.005236327072680755 USD . Berapakah jumlah dagangan HNS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HNSialah $ 2.97K USD . Adakah HNS akan naik lebih tinggi tahun ini? HNS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HNSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Handshake (HNS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)