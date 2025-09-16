Lagi Mengenai HNS

Maklumat Harga HNS

Kertas putih HNS

Laman Web Rasmi HNS

Tokenomik HNS

Ramalan Harga HNS

Sejarah HNS

HNS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HNS-ke-Fiat

HNS Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Handshake Logo

HandshakeHargae(HNS)

1 HNS ke USD Harga Langsung:

$0.007721
$0.007721$0.007721
-0.89%1D
USD
Handshake (HNS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:56:42 (UTC+8)

Handshake (HNS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066
24J Rendah
$ 0.009905
$ 0.009905$ 0.009905
24J Tinggi

$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066

$ 0.009905
$ 0.009905$ 0.009905

$ 0.85278518
$ 0.85278518$ 0.85278518

$ 0.005236327072680755
$ 0.005236327072680755$ 0.005236327072680755

-1.03%

-0.89%

+1.72%

+1.72%

Handshake (HNS) harga masa nyata ialah $ 0.007721. Sepanjang 24 jam yang lalu, HNS didagangkan antara $ 0.0066 rendah dan $ 0.009905 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HNS sepanjang masa ialah $ 0.85278518, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005236327072680755.

Dari segi prestasi jangka pendek, HNS telah berubah sebanyak -1.03% sejak sejam yang lalu, -0.89% dalam 24 jam dan +1.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Handshake (HNS) Maklumat Pasaran

No.1458

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

$ 2.97K
$ 2.97K$ 2.97K

$ 15.75M
$ 15.75M$ 15.75M

677.35M
677.35M 677.35M

2,040,000,000
2,040,000,000 2,040,000,000

2,040,000,000
2,040,000,000 2,040,000,000

33.20%

2020-03-05 00:00:00

HNS

Had Pasaran semasa Handshake ialah $ 5.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.97K. Bekalan edaran HNS ialah 677.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2040000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.75M.

Handshake (HNS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Handshake hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00006933-0.89%
30 Hari$ -0.002423-23.89%
60 Hari$ +0.000721+10.30%
90 Hari$ +0.001413+22.40%
Perubahan Harga Handshake Hari Ini

Hari ini, HNS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00006933 (-0.89%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHandshake

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002423 (-23.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Handshake

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HNS mengalami perubahan sebanyak $ +0.000721 (+10.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Handshake

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.001413 (+22.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Handshake (HNS)?

Semak Handshakehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Handshake (HNS)

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Handshake tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Handshake pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HNS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Handshake di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Handshake anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Handshake Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Handshake (HNS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Handshake (HNS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Handshake.

Semak Handshake ramalan harga sekarang!

Tokenomik Handshake (HNS)

Memahami tokenomik Handshake (HNS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HNS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Handshake (HNS)

Mencari cara membeli Handshake? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Handshake di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HNS kepada Mata Wang Tempatan

1 Handshake(HNS) ke VND
203.178115
1 Handshake(HNS) ke AUD
A$0.01150429
1 Handshake(HNS) ke GBP
0.00563633
1 Handshake(HNS) ke EUR
0.00648564
1 Handshake(HNS) ke USD
$0.007721
1 Handshake(HNS) ke MYR
RM0.0324282
1 Handshake(HNS) ke TRY
0.31872288
1 Handshake(HNS) ke JPY
¥1.134987
1 Handshake(HNS) ke ARS
ARS$11.32107067
1 Handshake(HNS) ke RUB
0.63914438
1 Handshake(HNS) ke INR
0.67998847
1 Handshake(HNS) ke IDR
Rp126.57375024
1 Handshake(HNS) ke KRW
10.67906952
1 Handshake(HNS) ke PHP
0.43955653
1 Handshake(HNS) ke EGP
￡E.0.37153452
1 Handshake(HNS) ke BRL
R$0.04099851
1 Handshake(HNS) ke CAD
C$0.01057777
1 Handshake(HNS) ke BDT
0.9404178
1 Handshake(HNS) ke NGN
11.54104196
1 Handshake(HNS) ke COP
$30.16015625
1 Handshake(HNS) ke ZAR
R.0.13403656
1 Handshake(HNS) ke UAH
0.31787357
1 Handshake(HNS) ke VES
Bs1.23536
1 Handshake(HNS) ke CLP
$7.327229
1 Handshake(HNS) ke PKR
Rs2.19152864
1 Handshake(HNS) ke KZT
4.17798752
1 Handshake(HNS) ke THB
฿0.24491012
1 Handshake(HNS) ke TWD
NT$0.23286536
1 Handshake(HNS) ke AED
د.إ0.02833607
1 Handshake(HNS) ke CHF
Fr0.00609959
1 Handshake(HNS) ke HKD
HK$0.06006938
1 Handshake(HNS) ke AMD
֏2.9525104
1 Handshake(HNS) ke MAD
.د.م0.06925737
1 Handshake(HNS) ke MXN
$0.14137151
1 Handshake(HNS) ke SAR
ريال0.02895375
1 Handshake(HNS) ke PLN
0.02771839
1 Handshake(HNS) ke RON
лв0.03304588
1 Handshake(HNS) ke SEK
kr0.07141925
1 Handshake(HNS) ke BGN
лв0.01273965
1 Handshake(HNS) ke HUF
Ft2.54901094
1 Handshake(HNS) ke CZK
0.1590526
1 Handshake(HNS) ke KWD
د.ك0.002354905
1 Handshake(HNS) ke ILS
0.02578814
1 Handshake(HNS) ke AOA
Kz7.03823197
1 Handshake(HNS) ke BHD
.د.ب0.002903096
1 Handshake(HNS) ke BMD
$0.007721
1 Handshake(HNS) ke DKK
kr0.04879672
1 Handshake(HNS) ke HNL
L0.20252183
1 Handshake(HNS) ke MUR
0.34937525
1 Handshake(HNS) ke NAD
$0.13411377
1 Handshake(HNS) ke NOK
kr0.07574301
1 Handshake(HNS) ke NZD
$0.01289407
1 Handshake(HNS) ke PAB
B/.0.007721
1 Handshake(HNS) ke PGK
K0.03227378
1 Handshake(HNS) ke QAR
ر.ق0.02810444
1 Handshake(HNS) ke RSD
дин.0.76623204

Handshake Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Handshake, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Handshake Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Handshake

Berapakah nilai Handshake (HNS) hari ini?
Harga langsung HNS dalam USD ialah 0.007721 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HNS ke USD?
Harga semasa HNS ke USD ialah $ 0.007721. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Handshake?
Had pasaran untuk HNS ialah $ 5.23M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HNS?
Bekalan edaran HNS ialah 677.35M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HNS?
HNS mencapai harga ATH sebanyak 0.85278518 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HNS?
HNS melihat harga ATL sebanyak 0.005236327072680755 USD.
Berapakah jumlah dagangan HNS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HNSialah $ 2.97K USD.
Adakah HNS akan naik lebih tinggi tahun ini?
HNS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HNSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:56:42 (UTC+8)

Handshake (HNS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HNS-ke-USD

Jumlah

HNS
HNS
USD
USD

1 HNS = 0.007721 USD

Berdagang HNS

HNSUSDT
$0.007721
$0.007721$0.007721
-0.89%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan