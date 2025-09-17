Lagi Mengenai HNT

Helium Network Token Logo

Helium Network TokenHargae(HNT)

1 HNT ke USD Harga Langsung:

$2.601
$2.601$2.601
+1.44%1D
USD
Helium Network Token (HNT) Carta Harga Langsung
Helium Network Token (HNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.555
$ 2.555$ 2.555
24J Rendah
$ 2.681
$ 2.681$ 2.681
24J Tinggi

$ 2.555
$ 2.555$ 2.555

$ 2.681
$ 2.681$ 2.681

$ 55.218178738443264
$ 55.218178738443264$ 55.218178738443264

$ 0.253390913127
$ 0.253390913127$ 0.253390913127

+0.03%

+1.44%

+11.34%

+11.34%

Helium Network Token (HNT) harga masa nyata ialah $ 2.601. Sepanjang 24 jam yang lalu, HNT didagangkan antara $ 2.555 rendah dan $ 2.681 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HNT sepanjang masa ialah $ 55.218178738443264, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.253390913127.

Dari segi prestasi jangka pendek, HNT telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +1.44% dalam 24 jam dan +11.34% dalam 7 hari yang lalu.

Helium Network Token (HNT) Maklumat Pasaran

No.123

$ 484.41M
$ 484.41M$ 484.41M

$ 880.05K
$ 880.05K$ 880.05K

$ 580.02M
$ 580.02M$ 580.02M

186.24M
186.24M 186.24M

223,000,000
223,000,000 223,000,000

186,239,436.37580553
186,239,436.37580553 186,239,436.37580553

83.51%

0.01%

SOL

Had Pasaran semasa Helium Network Token ialah $ 484.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 880.05K. Bekalan edaran HNT ialah 186.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 186239436.37580553. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 580.02M.

Helium Network Token (HNT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Helium Network Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.03692+1.44%
30 Hari$ -0.091-3.39%
60 Hari$ -1.165-30.94%
90 Hari$ +0.366+16.37%
Perubahan Harga Helium Network Token Hari Ini

Hari ini, HNT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.03692 (+1.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHelium Network Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.091 (-3.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Helium Network Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HNT mengalami perubahan sebanyak $ -1.165 (-30.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Helium Network Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.366 (+16.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Helium Network Token (HNT)?

Semak Helium Network Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Helium Network Token pelaburan anda dengan berkesan.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HNT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Helium Network Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Helium Network Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Helium Network Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Helium Network Token (HNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Helium Network Token (HNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Helium Network Token.

Semak Helium Network Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Helium Network Token (HNT)

Memahami tokenomik Helium Network Token (HNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Helium Network Token (HNT)

Mencari cara membeli Helium Network Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Helium Network Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HNT kepada Mata Wang Tempatan

1 Helium Network Token(HNT) ke VND
68,445.315
1 Helium Network Token(HNT) ke AUD
A$3.87549
1 Helium Network Token(HNT) ke GBP
1.89873
1 Helium Network Token(HNT) ke EUR
2.18484
1 Helium Network Token(HNT) ke USD
$2.601
1 Helium Network Token(HNT) ke MYR
RM10.9242
1 Helium Network Token(HNT) ke TRY
107.34327
1 Helium Network Token(HNT) ke JPY
¥379.746
1 Helium Network Token(HNT) ke ARS
ARS$3,819.36042
1 Helium Network Token(HNT) ke RUB
216.4032
1 Helium Network Token(HNT) ke INR
228.70593
1 Helium Network Token(HNT) ke IDR
Rp42,639.33744
1 Helium Network Token(HNT) ke KRW
3,587.58531
1 Helium Network Token(HNT) ke PHP
147.65877
1 Helium Network Token(HNT) ke EGP
￡E.125.03007
1 Helium Network Token(HNT) ke BRL
R$13.75929
1 Helium Network Token(HNT) ke CAD
C$3.56337
1 Helium Network Token(HNT) ke BDT
316.8018
1 Helium Network Token(HNT) ke NGN
3,887.87076
1 Helium Network Token(HNT) ke COP
$10,120.62105
1 Helium Network Token(HNT) ke ZAR
R.45.04932
1 Helium Network Token(HNT) ke UAH
107.08317
1 Helium Network Token(HNT) ke VES
Bs416.16
1 Helium Network Token(HNT) ke CLP
$2,468.349
1 Helium Network Token(HNT) ke PKR
Rs738.26784
1 Helium Network Token(HNT) ke KZT
1,407.45312
1 Helium Network Token(HNT) ke THB
฿82.37367
1 Helium Network Token(HNT) ke TWD
NT$78.2901
1 Helium Network Token(HNT) ke AED
د.إ9.54567
1 Helium Network Token(HNT) ke CHF
Fr2.02878
1 Helium Network Token(HNT) ke HKD
HK$20.23578
1 Helium Network Token(HNT) ke AMD
֏994.6224
1 Helium Network Token(HNT) ke MAD
.د.م23.33097
1 Helium Network Token(HNT) ke MXN
$47.54628
1 Helium Network Token(HNT) ke SAR
ريال9.75375
1 Helium Network Token(HNT) ke PLN
9.31158
1 Helium Network Token(HNT) ke RON
лв11.08026
1 Helium Network Token(HNT) ke SEK
kr23.98122
1 Helium Network Token(HNT) ke BGN
лв4.29165
1 Helium Network Token(HNT) ke HUF
Ft853.33608
1 Helium Network Token(HNT) ke CZK
53.26848
1 Helium Network Token(HNT) ke KWD
د.ك0.790704
1 Helium Network Token(HNT) ke ILS
8.66133
1 Helium Network Token(HNT) ke AOA
Kz2,370.99357
1 Helium Network Token(HNT) ke BHD
.د.ب0.980577
1 Helium Network Token(HNT) ke BMD
$2.601
1 Helium Network Token(HNT) ke DKK
kr16.33428
1 Helium Network Token(HNT) ke HNL
L68.22423
1 Helium Network Token(HNT) ke MUR
117.69525
1 Helium Network Token(HNT) ke NAD
$45.17937
1 Helium Network Token(HNT) ke NOK
kr25.35975
1 Helium Network Token(HNT) ke NZD
$4.31766
1 Helium Network Token(HNT) ke PAB
B/.2.601
1 Helium Network Token(HNT) ke PGK
K10.87218
1 Helium Network Token(HNT) ke QAR
ر.ق9.46764
1 Helium Network Token(HNT) ke RSD
дин.256.82274

Helium Network Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Helium Network Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Helium Network Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Helium Network Token

Berapakah nilai Helium Network Token (HNT) hari ini?
Harga langsung HNT dalam USD ialah 2.601 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HNT ke USD?
Harga semasa HNT ke USD ialah $ 2.601. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Helium Network Token?
Had pasaran untuk HNT ialah $ 484.41M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HNT?
Bekalan edaran HNT ialah 186.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HNT?
HNT mencapai harga ATH sebanyak 55.218178738443264 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HNT?
HNT melihat harga ATL sebanyak 0.253390913127 USD.
Berapakah jumlah dagangan HNT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HNTialah $ 880.05K USD.
Adakah HNT akan naik lebih tinggi tahun ini?
HNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

