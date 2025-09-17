Apakah itu Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Helium Network Token (HNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Helium Network Token (HNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Helium Network Token.

Tokenomik Helium Network Token (HNT)

Cara membeli Helium Network Token (HNT)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Helium Network Token Berapakah nilai Helium Network Token (HNT) hari ini? Harga langsung HNT dalam USD ialah 2.601 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HNT ke USD? $ 2.601 . Lihat Harga semasa HNT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Helium Network Token? Had pasaran untuk HNT ialah $ 484.41M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HNT? Bekalan edaran HNT ialah 186.24M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HNT? HNT mencapai harga ATH sebanyak 55.218178738443264 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HNT? HNT melihat harga ATL sebanyak 0.253390913127 USD . Berapakah jumlah dagangan HNT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HNTialah $ 880.05K USD . Adakah HNT akan naik lebih tinggi tahun ini? HNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Helium Network Token (HNT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

