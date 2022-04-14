Tokenomik Helium Network Token (HNT)

Tokenomik Helium Network Token (HNT)

Lihat cerapan utama tentang Helium Network Token (HNT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Helium Network Token (HNT) Maklumat

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

https://www.helium.com/
http://docs.helium.com/
https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux

Helium Network Token (HNT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Helium Network Token (HNT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 479.38M
Jumlah Bekalan:
$ 186.24M
Bekalan Edaran:
$ 186.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 574.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 10.582
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.253390913127
Harga Semasa:
$ 2.574
$ 2.574$ 2.574

Tokenomik Helium Network Token (HNT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Helium Network Token (HNT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HNT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HNT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HNT, terokai HNT harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.