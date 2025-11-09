HODL Harga Hari Ini

Harga langsung HODL (HODL) hari ini ialah $ 0.0000055, dengan 45.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HODL kepada USD penukaran adalah $ 0.0000055 setiap HODL.

HODL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- HODL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HODL didagangkan antara $ 0.000005 (rendah) dan $ 0.0000198 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, HODL dipindahkan -15.39% dalam sejam terakhir dan -99.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 727.57K.

HODL (HODL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 727.57K$ 727.57K $ 727.57K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.50T$ 5.50T $ 5.50T Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Rantaian Blok Awam ARB

Had Pasaran semasa HODL ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 727.57K. Bekalan edaran HODL ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.50T.