Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Holdstation tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Holdstation pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak HOLDSTATION ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Holdstation di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Holdstation anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Holdstation Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Holdstation (HOLDSTATION) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Holdstation (HOLDSTATION) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Holdstation.

Semak Holdstation ramalan harga sekarang!

Tokenomik Holdstation (HOLDSTATION)

Memahami tokenomik Holdstation (HOLDSTATION) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOLDSTATION dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Holdstation (HOLDSTATION)

Mencari cara membeli Holdstation? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Holdstation di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Holdstation Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Holdstation, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Holdstation Berapakah nilai Holdstation (HOLDSTATION) hari ini? Harga langsung HOLDSTATION dalam USD ialah 1.5953 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HOLDSTATION ke USD? $ 1.5953 . Lihat Harga semasa HOLDSTATION ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Holdstation? Had pasaran untuk HOLDSTATION ialah $ 12.61M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HOLDSTATION? Bekalan edaran HOLDSTATION ialah 7.90M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOLDSTATION? HOLDSTATION mencapai harga ATH sebanyak 7.56941235153372 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOLDSTATION? HOLDSTATION melihat harga ATL sebanyak 0.5987876567755669 USD . Berapakah jumlah dagangan HOLDSTATION? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOLDSTATIONialah $ 17.89K USD . Adakah HOLDSTATION akan naik lebih tinggi tahun ini? HOLDSTATION mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOLDSTATIONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Holdstation (HOLDSTATION) Kemas Kini Industri Penting

