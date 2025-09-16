Lagi Mengenai HOLDSTATION

Holdstation (HOLDSTATION)

1 HOLDSTATION ke USD Harga Langsung:

$1.5953
$1.5953$1.5953
+0.33%1D
USD
Holdstation (HOLDSTATION) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:56:49 (UTC+8)

Holdstation (HOLDSTATION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.5478
$ 1.5478$ 1.5478
24J Rendah
$ 1.648
$ 1.648$ 1.648
24J Tinggi

$ 1.5478
$ 1.5478$ 1.5478

$ 1.648
$ 1.648$ 1.648

$ 7.56941235153372
$ 7.56941235153372$ 7.56941235153372

$ 0.5987876567755669
$ 0.5987876567755669$ 0.5987876567755669

+0.85%

+0.33%

-0.56%

-0.56%

Holdstation (HOLDSTATION) harga masa nyata ialah $ 1.5953. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOLDSTATION didagangkan antara $ 1.5478 rendah dan $ 1.648 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOLDSTATION sepanjang masa ialah $ 7.56941235153372, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.5987876567755669.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOLDSTATION telah berubah sebanyak +0.85% sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan -0.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Holdstation (HOLDSTATION) Maklumat Pasaran

No.1100

$ 12.61M
$ 12.61M$ 12.61M

$ 17.89K
$ 17.89K$ 17.89K

$ 47.86M
$ 47.86M$ 47.86M

7.90M
7.90M 7.90M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

7,903,700
7,903,700 7,903,700

26.34%

BERACHAIN

Had Pasaran semasa Holdstation ialah $ 12.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.89K. Bekalan edaran HOLDSTATION ialah 7.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7903700. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.86M.

Holdstation (HOLDSTATION) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Holdstation hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005247+0.33%
30 Hari$ +0.2633+19.76%
60 Hari$ +0.5423+51.50%
90 Hari$ +0.5424+51.51%
Perubahan Harga Holdstation Hari Ini

Hari ini, HOLDSTATION mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.005247 (+0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHoldstation

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.2633 (+19.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Holdstation

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOLDSTATION mengalami perubahan sebanyak $ +0.5423 (+51.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Holdstation

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.5424 (+51.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Holdstation (HOLDSTATION)?

Semak Holdstationhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Holdstation (HOLDSTATION)

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Holdstation tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Holdstation pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HOLDSTATION ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Holdstation di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Holdstation anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Holdstation Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Holdstation (HOLDSTATION) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Holdstation (HOLDSTATION) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Holdstation.

Semak Holdstation ramalan harga sekarang!

Tokenomik Holdstation (HOLDSTATION)

Memahami tokenomik Holdstation (HOLDSTATION) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOLDSTATION dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Holdstation (HOLDSTATION)

Mencari cara membeli Holdstation? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Holdstation di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HOLDSTATION kepada Mata Wang Tempatan

Holdstation Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Holdstation, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Holdstation Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Holdstation

Berapakah nilai Holdstation (HOLDSTATION) hari ini?
Harga langsung HOLDSTATION dalam USD ialah 1.5953 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOLDSTATION ke USD?
Harga semasa HOLDSTATION ke USD ialah $ 1.5953. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Holdstation?
Had pasaran untuk HOLDSTATION ialah $ 12.61M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOLDSTATION?
Bekalan edaran HOLDSTATION ialah 7.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOLDSTATION?
HOLDSTATION mencapai harga ATH sebanyak 7.56941235153372 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOLDSTATION?
HOLDSTATION melihat harga ATL sebanyak 0.5987876567755669 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOLDSTATION?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOLDSTATIONialah $ 17.89K USD.
Adakah HOLDSTATION akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOLDSTATION mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOLDSTATIONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:56:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

