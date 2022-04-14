Tokenomik Holdstation (HOLDSTATION)
Holdstation (HOLDSTATION) Maklumat
Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.
Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Holdstation (HOLDSTATION), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Holdstation (HOLDSTATION): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Holdstation (HOLDSTATION) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token HOLDSTATION yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token HOLDSTATION yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik HOLDSTATION, terokai HOLDSTATION harga langsung token!
Holdstation (HOLDSTATION) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga HOLDSTATION membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
HOLDSTATION Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju HOLDSTATION? Halaman ramalan harga HOLDSTATION kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
