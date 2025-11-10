Holoworld AI Harga Hari Ini

Harga langsung Holoworld AI (HOLO) hari ini ialah $ 0.1143, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOLO kepada USD penukaran adalah $ 0.1143 setiap HOLO.

Holoworld AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- HOLO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOLO didagangkan antara $ 0.1098 (rendah) dan $ 0.1155 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, HOLO dipindahkan -0.09% dalam sejam terakhir dan -7.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 80.84K.

Holoworld AI (HOLO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 80.84K$ 80.84K $ 80.84K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 234.09M$ 234.09M $ 234.09M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 2,048,000,000 2,048,000,000 2,048,000,000 Jumlah Bekalan 2,048,000,000 2,048,000,000 2,048,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Holoworld AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 80.84K. Bekalan edaran HOLO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2048000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 234.09M.