Holoworld AIHargae(HOLO)
Harga langsung Holoworld AI (HOLO) hari ini ialah $ 0.1143, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOLO kepada USD penukaran adalah $ 0.1143 setiap HOLO.
Holoworld AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- HOLO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOLO didagangkan antara $ 0.1098 (rendah) dan $ 0.1155 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.
Dalam prestasi jangka pendek, HOLO dipindahkan -0.09% dalam sejam terakhir dan -7.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 80.84K.
BSC
Had Pasaran semasa Holoworld AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 80.84K. Bekalan edaran HOLO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2048000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 234.09M.
-0.09%
+0.17%
-7.90%
-7.90%
Jejaki perubahan harga untuk Holoworld AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.000194
|+0.17%
|30 Hari
|$ -0.0644
|-36.04%
|60 Hari
|$ +0.0643
|+128.60%
|90 Hari
|$ +0.0643
|+128.60%
Hari ini, HOLO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000194 (+0.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0644 (-36.04%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOLO mengalami perubahan sebanyak $ +0.0643 (+128.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0643 (+128.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Holoworld AI (HOLO)?
Semak Holoworld AIhalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Holoworld AI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga Holoworld AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Holo (HOLO) is a decentralized hosting platform that enables fully-functional decentralized applications (dApps) to serve mainstream internet users. It is designed to act as a bridge between the broader internet and apps built using Holochain, a framework for developing dApps that are hosted by users on a peer-to-peer network rather than on centralized servers. HOLO operates on a unique Proof-of-Service consensus algorithm and has a supply model based on the hosting power provided by participants. The Holo network allows developers to build and run their applications without the need for blockchain, offering a scalable and user-friendly alternative to traditional blockchains.
Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Holoworld AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jumlah
1 HOLO = 0.1143 USD