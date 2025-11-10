BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Holoworld AI langsung hari ini ialah 0.1143 USD.HOLO modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata HOLO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Holoworld AI Logo

Holoworld AIHargae(HOLO)

1 HOLO ke USD Harga Langsung:

$0.1143
+0.17%1D
USD
Holoworld AI (HOLO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:12:29 (UTC+8)

Holoworld AI Harga Hari Ini

Harga langsung Holoworld AI (HOLO) hari ini ialah $ 0.1143, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOLO kepada USD penukaran adalah $ 0.1143 setiap HOLO.

Holoworld AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- HOLO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOLO didagangkan antara $ 0.1098 (rendah) dan $ 0.1155 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, HOLO dipindahkan -0.09% dalam sejam terakhir dan -7.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 80.84K.

Holoworld AI (HOLO) Maklumat Pasaran

$ 80.84K
$ 234.09M
--
2,048,000,000
2,048,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Holoworld AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 80.84K. Bekalan edaran HOLO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2048000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 234.09M.

Holoworld AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1098
24J Rendah
$ 0.1155
24J Tinggi

$ 0.1098
$ 0.1155
--
--
-0.09%

+0.17%

-7.90%

-7.90%

Holoworld AI (HOLO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Holoworld AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000194+0.17%
30 Hari$ -0.0644-36.04%
60 Hari$ +0.0643+128.60%
90 Hari$ +0.0643+128.60%
Perubahan Harga Holoworld AI Hari Ini

Hari ini, HOLO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000194 (+0.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHoloworld AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0644 (-36.04%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Holoworld AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOLO mengalami perubahan sebanyak $ +0.0643 (+128.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Holoworld AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0643 (+128.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Holoworld AI (HOLO)?

Semak Holoworld AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Holoworld AI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Holoworld AI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Holoworld AI?

Several key factors influence Holoworld AI (HOLO) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. AI sector performance and hype cycles
4. Project development milestones and partnerships
5. Token utility and adoption within the ecosystem
6. Regulatory news affecting AI or crypto sectors
7. Competition from other AI-focused cryptocurrencies
8. Team announcements and roadmap updates
9. Market manipulation by large holders
10. General economic conditions and investor risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga Holoworld AI hari ini?

People want to know Holoworld AI (HOLO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Holoworld AI

Holoworld AI (HOLO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOLO pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Holoworld AI (HOLO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Holoworld AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Holoworld AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk HOLO ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Holoworld AI Ramalan Harga.

Perihal Holoworld AI

Holo (HOLO) is a decentralized hosting platform that enables fully-functional decentralized applications (dApps) to serve mainstream internet users. It is designed to act as a bridge between the broader internet and apps built using Holochain, a framework for developing dApps that are hosted by users on a peer-to-peer network rather than on centralized servers. HOLO operates on a unique Proof-of-Service consensus algorithm and has a supply model based on the hosting power provided by participants. The Holo network allows developers to build and run their applications without the need for blockchain, offering a scalable and user-friendly alternative to traditional blockchains.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Holoworld AI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Holoworld AI? Membeli HOLO adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Holoworld AI. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Holoworld AI (HOLO) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Holoworld AI akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Holoworld AI (HOLO)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Holoworld AI

Memiliki Holoworld AI membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Holoworld AI (HOLO) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Holoworld AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Holoworld AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Holoworld AI

Berapakah nilai 1 Holoworld AI pada tahun 2030?
Jika Holoworld AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Holoworld AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Holoworld AI (HOLO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang Holoworld AI

HOLO USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek HOLO dengan leveraj. Terokai HOLO dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Holoworld AI (HOLO) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Holoworld AI langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
HOLO/USDC
$0.1143
$0.1143
-0.08%
0.00% (USDT)
HOLO/USDT
$0.1143
$0.1143
0.00%
0.00% (USDT)

$0.000000
$0.00000
$0.00000
$0.04237
$0.1065
$0.0010250
$0.000003781
$0.0000002394
$0.00224
$0.00423
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HOLO-ke-USD

Jumlah

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0.1143 USD