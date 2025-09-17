Lagi Mengenai HOME

1 HOME ke USD Harga Langsung:

$0.03687
$0.03687$0.03687
-1.60%1D
USD
Defi App (HOME) Carta Harga Langsung
Defi App (HOME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03629
$ 0.03629$ 0.03629
24J Rendah
$ 0.03759
$ 0.03759$ 0.03759
24J Tinggi

$ 0.03629
$ 0.03629$ 0.03629

$ 0.03759
$ 0.03759$ 0.03759

$ 0.049096069815953707
$ 0.049096069815953707$ 0.049096069815953707

$ 0.017889405692103334
$ 0.017889405692103334$ 0.017889405692103334

-0.30%

-1.60%

-3.71%

-3.71%

Defi App (HOME) harga masa nyata ialah $ 0.03687. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOME didagangkan antara $ 0.03629 rendah dan $ 0.03759 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOME sepanjang masa ialah $ 0.049096069815953707, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.017889405692103334.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOME telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, -1.60% dalam 24 jam dan -3.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Defi App (HOME) Maklumat Pasaran

No.378

$ 100.29M
$ 100.29M$ 100.29M

$ 494.46K
$ 494.46K$ 494.46K

$ 368.70M
$ 368.70M$ 368.70M

2.72B
2.72B 2.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

27.20%

BSC

Had Pasaran semasa Defi App ialah $ 100.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 494.46K. Bekalan edaran HOME ialah 2.72B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 368.70M.

Defi App (HOME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Defi App hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005995-1.60%
30 Hari$ -0.01174-24.16%
60 Hari$ +0.01183+47.24%
90 Hari$ +0.01443+64.30%
Perubahan Harga Defi App Hari Ini

Hari ini, HOME mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0005995 (-1.60%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDefi App

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01174 (-24.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Defi App

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOME mengalami perubahan sebanyak $ +0.01183 (+47.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Defi App

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01443 (+64.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Defi App (HOME)?

Semak Defi Apphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Defi App pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HOME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Defi App di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Defi App anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Defi App Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Defi App (HOME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Defi App (HOME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Defi App.

Semak Defi App ramalan harga sekarang!

Tokenomik Defi App (HOME)

Memahami tokenomik Defi App (HOME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Defi App (HOME)

Mencari cara membeli Defi App? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Defi App di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HOME kepada Mata Wang Tempatan

1 Defi App(HOME) ke VND
970.23405
1 Defi App(HOME) ke AUD
A$0.0549363
1 Defi App(HOME) ke GBP
0.0269151
1 Defi App(HOME) ke EUR
0.0309708
1 Defi App(HOME) ke USD
$0.03687
1 Defi App(HOME) ke MYR
RM0.154854
1 Defi App(HOME) ke TRY
1.5216249
1 Defi App(HOME) ke JPY
¥5.38302
1 Defi App(HOME) ke ARS
ARS$54.1406454
1 Defi App(HOME) ke RUB
3.067584
1 Defi App(HOME) ke INR
3.2405043
1 Defi App(HOME) ke IDR
Rp604.4261328
1 Defi App(HOME) ke KRW
50.8551597
1 Defi App(HOME) ke PHP
2.0931099
1 Defi App(HOME) ke EGP
￡E.1.7723409
1 Defi App(HOME) ke BRL
R$0.1950423
1 Defi App(HOME) ke CAD
C$0.0505119
1 Defi App(HOME) ke BDT
4.490766
1 Defi App(HOME) ke NGN
55.1118012
1 Defi App(HOME) ke COP
$143.4630135
1 Defi App(HOME) ke ZAR
R.0.6385884
1 Defi App(HOME) ke UAH
1.5179379
1 Defi App(HOME) ke VES
Bs5.8992
1 Defi App(HOME) ke CLP
$34.98963
1 Defi App(HOME) ke PKR
Rs10.4651808
1 Defi App(HOME) ke KZT
19.9510944
1 Defi App(HOME) ke THB
฿1.1676729
1 Defi App(HOME) ke TWD
NT$1.109787
1 Defi App(HOME) ke AED
د.إ0.1353129
1 Defi App(HOME) ke CHF
Fr0.0287586
1 Defi App(HOME) ke HKD
HK$0.2868486
1 Defi App(HOME) ke AMD
֏14.099088
1 Defi App(HOME) ke MAD
.د.م0.3307239
1 Defi App(HOME) ke MXN
$0.6739836
1 Defi App(HOME) ke SAR
ريال0.1382625
1 Defi App(HOME) ke PLN
0.1319946
1 Defi App(HOME) ke RON
лв0.1570662
1 Defi App(HOME) ke SEK
kr0.3399414
1 Defi App(HOME) ke BGN
лв0.0608355
1 Defi App(HOME) ke HUF
Ft12.0963096
1 Defi App(HOME) ke CZK
0.7550976
1 Defi App(HOME) ke KWD
د.ك0.01120848
1 Defi App(HOME) ke ILS
0.1227771
1 Defi App(HOME) ke AOA
Kz33.6095859
1 Defi App(HOME) ke BHD
.د.ب0.01389999
1 Defi App(HOME) ke BMD
$0.03687
1 Defi App(HOME) ke DKK
kr0.2315436
1 Defi App(HOME) ke HNL
L0.9671001
1 Defi App(HOME) ke MUR
1.6683675
1 Defi App(HOME) ke NAD
$0.6404319
1 Defi App(HOME) ke NOK
kr0.3594825
1 Defi App(HOME) ke NZD
$0.0612042
1 Defi App(HOME) ke PAB
B/.0.03687
1 Defi App(HOME) ke PGK
K0.1541166
1 Defi App(HOME) ke QAR
ر.ق0.1342068
1 Defi App(HOME) ke RSD
дин.3.6405438

Defi App Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Defi App, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Defi App Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Defi App

Berapakah nilai Defi App (HOME) hari ini?
Harga langsung HOME dalam USD ialah 0.03687 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOME ke USD?
Harga semasa HOME ke USD ialah $ 0.03687. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Defi App?
Had pasaran untuk HOME ialah $ 100.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOME?
Bekalan edaran HOME ialah 2.72B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOME?
HOME mencapai harga ATH sebanyak 0.049096069815953707 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOME?
HOME melihat harga ATL sebanyak 0.017889405692103334 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOMEialah $ 494.46K USD.
Adakah HOME akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
