Tokenomik Defi App (HOME)

Lihat cerapan utama tentang Defi App (HOME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Defi App (HOME) Maklumat

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Laman Web Rasmi:
https://defi.app
Kertas putih:
https://docs.defi.app/knowledge-base
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj

Defi App (HOME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Defi App (HOME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 108.34M
$ 108.34M$ 108.34M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 2.72B
$ 2.72B$ 2.72B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 398.30M
$ 398.30M$ 398.30M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.05334
$ 0.05334$ 0.05334
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.017889405692103334
$ 0.017889405692103334$ 0.017889405692103334
Harga Semasa:
$ 0.03983
$ 0.03983$ 0.03983

Tokenomik Defi App (HOME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Defi App (HOME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HOME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HOME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HOME, terokai HOME harga langsung token!

Cara Membeli HOME

Berminat untuk menambah Defi App (HOME) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli HOME, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Defi App (HOME) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga HOME membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

HOME Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HOME? Halaman ramalan harga HOME kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.