Apakah itu Hivemapper (HONEY)

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

Hivemapper Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Hivemapper (HONEY)

Cara membeli Hivemapper (HONEY)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hivemapper Berapakah nilai Hivemapper (HONEY) hari ini? Harga langsung HONEY dalam USD ialah 0.01521 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HONEY ke USD? $ 0.01521 . Lihat Harga semasa HONEY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hivemapper? Had pasaran untuk HONEY ialah $ 71.85M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HONEY? Bekalan edaran HONEY ialah 4.72B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HONEY? HONEY mencapai harga ATH sebanyak 0.431502163935478 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HONEY? HONEY melihat harga ATL sebanyak 0.008499727928779937 USD . Berapakah jumlah dagangan HONEY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HONEYialah $ 151.37K USD . Adakah HONEY akan naik lebih tinggi tahun ini? HONEY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HONEYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

