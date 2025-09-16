Lagi Mengenai HONEY

Hivemapper Logo

HivemapperHargae(HONEY)

1 HONEY ke USD Harga Langsung:

$0.01521
$0.01521$0.01521
-2.12%1D
USD
Hivemapper (HONEY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:56:56 (UTC+8)

Hivemapper (HONEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01502
$ 0.01502$ 0.01502
24J Rendah
$ 0.01565
$ 0.01565$ 0.01565
24J Tinggi

$ 0.01502
$ 0.01502$ 0.01502

$ 0.01565
$ 0.01565$ 0.01565

$ 0.431502163935478
$ 0.431502163935478$ 0.431502163935478

$ 0.008499727928779937
$ 0.008499727928779937$ 0.008499727928779937

+0.59%

-2.12%

-3.06%

-3.06%

Hivemapper (HONEY) harga masa nyata ialah $ 0.01521. Sepanjang 24 jam yang lalu, HONEY didagangkan antara $ 0.01502 rendah dan $ 0.01565 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HONEY sepanjang masa ialah $ 0.431502163935478, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008499727928779937.

Dari segi prestasi jangka pendek, HONEY telah berubah sebanyak +0.59% sejak sejam yang lalu, -2.12% dalam 24 jam dan -3.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hivemapper (HONEY) Maklumat Pasaran

No.470

$ 71.85M
$ 71.85M$ 71.85M

$ 151.37K
$ 151.37K$ 151.37K

$ 152.10M
$ 152.10M$ 152.10M

4.72B
4.72B 4.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,494,825,542.419807
6,494,825,542.419807 6,494,825,542.419807

47.23%

SOL

Had Pasaran semasa Hivemapper ialah $ 71.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 151.37K. Bekalan edaran HONEY ialah 4.72B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6494825542.419807. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 152.10M.

Hivemapper (HONEY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hivemapper hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003294-2.12%
30 Hari$ -0.00483-24.11%
60 Hari$ -0.00715-31.98%
90 Hari$ -0.00604-28.43%
Perubahan Harga Hivemapper Hari Ini

Hari ini, HONEY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003294 (-2.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHivemapper

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00483 (-24.11%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hivemapper

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HONEY mengalami perubahan sebanyak $ -0.00715 (-31.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hivemapper

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00604 (-28.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hivemapper (HONEY)?

Semak Hivemapperhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hivemapper (HONEY)

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

Hivemapper tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hivemapper pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HONEY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hivemapper di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hivemapper anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hivemapper Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hivemapper (HONEY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hivemapper (HONEY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hivemapper.

Semak Hivemapper ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hivemapper (HONEY)

Memahami tokenomik Hivemapper (HONEY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HONEY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hivemapper (HONEY)

Mencari cara membeli Hivemapper? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hivemapper di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HONEY kepada Mata Wang Tempatan

1 Hivemapper(HONEY) ke VND
400.25115
1 Hivemapper(HONEY) ke AUD
A$0.0226629
1 Hivemapper(HONEY) ke GBP
0.0111033
1 Hivemapper(HONEY) ke EUR
0.0127764
1 Hivemapper(HONEY) ke USD
$0.01521
1 Hivemapper(HONEY) ke MYR
RM0.063882
1 Hivemapper(HONEY) ke TRY
0.6278688
1 Hivemapper(HONEY) ke JPY
¥2.23587
1 Hivemapper(HONEY) ke ARS
ARS$22.3019667
1 Hivemapper(HONEY) ke RUB
1.2590838
1 Hivemapper(HONEY) ke INR
1.3395447
1 Hivemapper(HONEY) ke IDR
Rp249.3442224
1 Hivemapper(HONEY) ke KRW
21.0372552
1 Hivemapper(HONEY) ke PHP
0.8659053
1 Hivemapper(HONEY) ke EGP
￡E.0.7319052
1 Hivemapper(HONEY) ke BRL
R$0.0807651
1 Hivemapper(HONEY) ke CAD
C$0.0208377
1 Hivemapper(HONEY) ke BDT
1.852578
1 Hivemapper(HONEY) ke NGN
22.7352996
1 Hivemapper(HONEY) ke COP
$59.4140625
1 Hivemapper(HONEY) ke ZAR
R.0.2640456
1 Hivemapper(HONEY) ke UAH
0.6261957
1 Hivemapper(HONEY) ke VES
Bs2.4336
1 Hivemapper(HONEY) ke CLP
$14.43429
1 Hivemapper(HONEY) ke PKR
Rs4.3172064
1 Hivemapper(HONEY) ke KZT
8.2304352
1 Hivemapper(HONEY) ke THB
฿0.4824612
1 Hivemapper(HONEY) ke TWD
NT$0.4587336
1 Hivemapper(HONEY) ke AED
د.إ0.0558207
1 Hivemapper(HONEY) ke CHF
Fr0.0120159
1 Hivemapper(HONEY) ke HKD
HK$0.1183338
1 Hivemapper(HONEY) ke AMD
֏5.816304
1 Hivemapper(HONEY) ke MAD
.د.م0.1364337
1 Hivemapper(HONEY) ke MXN
$0.2784951
1 Hivemapper(HONEY) ke SAR
ريال0.0570375
1 Hivemapper(HONEY) ke PLN
0.0546039
1 Hivemapper(HONEY) ke RON
лв0.0650988
1 Hivemapper(HONEY) ke SEK
kr0.1406925
1 Hivemapper(HONEY) ke BGN
лв0.0250965
1 Hivemapper(HONEY) ke HUF
Ft5.0214294
1 Hivemapper(HONEY) ke CZK
0.313326
1 Hivemapper(HONEY) ke KWD
د.ك0.00463905
1 Hivemapper(HONEY) ke ILS
0.0508014
1 Hivemapper(HONEY) ke AOA
Kz13.8649797
1 Hivemapper(HONEY) ke BHD
.د.ب0.00571896
1 Hivemapper(HONEY) ke BMD
$0.01521
1 Hivemapper(HONEY) ke DKK
kr0.0961272
1 Hivemapper(HONEY) ke HNL
L0.3989583
1 Hivemapper(HONEY) ke MUR
0.6882525
1 Hivemapper(HONEY) ke NAD
$0.2641977
1 Hivemapper(HONEY) ke NOK
kr0.1492101
1 Hivemapper(HONEY) ke NZD
$0.0254007
1 Hivemapper(HONEY) ke PAB
B/.0.01521
1 Hivemapper(HONEY) ke PGK
K0.0635778
1 Hivemapper(HONEY) ke QAR
ر.ق0.0553644
1 Hivemapper(HONEY) ke RSD
дин.1.5094404

Hivemapper Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hivemapper, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hivemapper Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hivemapper

Berapakah nilai Hivemapper (HONEY) hari ini?
Harga langsung HONEY dalam USD ialah 0.01521 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HONEY ke USD?
Harga semasa HONEY ke USD ialah $ 0.01521. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hivemapper?
Had pasaran untuk HONEY ialah $ 71.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HONEY?
Bekalan edaran HONEY ialah 4.72B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HONEY?
HONEY mencapai harga ATH sebanyak 0.431502163935478 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HONEY?
HONEY melihat harga ATL sebanyak 0.008499727928779937 USD.
Berapakah jumlah dagangan HONEY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HONEYialah $ 151.37K USD.
Adakah HONEY akan naik lebih tinggi tahun ini?
HONEY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HONEYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:56:56 (UTC+8)

Hivemapper (HONEY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HONEY-ke-USD

Jumlah

HONEY
HONEY
USD
USD

1 HONEY = 0.01521 USD

Berdagang HONEY

HONEYUSDT
$0.01521
$0.01521$0.01521
-1.99%

