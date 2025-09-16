Lagi Mengenai HONOR

1 HONOR ke USD Harga Langsung:

$0.933
-0.02%1D
Honorswap (HONOR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:52:42 (UTC+8)

Honorswap (HONOR) Maklumat Harga (USD)

$ 0.933
24J Rendah
$ 0.9332$ 0.9332
24J Tinggi

Honorswap (HONOR) harga masa nyata ialah $ 0.933. Sepanjang 24 jam yang lalu, HONOR didagangkan antara $ 0.933 rendah dan $ 0.9332 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HONOR sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, HONOR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +0.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Honorswap (HONOR) Maklumat Pasaran

$ 30.62
$ 30.62$ 30.62

$ 531.62M
$ 531.62M$ 531.62M

BSC

Had Pasaran semasa Honorswap ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 30.62. Bekalan edaran HONOR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 569792622.870014. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 531.62M.

Honorswap (HONOR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Honorswap hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000187-0.02%
30 Hari$ +0.4289+85.08%
60 Hari$ +0.4625+98.29%
90 Hari$ +0.5372+135.72%
Perubahan Harga Honorswap Hari Ini

Hari ini, HONOR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000187 (-0.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHonorswap

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.4289 (+85.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Honorswap

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HONOR mengalami perubahan sebanyak $ +0.4625 (+98.29%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Honorswap

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.5372 (+135.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Honorswap (HONOR)?

Semak Honorswaphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Honorswap (HONOR)

Honorswap is a defi project built on Binance Smart Chain.

Honorswap tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Honorswap pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HONOR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Honorswap di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Honorswap anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Honorswap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Honorswap (HONOR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Honorswap (HONOR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Honorswap.

Semak Honorswap ramalan harga sekarang!

Tokenomik Honorswap (HONOR)

Memahami tokenomik Honorswap (HONOR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HONOR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Honorswap (HONOR)

Mencari cara membeli Honorswap? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Honorswap di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HONOR kepada Mata Wang Tempatan

1 Honorswap(HONOR) ke VND
24,551.895
1 Honorswap(HONOR) ke AUD
A$1.39017
1 Honorswap(HONOR) ke GBP
0.68109
1 Honorswap(HONOR) ke EUR
0.78372
1 Honorswap(HONOR) ke USD
$0.933
1 Honorswap(HONOR) ke MYR
RM3.9186
1 Honorswap(HONOR) ke TRY
38.51424
Honorswap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Honorswap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Honorswap Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Honorswap

Berapakah nilai Honorswap (HONOR) hari ini?
Harga langsung HONOR dalam USD ialah 0.933 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HONOR ke USD?
Harga semasa HONOR ke USD ialah $ 0.933. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Honorswap?
Had pasaran untuk HONOR ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HONOR?
Bekalan edaran HONOR ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HONOR?
HONOR mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HONOR?
HONOR melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan HONOR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HONORialah $ 30.62 USD.
Adakah HONOR akan naik lebih tinggi tahun ini?
HONOR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HONORramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:52:42 (UTC+8)

