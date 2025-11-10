BursaDEX+
Harga Robinhood Markets langsung hari ini ialah 130.6 USD.HOODON modal pasaran ialah 451,152.524634134 USD. Jejaki masa nyata HOODON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Robinhood Markets Logo

Robinhood MarketsHargae(HOODON)

1 HOODON ke USD Harga Langsung:

$130.6
-0.44%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:12:36 (UTC+8)

Robinhood Markets Harga Hari Ini

Harga langsung Robinhood Markets (HOODON) hari ini ialah $ 130.6, dengan 0.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOODON kepada USD penukaran adalah $ 130.6 setiap HOODON.

Robinhood Markets kini berada pada kedudukan #2529 mengikut permodalan pasaran pada $ 451.15K, dengan bekalan edaran sebanyak 3.45K HOODON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOODON didagangkan antara $ 128.36 (rendah) dan $ 133.24 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 152.93948357313678, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 96.19355397433952.

Dalam prestasi jangka pendek, HOODON dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -11.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.16K.

Robinhood Markets (HOODON) Maklumat Pasaran

No.2529

$ 451.15K
$ 57.16K
$ 451.15K
3.45K
3,454.46037239
ETH

Had Pasaran semasa Robinhood Markets ialah $ 451.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.16K. Bekalan edaran HOODON ialah 3.45K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3454.46037239. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 451.15K.

Robinhood Markets Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 128.36
24J Rendah
$ 133.24
24J Tinggi

$ 128.36
$ 133.24
$ 152.93948357313678
$ 96.19355397433952
+0.01%

-0.44%

-11.67%

-11.67%

Robinhood Markets (HOODON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Robinhood Markets hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.5772-0.44%
30 Hari$ -11.59-8.16%
60 Hari$ +13.33+11.36%
90 Hari$ +50.6+63.25%
Perubahan Harga Robinhood Markets Hari Ini

Hari ini, HOODON mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.5772 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRobinhood Markets

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -11.59 (-8.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Robinhood Markets

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOODON mengalami perubahan sebanyak $ +13.33 (+11.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Robinhood Markets

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +50.6 (+63.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Robinhood Markets (HOODON)?

Semak Robinhood Marketshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Robinhood Markets

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Robinhood Markets pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Robinhood Markets?

Robinhood Markets (HOOD) stock prices are influenced by: user growth and trading volume, revenue from payment for order flow, regulatory changes affecting commission-free trading, market volatility driving retail trading activity, competition from other brokerages, interest rate changes affecting margin lending, and overall fintech sector sentiment.

Mengapa orang ingin tahu harga Robinhood Markets hari ini?

People want to know Robinhood Markets (HOOD) price today because: 1) It's a popular trading platform stock that affects retail investor sentiment 2) Price movements indicate market confidence in commission-free trading models 3) Investors track it for portfolio decisions 4) Day traders seek profit opportunities.

Ramalan Harga untuk Robinhood Markets

Robinhood Markets (HOODON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOODON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Robinhood Markets (HOODON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Robinhood Markets berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal Robinhood Markets

HOODON is a digital asset within the cryptocurrency market. It is designed to serve as a medium of exchange, where users can make transactions and store value digitally. HOODON operates on a decentralized network, with its operations based on blockchain technology, which ensures transparency and security for all transactions. The asset's consensus mechanism and supply model are not widely known. Its primary use is within its own ecosystem, where it is used for transactions and as a store of value. HOODON's role in the broader cryptocurrency market is still emerging, as it continues to develop and define its unique value proposition.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Robinhood Markets dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Robinhood Markets? Membeli HOODON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Robinhood Markets. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Robinhood Markets (HOODON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 3.45K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Robinhood Markets akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Robinhood Markets (HOODON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Robinhood Markets

Memiliki Robinhood Markets membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Robinhood Markets (HOODON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Robinhood Markets, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Robinhood Markets Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Robinhood Markets

Berapakah nilai 1 Robinhood Markets pada tahun 2030?
Jika Robinhood Markets berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Robinhood Markets berpotensi dan jangkaan ROI.
Robinhood Markets (HOODON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

