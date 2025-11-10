Robinhood Markets Harga Hari Ini

Harga langsung Robinhood Markets (HOODON) hari ini ialah $ 130.6, dengan 0.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOODON kepada USD penukaran adalah $ 130.6 setiap HOODON.

Robinhood Markets kini berada pada kedudukan #2529 mengikut permodalan pasaran pada $ 451.15K, dengan bekalan edaran sebanyak 3.45K HOODON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOODON didagangkan antara $ 128.36 (rendah) dan $ 133.24 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 152.93948357313678, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 96.19355397433952.

Dalam prestasi jangka pendek, HOODON dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -11.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.16K.

Robinhood Markets (HOODON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2529 Modal Pasaran $ 451.15K$ 451.15K $ 451.15K Kelantangan (24J) $ 57.16K$ 57.16K $ 57.16K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 451.15K$ 451.15K $ 451.15K Bekalan Peredaran 3.45K 3.45K 3.45K Jumlah Bekalan 3,454.46037239 3,454.46037239 3,454.46037239 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Robinhood Markets ialah $ 451.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.16K. Bekalan edaran HOODON ialah 3.45K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3454.46037239. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 451.15K.