Robinhood xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Robinhood xStock (HOODX) hari ini ialah $ 131.32, dengan 0.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOODX kepada USD penukaran adalah $ 131.32 setiap HOODX.

Robinhood xStock kini berada pada kedudukan #1495 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.07M, dengan bekalan edaran sebanyak 31.00K HOODX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOODX didagangkan antara $ 130.64 (rendah) dan $ 133.03 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 153.08036045849482, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 91.00407335090168.

Dalam prestasi jangka pendek, HOODX dipindahkan -0.39% dalam sejam terakhir dan -10.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 170.28K.

Robinhood xStock (HOODX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1495 Modal Pasaran $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Kelantangan (24J) $ 170.28K$ 170.28K $ 170.28K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Bekalan Peredaran 31.00K 31.00K 31.00K Bekalan Maks ---- -- Jumlah Bekalan 30,999.84548497 30,999.84548497 30,999.84548497 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Robinhood xStock ialah $ 4.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 170.28K. Bekalan edaran HOODX ialah 31.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 30999.84548497. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.07M.