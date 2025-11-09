BursaDEX+
Harga Robinhood xStock langsung hari ini ialah 131.32 USD.HOODX modal pasaran ialah 4,070,899.7090862604 USD. Jejaki masa nyata HOODX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai HOODX

Maklumat Harga HOODX

Apakah HOODX

Laman Web Rasmi HOODX

Tokenomik HOODX

Ramalan Harga HOODX

Sejarah HOODX

HOODX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HOODX-ke-Fiat

Robinhood xStock Logo

Robinhood xStockHargae(HOODX)

1 HOODX ke USD Harga Langsung:

Robinhood xStock (HOODX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:42:49 (UTC+8)

Robinhood xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Robinhood xStock (HOODX) hari ini ialah $ 131.32, dengan 0.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOODX kepada USD penukaran adalah $ 131.32 setiap HOODX.

Robinhood xStock kini berada pada kedudukan #1495 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.07M, dengan bekalan edaran sebanyak 31.00K HOODX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOODX didagangkan antara $ 130.64 (rendah) dan $ 133.03 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 153.08036045849482, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 91.00407335090168.

Dalam prestasi jangka pendek, HOODX dipindahkan -0.39% dalam sejam terakhir dan -10.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 170.28K.

Robinhood xStock (HOODX) Maklumat Pasaran

$ 4.07M
SOL

Had Pasaran semasa Robinhood xStock ialah $ 4.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 170.28K. Bekalan edaran HOODX ialah 31.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 30999.84548497. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.07M.

Robinhood xStock Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 130.64
-0.39%

+0.44%

-10.82%

-10.82%

Robinhood xStock (HOODX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Robinhood xStock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.5755+0.44%
30 Hari$ -14.35-9.86%
60 Hari$ +11.35+9.46%
90 Hari$ +14.59+12.49%
Perubahan Harga Robinhood xStock Hari Ini

Hari ini, HOODX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.5755 (+0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRobinhood xStock

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -14.35 (-9.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Robinhood xStock

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOODX mengalami perubahan sebanyak $ +11.35 (+9.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Robinhood xStock

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +14.59 (+12.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Robinhood xStock (HOODX)?

Semak Robinhood xStockhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Robinhood xStock

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Robinhood xStock pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Robinhood xStock?

Several key factors influence Robinhood (HOOD) stock prices:

1. User growth and trading volume - More active users drive revenue
2. Market volatility - Higher volatility increases trading activity and fees
3. Regulatory changes - New rules can impact business model
4. Competition from other brokerages
5. Interest rates - Affect margin lending income
6. Crypto market performance - Significant revenue source
7. Payment for order flow regulations
8. Overall market sentiment toward fintech stocks
9. Company earnings and financial performance
10. New product launches and features

Mengapa orang ingin tahu harga Robinhood xStock hari ini?

People want to know HOODX price today for investment decisions, portfolio tracking, and market timing. As Robinhood's stock reflects fintech and retail trading trends, investors monitor daily movements to assess entry/exit points, evaluate performance against benchmarks, and stay informed about regulatory impacts affecting commission-free trading platforms.

Ramalan Harga untuk Robinhood xStock

Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOODX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Robinhood xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Robinhood xStock yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk HOODX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Robinhood xStock Ramalan Harga.

Perihal Robinhood xStock

HOODX is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, providing users with a means of conducting secure, anonymous transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HOODX is typically used within its own ecosystem for a variety of purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, staking, and participating in network governance. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Robinhood xStock dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Robinhood xStock? Membeli HOODX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Robinhood xStock. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Robinhood xStock (HOODX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 31.00K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Robinhood xStock akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Robinhood xStock (HOODX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Robinhood xStock

Memiliki Robinhood xStock membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Robinhood xStock (HOODX) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Robinhood xStock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Robinhood xStock Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Robinhood xStock

Berapakah nilai 1 Robinhood xStock pada tahun 2030?
Jika Robinhood xStock berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Robinhood xStock berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:42:49 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

