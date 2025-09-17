Apakah itu Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Tokenomik Hooked Protocol (HOOK)

Memahami tokenomik Hooked Protocol (HOOK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOOK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Hooked Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hooked Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hooked Protocol Berapakah nilai Hooked Protocol (HOOK) hari ini? Harga langsung HOOK dalam USD ialah 0.11055 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HOOK ke USD? $ 0.11055 . Lihat Harga semasa HOOK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hooked Protocol? Had pasaran untuk HOOK ialah $ 28.72M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HOOK? Bekalan edaran HOOK ialah 259.75M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOOK? HOOK mencapai harga ATH sebanyak 4.062533059080115 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOOK? HOOK melihat harga ATL sebanyak 0.07833259635294688 USD . Berapakah jumlah dagangan HOOK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOOKialah $ 796.60K USD . Adakah HOOK akan naik lebih tinggi tahun ini? HOOK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOOKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

