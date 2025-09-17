Lagi Mengenai HOOK

Maklumat Harga HOOK

Kertas putih HOOK

Laman Web Rasmi HOOK

Tokenomik HOOK

Ramalan Harga HOOK

Sejarah HOOK

HOOK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HOOK-ke-Fiat

HOOK Spot

HOOK Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Hooked Protocol Logo

Hooked ProtocolHargae(HOOK)

1 HOOK ke USD Harga Langsung:

$0.11055
$0.11055$0.11055
-0.10%1D
USD
Hooked Protocol (HOOK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:39:01 (UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.10526
$ 0.10526$ 0.10526
24J Rendah
$ 0.11165
$ 0.11165$ 0.11165
24J Tinggi

$ 0.10526
$ 0.10526$ 0.10526

$ 0.11165
$ 0.11165$ 0.11165

$ 4.062533059080115
$ 4.062533059080115$ 4.062533059080115

$ 0.07833259635294688
$ 0.07833259635294688$ 0.07833259635294688

-0.18%

-0.10%

+4.01%

+4.01%

Hooked Protocol (HOOK) harga masa nyata ialah $ 0.11055. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOOK didagangkan antara $ 0.10526 rendah dan $ 0.11165 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOOK sepanjang masa ialah $ 4.062533059080115, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07833259635294688.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOOK telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -0.10% dalam 24 jam dan +4.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hooked Protocol (HOOK) Maklumat Pasaran

No.800

$ 28.72M
$ 28.72M$ 28.72M

$ 796.60K
$ 796.60K$ 796.60K

$ 55.28M
$ 55.28M$ 55.28M

259.75M
259.75M 259.75M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

Had Pasaran semasa Hooked Protocol ialah $ 28.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 796.60K. Bekalan edaran HOOK ialah 259.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.28M.

Hooked Protocol (HOOK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hooked Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001107-0.10%
30 Hari$ -0.00205-1.83%
60 Hari$ -0.01076-8.87%
90 Hari$ +0.01603+16.95%
Perubahan Harga Hooked Protocol Hari Ini

Hari ini, HOOK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001107 (-0.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHooked Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00205 (-1.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hooked Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOOK mengalami perubahan sebanyak $ -0.01076 (-8.87%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hooked Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01603 (+16.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hooked Protocol (HOOK)?

Semak Hooked Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hooked Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HOOK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hooked Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hooked Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hooked Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hooked Protocol (HOOK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hooked Protocol (HOOK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hooked Protocol.

Semak Hooked Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hooked Protocol (HOOK)

Memahami tokenomik Hooked Protocol (HOOK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOOK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hooked Protocol (HOOK)

Mencari cara membeli Hooked Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hooked Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HOOK kepada Mata Wang Tempatan

1 Hooked Protocol(HOOK) ke VND
2,909.12325
1 Hooked Protocol(HOOK) ke AUD
A$0.1647195
1 Hooked Protocol(HOOK) ke GBP
0.0807015
1 Hooked Protocol(HOOK) ke EUR
0.092862
1 Hooked Protocol(HOOK) ke USD
$0.11055
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MYR
RM0.46431
1 Hooked Protocol(HOOK) ke TRY
4.5623985
1 Hooked Protocol(HOOK) ke JPY
¥16.1403
1 Hooked Protocol(HOOK) ke ARS
ARS$162.333831
1 Hooked Protocol(HOOK) ke RUB
9.19776
1 Hooked Protocol(HOOK) ke INR
9.7162395
1 Hooked Protocol(HOOK) ke IDR
Rp1,812.294792
1 Hooked Protocol(HOOK) ke KRW
152.4827205
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PHP
6.2781345
1 Hooked Protocol(HOOK) ke EGP
￡E.5.3141385
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BRL
R$0.5848095
1 Hooked Protocol(HOOK) ke CAD
C$0.1514535
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BDT
13.46499
1 Hooked Protocol(HOOK) ke NGN
165.245718
1 Hooked Protocol(HOOK) ke COP
$430.1555775
1 Hooked Protocol(HOOK) ke ZAR
R.1.914726
1 Hooked Protocol(HOOK) ke UAH
4.5513435
1 Hooked Protocol(HOOK) ke VES
Bs17.688
1 Hooked Protocol(HOOK) ke CLP
$104.91195
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PKR
Rs31.378512
1 Hooked Protocol(HOOK) ke KZT
59.820816
1 Hooked Protocol(HOOK) ke THB
฿3.5011185
1 Hooked Protocol(HOOK) ke TWD
NT$3.3264495
1 Hooked Protocol(HOOK) ke AED
د.إ0.4057185
1 Hooked Protocol(HOOK) ke CHF
Fr0.086229
1 Hooked Protocol(HOOK) ke HKD
HK$0.860079
1 Hooked Protocol(HOOK) ke AMD
֏42.27432
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MAD
.د.م0.9916335
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MXN
$2.020854
1 Hooked Protocol(HOOK) ke SAR
ريال0.4145625
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PLN
0.395769
1 Hooked Protocol(HOOK) ke RON
лв0.470943
1 Hooked Protocol(HOOK) ke SEK
kr1.019271
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BGN
лв0.1824075
1 Hooked Protocol(HOOK) ke HUF
Ft36.269244
1 Hooked Protocol(HOOK) ke CZK
2.264064
1 Hooked Protocol(HOOK) ke KWD
د.ك0.0336072
1 Hooked Protocol(HOOK) ke ILS
0.3681315
1 Hooked Protocol(HOOK) ke AOA
Kz100.7740635
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BHD
.د.ب0.04167735
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BMD
$0.11055
1 Hooked Protocol(HOOK) ke DKK
kr0.694254
1 Hooked Protocol(HOOK) ke HNL
L2.8997265
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MUR
5.0023875
1 Hooked Protocol(HOOK) ke NAD
$1.9202535
1 Hooked Protocol(HOOK) ke NOK
kr1.0778625
1 Hooked Protocol(HOOK) ke NZD
$0.183513
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PAB
B/.0.11055
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PGK
K0.462099
1 Hooked Protocol(HOOK) ke QAR
ر.ق0.402402
1 Hooked Protocol(HOOK) ke RSD
дин.10.915707

Hooked Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hooked Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hooked Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hooked Protocol

Berapakah nilai Hooked Protocol (HOOK) hari ini?
Harga langsung HOOK dalam USD ialah 0.11055 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOOK ke USD?
Harga semasa HOOK ke USD ialah $ 0.11055. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hooked Protocol?
Had pasaran untuk HOOK ialah $ 28.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOOK?
Bekalan edaran HOOK ialah 259.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOOK?
HOOK mencapai harga ATH sebanyak 4.062533059080115 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOOK?
HOOK melihat harga ATL sebanyak 0.07833259635294688 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOOK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOOKialah $ 796.60K USD.
Adakah HOOK akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOOK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOOKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:39:01 (UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HOOK-ke-USD

Jumlah

HOOK
HOOK
USD
USD

1 HOOK = 0.11055 USD

Berdagang HOOK

HOOKUSDT
$0.11055
$0.11055$0.11055
-0.16%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan