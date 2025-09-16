Lagi Mengenai HOPR

HOPR Token Logo

HOPR TokenHargae(HOPR)

1 HOPR ke USD Harga Langsung:

$0.05562
$0.05562$0.05562
-0.94%1D
USD
HOPR Token (HOPR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:42:01 (UTC+8)

HOPR Token (HOPR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05535
$ 0.05535$ 0.05535
24J Rendah
$ 0.0606
$ 0.0606$ 0.0606
24J Tinggi

$ 0.05535
$ 0.05535$ 0.05535

$ 0.0606
$ 0.0606$ 0.0606

$ 0.97174497
$ 0.97174497$ 0.97174497

$ 0.030108303598352832
$ 0.030108303598352832$ 0.030108303598352832

-1.02%

-0.94%

-4.50%

-4.50%

HOPR Token (HOPR) harga masa nyata ialah $ 0.05562. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOPR didagangkan antara $ 0.05535 rendah dan $ 0.0606 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOPR sepanjang masa ialah $ 0.97174497, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.030108303598352832.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOPR telah berubah sebanyak -1.02% sejak sejam yang lalu, -0.94% dalam 24 jam dan -4.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HOPR Token (HOPR) Maklumat Pasaran

No.929

$ 18.98M
$ 18.98M$ 18.98M

$ 60.40K
$ 60.40K$ 60.40K

$ 55.62M
$ 55.62M$ 55.62M

341.17M
341.17M 341.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

394,545,361
394,545,361 394,545,361

34.11%

ETH

Had Pasaran semasa HOPR Token ialah $ 18.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.40K. Bekalan edaran HOPR ialah 341.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 394545361. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.62M.

HOPR Token (HOPR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HOPR Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005278-0.94%
30 Hari$ -0.00721-11.48%
60 Hari$ -0.0522-48.42%
90 Hari$ +0.01623+41.20%
Perubahan Harga HOPR Token Hari Ini

Hari ini, HOPR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0005278 (-0.94%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHOPR Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00721 (-11.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HOPR Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOPR mengalami perubahan sebanyak $ -0.0522 (-48.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HOPR Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01623 (+41.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HOPR Token (HOPR)?

Semak HOPR Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HOPR Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HOPR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HOPR Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HOPR Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HOPR Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HOPR Token (HOPR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HOPR Token (HOPR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HOPR Token.

Semak HOPR Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik HOPR Token (HOPR)

Memahami tokenomik HOPR Token (HOPR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOPR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HOPR Token (HOPR)

Mencari cara membeli HOPR Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HOPR Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HOPR kepada Mata Wang Tempatan

1 HOPR Token(HOPR) ke VND
1,463.6403
1 HOPR Token(HOPR) ke AUD
A$0.08343
1 HOPR Token(HOPR) ke GBP
0.0406026
1 HOPR Token(HOPR) ke EUR
0.0467208
1 HOPR Token(HOPR) ke USD
$0.05562
1 HOPR Token(HOPR) ke MYR
RM0.233604
1 HOPR Token(HOPR) ke TRY
2.2954374
1 HOPR Token(HOPR) ke JPY
¥8.12052
1 HOPR Token(HOPR) ke ARS
ARS$81.3153276
1 HOPR Token(HOPR) ke RUB
4.6159038
1 HOPR Token(HOPR) ke INR
4.89456
1 HOPR Token(HOPR) ke IDR
Rp911.8031328
1 HOPR Token(HOPR) ke KRW
76.8229002
1 HOPR Token(HOPR) ke PHP
3.159216
1 HOPR Token(HOPR) ke EGP
￡E.2.6736534
1 HOPR Token(HOPR) ke BRL
R$0.294786
1 HOPR Token(HOPR) ke CAD
C$0.0761994
1 HOPR Token(HOPR) ke BDT
6.774516
1 HOPR Token(HOPR) ke NGN
83.1385512
1 HOPR Token(HOPR) ke COP
$216.420201
1 HOPR Token(HOPR) ke ZAR
R.0.965007
1 HOPR Token(HOPR) ke UAH
2.2898754
1 HOPR Token(HOPR) ke VES
Bs8.8992
1 HOPR Token(HOPR) ke CLP
$52.78338
1 HOPR Token(HOPR) ke PKR
Rs15.7871808
1 HOPR Token(HOPR) ke KZT
30.0970944
1 HOPR Token(HOPR) ke THB
฿1.7614854
1 HOPR Token(HOPR) ke TWD
NT$1.6730496
1 HOPR Token(HOPR) ke AED
د.إ0.2041254
1 HOPR Token(HOPR) ke CHF
Fr0.0433836
1 HOPR Token(HOPR) ke HKD
HK$0.4327236
1 HOPR Token(HOPR) ke AMD
֏21.269088
1 HOPR Token(HOPR) ke MAD
.د.م0.4989114
1 HOPR Token(HOPR) ke MXN
$1.0200708
1 HOPR Token(HOPR) ke SAR
ريال0.208575
1 HOPR Token(HOPR) ke PLN
0.1996758
1 HOPR Token(HOPR) ke RON
лв0.2374974
1 HOPR Token(HOPR) ke SEK
kr0.5133726
1 HOPR Token(HOPR) ke BGN
лв0.091773
1 HOPR Token(HOPR) ke HUF
Ft18.2956428
1 HOPR Token(HOPR) ke CZK
1.1418786
1 HOPR Token(HOPR) ke KWD
د.ك0.01690848
1 HOPR Token(HOPR) ke ILS
0.1852146
1 HOPR Token(HOPR) ke AOA
Kz50.7015234
1 HOPR Token(HOPR) ke BHD
.د.ب0.02096874
1 HOPR Token(HOPR) ke BMD
$0.05562
1 HOPR Token(HOPR) ke DKK
kr0.350406
1 HOPR Token(HOPR) ke HNL
L1.4589126
1 HOPR Token(HOPR) ke MUR
2.516805
1 HOPR Token(HOPR) ke NAD
$0.9661194
1 HOPR Token(HOPR) ke NOK
kr0.5439636
1 HOPR Token(HOPR) ke NZD
$0.0928854
1 HOPR Token(HOPR) ke PAB
B/.0.05562
1 HOPR Token(HOPR) ke PGK
K0.2324916
1 HOPR Token(HOPR) ke QAR
ر.ق0.2024568
1 HOPR Token(HOPR) ke RSD
дин.5.5024866

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HOPR Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web HOPR Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HOPR Token

Berapakah nilai HOPR Token (HOPR) hari ini?
Harga langsung HOPR dalam USD ialah 0.05562 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOPR ke USD?
Harga semasa HOPR ke USD ialah $ 0.05562. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HOPR Token?
Had pasaran untuk HOPR ialah $ 18.98M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOPR?
Bekalan edaran HOPR ialah 341.17M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOPR?
HOPR mencapai harga ATH sebanyak 0.97174497 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOPR?
HOPR melihat harga ATL sebanyak 0.030108303598352832 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOPR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOPRialah $ 60.40K USD.
Adakah HOPR akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOPR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOPRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:42:01 (UTC+8)

HOPR Token (HOPR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

