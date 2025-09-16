Lagi Mengenai HOSICO

Hosico cat Logo

Hosico catHargae(HOSICO)

1 HOSICO ke USD Harga Langsung:

$0.013603
$0.013603
+0.83%1D
USD
Hosico cat (HOSICO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:52:58 (UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0129
$ 0.0129
24J Rendah
$ 0.014612
$ 0.014612
24J Tinggi

$ 0.0129
$ 0.0129

$ 0.014612
$ 0.014612

$ 0.07560010932805776
$ 0.07560010932805776

$ 0.00878996393067848
$ 0.00878996393067848

+2.37%

+0.83%

+8.57%

+8.57%

Hosico cat (HOSICO) harga masa nyata ialah $ 0.013603. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOSICO didagangkan antara $ 0.0129 rendah dan $ 0.014612 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOSICO sepanjang masa ialah $ 0.07560010932805776, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00878996393067848.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOSICO telah berubah sebanyak +2.37% sejak sejam yang lalu, +0.83% dalam 24 jam dan +8.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hosico cat (HOSICO) Maklumat Pasaran

No.1059

$ 13.60M
$ 13.60M

$ 87.55K
$ 87.55K

$ 13.60M
$ 13.60M

1000.00M
1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,998,319.99
999,998,319.99

99.99%

SOL

Had Pasaran semasa Hosico cat ialah $ 13.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 87.55K. Bekalan edaran HOSICO ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998319.99. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.60M.

Hosico cat (HOSICO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hosico cat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011198+0.83%
30 Hari$ -0.005049-27.07%
60 Hari$ -0.025864-65.54%
90 Hari$ -0.009898-42.12%
Perubahan Harga Hosico cat Hari Ini

Hari ini, HOSICO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00011198 (+0.83%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHosico cat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.005049 (-27.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hosico cat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOSICO mengalami perubahan sebanyak $ -0.025864 (-65.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hosico cat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.009898 (-42.12%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hosico cat (HOSICO)?

Semak Hosico cathalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hosico cat (HOSICO)

A cat meme token on SOLANA.

Hosico cat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hosico cat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HOSICO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hosico cat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hosico cat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hosico cat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hosico cat (HOSICO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hosico cat (HOSICO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hosico cat.

Semak Hosico cat ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hosico cat (HOSICO)

Memahami tokenomik Hosico cat (HOSICO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOSICO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hosico cat (HOSICO)

Mencari cara membeli Hosico cat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hosico cat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HOSICO kepada Mata Wang Tempatan

1 Hosico cat(HOSICO) ke VND
357.962945
1 Hosico cat(HOSICO) ke AUD
A$0.02026847
1 Hosico cat(HOSICO) ke GBP
0.00993019
1 Hosico cat(HOSICO) ke EUR
0.01142652
1 Hosico cat(HOSICO) ke USD
$0.013603
1 Hosico cat(HOSICO) ke MYR
RM0.0571326
1 Hosico cat(HOSICO) ke TRY
0.56153184
1 Hosico cat(HOSICO) ke JPY
¥1.986038
1 Hosico cat(HOSICO) ke ARS
ARS$19.88731394
1 Hosico cat(HOSICO) ke RUB
1.13149754
1 Hosico cat(HOSICO) ke INR
1.19733606
1 Hosico cat(HOSICO) ke IDR
Rp222.99996432
1 Hosico cat(HOSICO) ke KRW
18.78859963
1 Hosico cat(HOSICO) ke PHP
0.77346658
1 Hosico cat(HOSICO) ke EGP
￡E.0.65389621
1 Hosico cat(HOSICO) ke BRL
R$0.0720959
1 Hosico cat(HOSICO) ke CAD
C$0.01863611
1 Hosico cat(HOSICO) ke BDT
1.6568454
1 Hosico cat(HOSICO) ke NGN
20.33322028
1 Hosico cat(HOSICO) ke COP
$52.92995315
1 Hosico cat(HOSICO) ke ZAR
R.0.23642014
1 Hosico cat(HOSICO) ke UAH
0.56003551
1 Hosico cat(HOSICO) ke VES
Bs2.17648
1 Hosico cat(HOSICO) ke CLP
$12.909247
1 Hosico cat(HOSICO) ke PKR
Rs3.86107552
1 Hosico cat(HOSICO) ke KZT
7.36085536
1 Hosico cat(HOSICO) ke THB
฿0.43162319
1 Hosico cat(HOSICO) ke TWD
NT$0.40985839
1 Hosico cat(HOSICO) ke AED
د.إ0.04992301
1 Hosico cat(HOSICO) ke CHF
Fr0.01061034
1 Hosico cat(HOSICO) ke HKD
HK$0.10583134
1 Hosico cat(HOSICO) ke AMD
֏5.2017872
1 Hosico cat(HOSICO) ke MAD
.د.م0.12201891
1 Hosico cat(HOSICO) ke MXN
$0.24920696
1 Hosico cat(HOSICO) ke SAR
ريال0.05101125
1 Hosico cat(HOSICO) ke PLN
0.04883477
1 Hosico cat(HOSICO) ke RON
лв0.05808481
1 Hosico cat(HOSICO) ke SEK
kr0.12569172
1 Hosico cat(HOSICO) ke BGN
лв0.02244495
1 Hosico cat(HOSICO) ke HUF
Ft4.47905981
1 Hosico cat(HOSICO) ke CZK
0.27940562
1 Hosico cat(HOSICO) ke KWD
د.ك0.004148915
1 Hosico cat(HOSICO) ke ILS
0.04529799
1 Hosico cat(HOSICO) ke AOA
Kz12.40008671
1 Hosico cat(HOSICO) ke BHD
.د.ب0.005128331
1 Hosico cat(HOSICO) ke BMD
$0.013603
1 Hosico cat(HOSICO) ke DKK
kr0.0856989
1 Hosico cat(HOSICO) ke HNL
L0.35680669
1 Hosico cat(HOSICO) ke MUR
0.61553575
1 Hosico cat(HOSICO) ke NAD
$0.23628411
1 Hosico cat(HOSICO) ke NOK
kr0.13303734
1 Hosico cat(HOSICO) ke NZD
$0.02271701
1 Hosico cat(HOSICO) ke PAB
B/.0.013603
1 Hosico cat(HOSICO) ke PGK
K0.05686054
1 Hosico cat(HOSICO) ke QAR
ر.ق0.04951492
1 Hosico cat(HOSICO) ke RSD
дин.1.34656097

Hosico cat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hosico cat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Hosico cat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hosico cat

Berapakah nilai Hosico cat (HOSICO) hari ini?
Harga langsung HOSICO dalam USD ialah 0.013603 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOSICO ke USD?
Harga semasa HOSICO ke USD ialah $ 0.013603. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hosico cat?
Had pasaran untuk HOSICO ialah $ 13.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOSICO?
Bekalan edaran HOSICO ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOSICO?
HOSICO mencapai harga ATH sebanyak 0.07560010932805776 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOSICO?
HOSICO melihat harga ATL sebanyak 0.00878996393067848 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOSICO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOSICOialah $ 87.55K USD.
Adakah HOSICO akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOSICO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOSICOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:52:58 (UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HOSICO-ke-USD

Jumlah

HOSICO
HOSICO
USD
USD

1 HOSICO = 0.013603 USD

Berdagang HOSICO

HOSICOUSDT
$0.013603
$0.013603
+0.77%

