Hosky Token Logo

Hosky TokenHargae(HOSKY)

1 HOSKY ke USD Harga Langsung:

$0.000000059676
-2.89%1D
USD
Hosky Token (HOSKY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:57:03 (UTC+8)

Hosky Token (HOSKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000005
24J Rendah
$ 0.000000062682
24J Tinggi

$ 0.00000005
$ 0.000000062682
$ 0.000000469432894668
$ 0.000000004215354442
0.00%

-2.88%

-2.53%

-2.53%

Hosky Token (HOSKY) harga masa nyata ialah $ 0.000000059676. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOSKY didagangkan antara $ 0.00000005 rendah dan $ 0.000000062682 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOSKY sepanjang masa ialah $ 0.000000469432894668, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000004215354442.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOSKY telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -2.88% dalam 24 jam dan -2.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hosky Token (HOSKY) Maklumat Pasaran

No.1056

$ 13.61M
$ 4.23K
$ 59.68M
228.00T
1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001
22.79%

ADA

Had Pasaran semasa Hosky Token ialah $ 13.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.23K. Bekalan edaran HOSKY ialah 228.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.68M.

Hosky Token (HOSKY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hosky Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000177596-2.88%
30 Hari$ -0.000000027275-31.37%
60 Hari$ -0.000000022305-27.21%
90 Hari$ +0.000000018263+44.09%
Perubahan Harga Hosky Token Hari Ini

Hari ini, HOSKY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000000177596 (-2.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHosky Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000027275 (-31.37%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hosky Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOSKY mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000022305 (-27.21%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hosky Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000000018263 (+44.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hosky Token (HOSKY)?

Apakah itu Hosky Token (HOSKY)

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Hosky Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hosky Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HOSKY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hosky Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hosky Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hosky Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hosky Token (HOSKY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hosky Token (HOSKY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hosky Token.

Tokenomik Hosky Token (HOSKY)

Memahami tokenomik Hosky Token (HOSKY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOSKY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hosky Token (HOSKY)

Mencari cara membeli Hosky Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hosky Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HOSKY kepada Mata Wang Tempatan

1 Hosky Token(HOSKY) ke VND
0.00157037394
1 Hosky Token(HOSKY) ke AUD
A$0.00000008891724
1 Hosky Token(HOSKY) ke GBP
0.00000004356348
1 Hosky Token(HOSKY) ke EUR
0.00000005012784
1 Hosky Token(HOSKY) ke USD
$0.000000059676
1 Hosky Token(HOSKY) ke MYR
RM0.0000002506392
1 Hosky Token(HOSKY) ke TRY
0.00000246342528
1 Hosky Token(HOSKY) ke JPY
¥0.000008772372
1 Hosky Token(HOSKY) ke ARS
ARS$0.00008750112852
1 Hosky Token(HOSKY) ke RUB
0.00000493997928
1 Hosky Token(HOSKY) ke INR
0.00000525566532
1 Hosky Token(HOSKY) ke IDR
Rp0.00097829492544
1 Hosky Token(HOSKY) ke KRW
0.00008253906912
1 Hosky Token(HOSKY) ke PHP
0.00000339735468
1 Hosky Token(HOSKY) ke EGP
￡E.0.00000287160912
1 Hosky Token(HOSKY) ke BRL
R$0.00000031687956
1 Hosky Token(HOSKY) ke CAD
C$0.00000008175612
1 Hosky Token(HOSKY) ke BDT
0.0000072685368
1 Hosky Token(HOSKY) ke NGN
0.00008920129776
1 Hosky Token(HOSKY) ke COP
$0.000233109375
1 Hosky Token(HOSKY) ke ZAR
R.0.00000103597536
1 Hosky Token(HOSKY) ke UAH
0.00000245686092
1 Hosky Token(HOSKY) ke VES
Bs0.00000954816
1 Hosky Token(HOSKY) ke CLP
$0.000056632524
1 Hosky Token(HOSKY) ke PKR
Rs0.00001693843584
1 Hosky Token(HOSKY) ke KZT
0.00003229187712
1 Hosky Token(HOSKY) ke THB
฿0.00000189292272
1 Hosky Token(HOSKY) ke TWD
NT$0.00000179982816
1 Hosky Token(HOSKY) ke AED
د.إ0.00000021901092
1 Hosky Token(HOSKY) ke CHF
Fr0.00000004714404
1 Hosky Token(HOSKY) ke HKD
HK$0.00000046427928
1 Hosky Token(HOSKY) ke AMD
֏0.0000228201024
1 Hosky Token(HOSKY) ke MAD
.د.م0.00000053529372
1 Hosky Token(HOSKY) ke MXN
$0.00000109266756
1 Hosky Token(HOSKY) ke SAR
ريال0.000000223785
1 Hosky Token(HOSKY) ke PLN
0.00000021423684
1 Hosky Token(HOSKY) ke RON
лв0.00000025541328
1 Hosky Token(HOSKY) ke SEK
kr0.000000552003
1 Hosky Token(HOSKY) ke BGN
лв0.0000000984654
1 Hosky Token(HOSKY) ke HUF
Ft0.00001970143464
1 Hosky Token(HOSKY) ke CZK
0.0000012293256
1 Hosky Token(HOSKY) ke KWD
د.ك0.00000001820118
1 Hosky Token(HOSKY) ke ILS
0.00000019931784
1 Hosky Token(HOSKY) ke AOA
Kz0.00005439885132
1 Hosky Token(HOSKY) ke BHD
.د.ب0.000000022438176
1 Hosky Token(HOSKY) ke BMD
$0.000000059676
1 Hosky Token(HOSKY) ke DKK
kr0.00000037715232
1 Hosky Token(HOSKY) ke HNL
L0.00000156530148
1 Hosky Token(HOSKY) ke MUR
0.000002700339
1 Hosky Token(HOSKY) ke NAD
$0.00000103657212
1 Hosky Token(HOSKY) ke NOK
kr0.00000058542156
1 Hosky Token(HOSKY) ke NZD
$0.00000009965892
1 Hosky Token(HOSKY) ke PAB
B/.0.000000059676
1 Hosky Token(HOSKY) ke PGK
K0.00000024944568
1 Hosky Token(HOSKY) ke QAR
ر.ق0.00000021722064
1 Hosky Token(HOSKY) ke RSD
дин.0.00000592224624

Hosky Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hosky Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hosky Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hosky Token

Berapakah nilai Hosky Token (HOSKY) hari ini?
Harga langsung HOSKY dalam USD ialah 0.000000059676 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOSKY ke USD?
Harga semasa HOSKY ke USD ialah $ 0.000000059676. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hosky Token?
Had pasaran untuk HOSKY ialah $ 13.61M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOSKY?
Bekalan edaran HOSKY ialah 228.00T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOSKY?
HOSKY mencapai harga ATH sebanyak 0.000000469432894668 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOSKY?
HOSKY melihat harga ATL sebanyak 0.000000004215354442 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOSKY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOSKYialah $ 4.23K USD.
Adakah HOSKY akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOSKY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOSKYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:57:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HOSKY-ke-USD

Jumlah

HOSKY
HOSKY
USD
USD

1 HOSKY = 0.00000 USD

Berdagang HOSKY

HOSKYUSDT
$0.000000059676
$0.000000059676$0.000000059676
-2.88%

